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Киргизы и таджики Баткена в 12-й раз сошлись в рукопашной, - Ю.Росс
01:37 19.12.2019

Киргизы и таджики Баткена опять сошлись в рукопашной

Приграничный район в двенадцатый раз за год стал ареной выяснения отношений

Безработица, социальные проблемы пробуждают в жителях Баткенского района агрессию.
В Баткенском районе Киргизии, граничащем с Таджикистаном, произошли межэтнические столкновения. На место инцидента экстренно прибыли высокопоставленные представители пограничных служб двух стран. Ко времени подписания номера в печать ситуацию удалось взять под контроль, но напряженность сохраняется.

Баткенский район не вчера и не сегодня превратился в арену столкновения киргизов и таджиков. С начала года здесь зафиксировано более 10 конфликтов разной степени сложности, и сам год стал рекордным по числу стычек – погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. В большинстве случаев приходилось вмешиваться высокопоставленным чиновникам Киргизии и Таджикистана.
Военные же в это время устраивали "живые кордоны" для разъединения конфликтующих сторон. Порой с риском для своей жизни.

Встреча президентов Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова, состоявшаяся 26 июля, хоть и закончилась лишь общими словами о мире, но позитивную роль сыграла. До середины сентября конфликтов не было. Во всяком случае, серьезных. Однако в сентябре стороны опять пошли стенка на стенку. Причина очередного инцидента осталась для широких кругов неизвестной. При этом Бишкек объявил о гибели киргизского пограничника, а Душанбе – о гибели трех своих военнослужащих. Раненых и пострадавших с обеих сторон оказалось примерно поровну – по 10 человек. Киргизия и Таджикистан обменялись нотами протеста, возложив друг на друга ответственность за инцидент.
Высокая конфликтогенность этого приграничного региона объясняется неустановленностью границы. Общая протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр, из них демаркирована и делимитирована большая половина, но участок Баткенского района остается неописанным. Поэтому конфликты между киргизами и таджиками возникают по любому поводу – из-за воды, земли, выпаса скота, "не там прошел", "не туда сел" и т.п. Было бы, что называется, желание. Оно же, судя по всему, есть всегда, и не в последнюю очередь потому, что район депрессивный, охваченный безработицей, с массой социально-экономических проблем. Жителям необходим выброс энергии, и они отыгрываются друг на друге.
Нынешнее обострение началось в понедельник, когда киргизы заметили, что их соседи заняты возведением какого-то забора на спорном клочке территории. Киргизская сторона не замедлила выразить протест и потребовать остановки работ.

На следующий день неустановленные граждане Таджикистана избили гражданина Киргизии вблизи условной линии границы, проходящей через село Кок-Таш Баткенского района. Пострадавшего доставили в областную больницу. Наконец, 18 декабря, когда уже шли переговоры между представителями погранслужб, руководителями областных администраций и сотрудниками правоохранительных органов Киргизии и Таджикистана, местные жители – примерно по 100 человек с каждой стороны – вначале устроили метание камней друг в друга, а потом пошли стенка на стенку, по ходу стреляя из мелкокалиберного оружия и разбивая припаркованные у условной границы машины.
Военным удалось вклиниться между дерущимися и разъединить их. Чиновники тут же приступили – в который уже раз! – к беседам с населением о необходимости поддерживать мирные отношения и т.д. Согласно официальным сообщениям, в ходе столкновений огнестрельные ранения получили два гражданина Киргизии – местный сельский депутат и военнослужащий внутренних войск, еще четверо, в их числе трое военных, получили травмы. Всем им оказана необходимая помощь в областной больнице, их жизни вне опасности. С таджикской стороны, по не подтвержденным официально данным, легкие травмы получили два человека.
Переговоры между представителями госструктур прерваны, чиновники ведут просветительскую работу с местным жителями.

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.12.19

Источник - ng.ru
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