Во сколько обойдется Казахстану ракетный комплекс "Байтерек"?

00:48 19.12.2019

Россия будет отвечать за создание ракетного комплекса, а казахстанская сторона - за наземную инфраструктуру.



Более 900 млн долларов обойдется создание ракетного комплекса "Байтерек", сообщил на заседании в мажилисе министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев, передает корреспондент zakon.kz.



- Изначально планировалась реализация данного проекта на основе ракетного комплекса "Ангара". Ввиду того, что ракета "Ангара" не была своевременно готова, стороны начали рассматривать различные варианты. В целом, Россия отвечает за создание ракетного комплекса, а мы отвечаем за наземную инфраструктуру. Данная работа оценивается в 916 млн долларов, - сообщил Жумагалиев, представляя проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством республики Казахстан и правительством РФ о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек".



По его словам, при строительных работах планируется максимальное привлечение казахстанских специалистов, что позволит создать дополнительные рабочие места, а также будет способствовать дальнейшему укреплению двух стороннего сотрудничество между двумя сторонами.



- В рамках строительства будет создано 500 рабочих мест. Если говорить о выгоде, то это первый казахстанский проект, который будет реализовываться на "Байконуре". К тому же это возможность работать с высокотехнологичными космическими проектами. Это будет также иметь большой эффект, потому что будет формироваться целый пласт специалистов и работников, который может обладать этими знаниями и распространять в том числе на развитие других отраслей, - объяснил министр.



Казахстанская сторона проводит реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры.



- Будут проведены работы по модернизации стартового и технического комплексов, капитальный ремонт и реконструкция существующих, а также строительство новых объектов наземной космической инфраструктуры. Эти работы оцениваются в 233 млн долларов, - уточнил Жумагалиев.



Как отмечается в заключении к проекту, протокол подписан в Москве 22 августа 2018 года и оговаривает основные условия реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" и разделение финансирования реализации проекта между казахстанской и российской сторонами.

Согласно положениям протокола, казахстанская сторона обеспечивает финансирование содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", на базе которого предполагается создание комплекса "Байтерек", реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан