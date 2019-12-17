Олигарх Гуцериев, под видом Турции, гнал рос-нефть танкерами в Украину. Будут брать или отмажут?

00:36 19.12.2019 В Одессу, мама: связаны ли Гуцериевы с контрабандой нефтепродуктов

Танкеры, отправлявшиеся из Новороссийска в Турцию, обнаружились на Украине



Елена Сидоренко

Михаил Калмацкий



Стала известна схема контрабандных поставок нефтепродуктов из России на Украину, с которыми могли быть связаны новости об обысках в квартире бизнесмена Михаила Гуцериева и в офисах его группы компаний "Сафмар". Как сообщили источники "Известий", нефтепродукты загружали в танкер в порту Новороссийска, по документам они направлялись в Турцию и Болгарию, но "терялись" по дороге и оказывались в Одессе. Ущерб от контрабанды оценивается в 2 млрд рублей, однако претензии могут предъявить не самому миллиардеру, а его сыну, Саиду Гуцериеву, отмечает собеседник "Известий" в правоохранительных органах. Предполагается, что именно через компанию "ФортеИнвест", которой руководит Гуцериев-младший, происходили "утечки".



А был ли обыск



Новости об обысках в нескольких офисах компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, а также в АО "ФортеИнвест", гендиректором которого является его сын Саид Гуцериев, появились в среду, 18 декабря. По сообщениям СМИ, следственные мероприятия проводились в том числе в бизнес-центре "Чайка" города Жуковский Московской области и в здании на Новослободской улице Москвы, где располагаются офисы "ФортеИнвест". Факт обысков на Новослободской "Известиям" подтвердили охранники здания.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Михаил Гуцериев - основной акционер промышленно-финансовой группы "Сафмар". В состав группы входят предприятия ТЭК, среди которых три нефтегазовых компании - "РуссНефть", "Нефтиса", "ФортеИнвест" - а также "Русский уголь". Есть строительные активы в столичном регионе - предприятие "Моспромстрой" и девелопер "А101", а также крупный ритейлер электроники - группа "М.Видео-Эльдорадо" и несколько отелей премиум-класса в Москве.



Кроме того, в периметр группы входит работающая в Белоруссии компания "Славкалий", которая сейчас реализует важный для соседнего государства проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината.



Общее состояние семьи Гуцериева, по оценкам Forbes, составляет $5,65 млрд.



По данным источника "Известий" в правоохранительных органах, силовики наведались в элитный жилой комплекс "Белгравия", где живет Михаил Гуцериев, и в квартиры топ-менеджеров его компаний. Всего они прошлись по 14 адресам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.



СМИ узнали о возможной причине обысков в офисах Гуцериева

Связаться с Михаилом Гуцериевым "Известиям" не удалось. В разговоре с журналистами РЕН ТВ он опроверг информацию об обысках.



- Нет, это неправда. Это провокация, - коротко ответил бизнесмен.



В "Сафмаре" факт следственных мероприятий в компаниях промышленно-инвестиционной группы "Известиям" также не подтвердили.



- Михаил Гуцериев сейчас находится в Москве и работает в плановом режиме, - сообщили "Известиям" в пресс-службе компании.



Не по тому маршруту



В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в офисах группы "Самфар"

Источник "Известий" рассказал, что причиной обысков стало уголовное дело по факту контрабанды нефтепродуктов на Украину. Оно было возбуждено в ноябре Управлением на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Основанием послужили сведения, собранные оперативниками службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.



Конкретных фигурантов в деле пока нет, отметил собеседник "Известий" в правоохранительных органах. Согласно материалам следствия, неустановленные лица разработали следующую схему: нефтепродукты загружали в танкер в порту Новороссийска, по документам они направлялись в Турцию и Болгарию. Но на самом деле танкеры "терялись" по дороге и появлялись уже в Одессе. По данным правоохранительных органов, с 2017 по 2018 год через компании Гуцериева нелегально на Украину могло быть переправлено 130 тыс. т нефтепродуктов: дизеля, бензина, мазута. Ущерб от преступной деятельности оценивается в 2 млрд рублей.



Предполагается, что схема была реализована через компанию "ФортеИнвест", поэтому правоохранительные органы могут предъявить претензии Саиду Гуцериеву, считает источник "Известий".



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



В 2015 году Россия ввела ограничения на поставки дизельного топлива на Украину, чтобы не допустить использования горючего украинскими военными. С 1 июня 2019 года экспорт всех нефтепродуктов в эту страну возможен только по спецразрешениям, которые выдает Минэкономразвития РФ.



"ФортеИнвест", которой руководит сын Михаила Саид Гуцериев, - основной акционер Орского НПЗ в Оренбургской области. Предприятие выпускает бензин, дизель, мазут и даже реактивное топливо.



Отмечается, что во время обысков Михаил Гуцериев находился в своей квартире. Следствие вызвало бизнесмена на допрос, на который тот пообещал явиться самостоятельно.



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В то же время источник "Известий" в структуре, связанной с нефтяным рынком, рассказал, что, судя по материалам следствия, речь идет о небольшом объеме нефтепродуктов - три-четыре среднетоннажных танкера. Нарушение вскрылось несколько месяцев назад. Якобы уже найден виновник (сотрудник одной из компаний Михаила Гуцериева), который в настоящее время уже уволен.



В МВД на запрос "Известий" об обысках в офисах компаний промышленно-финансовой группы "Сафмар" и квартирах их менеджеров оперативный комментарий не предоставили. В группе "Сафмар" возбуждение уголовного дела опровергли.



Невидимые танкеры



Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отмечает, что контрабанду по нефтепроводу организовать практически невозможно из-за строгого учета.



- Более широкое поле для манипуляций есть в морских перевозках. Такой вариант возможен, - сказал "Известиям" эксперт.



Он полагает, что в ситуации вокруг Михаила Гуцериева и группы "Сафмар" стоит учитывать прошлые финансовые проблемы бизнесмена, в частности крах ранее принадлежащего ему Бинбанка и другие незакрытые долговые обязательства.



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Впрочем, газовым договоренностям это вряд ли поможет



- Была информация, что у группы Гуцериева серьезные проблемы с долгами, и слухи, думаю, не беспочвенны. Если нет компенсаций, кредиторы начинают присматриваться ко всем активам и находят уязвимые места, - сказал "Известиям" Александр Пасечник.



Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев подтвердил "Известиям", что проблема контрабанды нефтепродуктов из России на Украину существует, но такие схемы очень сложно отследить.



- Контрабанда сильно развита, есть поставки автотранспортом, по железной дороге, водным путем. Маршрут следования танкеров отследить можно, но довольно непросто. Существует определенная схема многократной перепродажи груза по маршруту следования. Он выходит из порта, имея одного хозяина, а в пункте назначения у него может быть уже другой, - сказал Рустам Танкаев.



Спокойная реакция



Рынок слабо отреагировал на сообщения об обысках в компаниях Михаила Гуцериева. По данным Московской биржи, к середине дня акции "РуссНефти" подешевели всего на 0,5%, правда, к закрытию торгов снижение котировок составило более 1,5%. При этом ценные бумаги группы "Сафмар" вообще показали рост более 3%.



Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что для рынка более важной оказалась другая новость - совет директоров группы "Сафмар" одобрил привлечение кредита у банка ВТБ для проведения обратного выкупа акций, поэтому стоимость бумаг и выросла.



- К тому же обычно на подобные негативные новости нервно реагируют иностранные инвесторы, а их доля в бумагах "Сафмара" не так велика. К тому же ситуация с Гуцериевым пока не получила окончательного подтверждения. В компании "РуссНефть" иностранцев больше, но снижение 1,5% также можно назвать спокойной реакцией. На таких новостях можно было бы ожидать падения в 5–7%, - сказал "Известиям" Сергей Суверов.



Самое заметное снижение акций у "М.Видео" - около 7%. Эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев объяснил это тем фактом, что 16 декабря компания провела отсечку по дивидендам.



- По реакции рынка видно, что ничего серьезного в отношении активов Михаила Гуцериева не происходит. Скорее всего, речь идет о небольшом уголовном деле, происходит выемка документов по конкретным сделкам - это не наезд на бизнесмена и его активы. На экономике всей группы "Сафмар" обвинения не скажутся, - уверен Алексей Калачев.



Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что проблемы у группы "Сафмар" и ее дочерних компаний могут возникнуть, только если за обвинениями последуют крупные финансовые взыскания. Тогда речь может пойти и о смене собственника. Источник - Известия

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