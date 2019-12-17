Акимом Атырауской области Казахстана назначен Махамбет Досмухамбетов

19:52 18.12.2019

Новым акимом Атырауской области назначен Махамбет Досмухамбетов

Последняя его должность - первый заместитель Министра энергетики Республики Казахстан.



Новым акимом Атырауской области назначен Махамбет Досмухамбетов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



- Назначить Досмухамбетова Махамбета Джолдасгалиевича акимом Атырауской области, - говорится в указе главы государства.



Махамбет Досмухамбетов родился 25 декабря 1960 года в городе Гурьев.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина (1983); Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер

· Казахский государственный юридический университет (2016); Магистр делового администрирования.

Трудовой стаж:

· Геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО "Эмбанефть" (1983-1989);

· Начальник геологического отдела ГДУ "Доссорнефть" ПО "Эмбанефть" (1989-1990);

· Главный геолог НГДУ "Макатнефть" ПО "Эмбанефть" (1991);

· Главный геолог СП "Мунай", АО "АНАКО" (1991-1996);

· Заместитель директора по техническим вопросам ТОО "Ес-Бол" (1996-1997);

· Начальник геологического отдела АО "Эмбамунайгаз", Менеджер, Заместитель директора, Директор департамента геологии ЗАО ННК "Казахойл" (1997-2002);

· Директор Департамента геологии и разработки ЗАО НК "КазМунайГаз" (2002);

· Заместитель директора Департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК "КазМунайГаз" (2002-2003);

· Заместитель директора Департамента управления долями в СП ЗАО НК "КазМунайГаз" (2003-2004);

· Директор департамента геологии и разработки АО РД "КазМунайГаз" (2004-2006);

· Заместитель генерального Директора - Главный геолог ТОО СП "КазГерМунай" (2006-2009);

· Заместитель Генерального директора по геологии и разработке АО "Мангистаумунайгаз" (2009-2012);

· Первый Заместитель Генерального директора, Член Правления АО "Мангистаумунайгаз" (11.2012-09.2013);

· Генеральный директор, Председатель Правления АО "Эмбамунайгаз" (09.2013-01.2015)

· Заместитель Председателя Правления АО НК "Казмунайгаз" по крупным проектам, член Правления АО "НК "КазМунайГаз" (01.2015-11.2016);

· Первый заместитель Министра энергетики Республики Казахстан (с 11.2016)