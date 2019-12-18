Спецпосланник США Халилзад мечется между талибами и Кабулом

23:31 18.12.2019

Спецпредставитель США по вопросам мира Залмай Халилзад прибыл в Кабул, чтобы обсудить с руководством страны мирные переговоры с талибами. Об этом сегодня, 18 декабря, заявил пресс-секретарь премьер-министра ИРА Муджибурахман Рахими.

Халилзад проинформировал президента Афганистана Ашрафа Гани о переговорах с талибами в Дохе и своих встречах в Исламабаде, сообщил представитель администрации президента Сидик Седикки.



Следует отметить, что сегодня Халилзад встретился и с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и премьер-министром Абдуллой Абдуллой. На прошлой неделе, 14 декабря, Халилзад посетил Пакистан, где провел консультации с главнокомандующим генералом Камаром Баджвой и с министром иностранных дел Пакистана Махмудом Куреши. Куреши заверил Халилзада в том, что Пакистан будет и впредь "искренне играть роль посредника в афганском мирном процессе", а мир в Афганистане необходим для мира и стабильности в регионе. Куреши также подтвердил позицию Пакистана о том, что военного решения афганского конфликта не существует.



Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на отчаянные усилия спецпосланника США, процесс урегулирования с участием талибов пока не сдвинулся с мертвой точки. Это чувствуют в Пентагоне: 16 декабря министр обороны США Марк Эспер заявил, что численность американских войск в Афганистане может быть уменьшена и без мирного соглашения.



"Я думаю, опять же, сегодня лучшим решением для Афганистана является политическое соглашение. Но я думаю, что мы могли бы пойти на меньшее число с этим политическим соглашением или без него", - сказал Эспер.

Эспер пояснил, что хотел бы "либо вернуть эти войска домой, чтобы переобучить для других миссий", либо перевести их в Индо-Тихоокеанский регион, "чтобы противостоять нашему величайшему вызову в плане конкуренции великих держав". Последнее обстоятельство выглядит наиболее важным для стратегов из Вашингтона в свете отношений с Китаем.



Как сообщало EADaily, американский сенатор-ястреб Линдси Грэм, побывавший в Кабуле, заявил о возможном сокращении численности войск США в следующем году до 8 600 военнослужащих, что, по его словам, является оптимальным количеством и не нанесет ущерба безопасности.



На сегодняшний день в США около 13 000 военнослужащих в Афганистане, и около 5 000 из них выполняют контртеррористические миссии. Остальные являются частью миссии НАТО по обучению, консультированию и оказанию помощи афганским силам безопасности.



18 декабря 2019