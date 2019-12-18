Нефть Сирии могут отдать под саудовский контроль, - И.Субботин

00:39 19.12.2019

Делегацию Saudi Aramco заметили в провинции Дейр-эз-Зор



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



18.12.19



Американцы на днях усилили боевое охранение нефтяных месторождений в сирийской пустыне. Фото Reuters

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco приступила к изучению нефтяных месторождений северо-восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили местные СМИ, отметив, что официальные делегаты от Aramco накануне посещали районы, формально находящиеся в зоне ответственности США. Предполагаемое присутствие саудовского бизнеса в северо-восточной части Сирии (Заевфратье) может стать позитивным фактором, отмечают в экспертной среде. Эр-Рияд неоднократно оказывал деятельную помощь северо-восточным районам Арабской Республики.



О том, что саудовцы демонстрируют готовность вложиться в Дейр-эз-Зор, сообщил сирийский портал Deir Ezzor 24. Об этом ресурсу сообщили информированные источники. По их словам, накануне провинцию, которая находится под контролем многонационального альянса "Демократические силы Сирии" (ДСС) и американских военнослужащих, посещали представители нефтегазового гиганта. В частности, делегаты от Aramco прибыли на одно из крупнейших в Сирии месторождений "Аль-Омар", которое расположено в сельской местности провинции. Источники Deir Ezzor 24 обратили внимание на то, что судьба местных месторождений, вероятно, будет решаться в рамках переговоров между Aramco и американским руководством.

В этом месяце президент Дональд Трамп повторил свои высказывания по поводу сирийского черного золота. "Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что захотим", – отметил американский лидер накануне вылета на лондонский саммит НАТО. Тем не менее против одностороннего присвоения нефтяных залежей выступают как действующие, так и бывшие сотрудники администрации президента США. В разговоре с изданием Axios бывший спецпредставитель американского президента при ближневосточной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк признал, что изучал "нефтяной" вопрос с экс-госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Они пришли к единому мнению, что легальной базы для использования сирийской нефти нет.



Турецкое агентство Anadolu сообщило, что в минувшие выходные Соединенные Штаты отправили дополнительную технику из Ирака в Сирию для того, чтобы усилить безопасность нефтяных месторождений на северо-востоке. Пограничный переход Аль-Валид на границе Арабской Республики и Ирака, по этим данным, пересекла целая колонна военных джипов, микроавтобусов и медицинского транспорта. Турецкие журналисты обращают внимание на то, что это второй раз за месяц, когда американцы стягивают силы к нефтеносным районам Заевфратья. В начале декабря американское командование отправило на подконтрольную территорию не только бронетехнику, но и строительное оборудование вместе с сотней буровых установок.



На этом фоне глава Пентагона Марк Эспер утверждает, что у его страны нет планов добывать и продавать черное золото Заевфратья. "Я концентрирую внимание на военной задаче, заключающейся в том, чтобы не допустить получения террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ. – "НГ") доступа к нефти, – сказал военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса. – Все, что я могу вам сказать, заключается в следующем: мне не известно ни о каких планах в настоящее время". Так он ответил на уточняющий вопрос одного из конгрессменов, собирается ли администрация Трампа приступить к продаже сирийской нефти.



Тем не менее заявления Трампа уже создали негативный фон, и оппоненты Вашингтона не верят, что его силы будут находиться на северо-востоке Сирии "бесплатно". На прошедшей встрече в "астанинском формате" страны – гаранты сирийского урегулирования – Россия, Турция и Иран выразили неприятие незаконного распределения доходов от продажи нефти, "которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике".



В настоящее время нефтяные скважины северо-востока нуждаются в профессиональной модернизации и обслуживании: многие резервуары были повреждены либо в результате боевых действий, либо преднамеренно – на фоне отступления. Ущерб нанесла и кустарная добыча нефти. В исследовательской среде отмечали, что представители ДСС, которые контролируют эти районы, нередко прибегали к использованию временных резервуаров, из-за которых, если верить спутниковым изображениям, происходили значительные разливы черного золота.



"Саудовское присутствие в виде материальной помощи, которая включает в себя военную составляющую, – некая реальность для региона Дейр-эз-Зора и всего востока Сирии, – заявил "НГ" профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. – В связи с этим дополнительный фактор, связанный с деятельностью Aramco на этой территории, конечно же, будет восприниматься положительно на местном уровне, потому что ранее та же материальная помощь становилась значительным подспорьем для населения с точки зрения выживания. Я должен заметить, что эта помощь не ограничивалась лишь арабскими племенами, которые там проживают. Она касалась и курдов".



Эксперт считает, что предполагаемый приход Aramco создает основу для появления рабочих мест в северо-восточных районах Сирии, где наблюдается огромная безработица. "Так что я считаю, что это (возможные инвестиции саудовской компании. – "НГ") будет воспринято достаточно положительно местным населением, – заявил Косач. – Aramco, прежде чем начинать свою деятельность где бы то ни было, всегда ведет предварительное исследование того места, где она собирается работать. Если сообщения об интересе Aramco правда, то соответствующие исследования уже были проведены, мосты с местным населением налажены. Думаю, в данном случае речь идет не об операции, связанной с огромной долей риска, а, напротив, о продуманной операции".