В Ташкенте обвалилась яма стройки метро - 6 утонуло в тоннеле

08:24 19.12.2019

Число погибших строителей метрополитена в Ташкенте увеличилось до четырех человек



В Ташкенте 18 декабря вследствие проливного дождя произошел частичный обвал грунта объемом около 250 м3 на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро.

18 декабря в Юнусабадском районе Ташкента близ торгового центра "Мегапланет" прокладывали тоннель. По сообщениям, был установлен бетонный лоток, чтобы вода не попала в туннель. Из этого лотка вода вылилась наружу. Во время сильных дождей эта часть грунта обвалилась и затопила туннель.



Министерство юстиции Узбекистана сообщило, что в день инцидента распоряжением Кабинета Министров была создана правительственная комиссия по изучению причин и последствий обвала на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте и их оперативному устранению.

Комиссии поручено провести изучение на месте причин и последствий произошедшей аварии, а также оказать помощь пострадавшим и членам их семей.

Министерство здравоохранения заявило об отсутствии пострадавших.

Однако, как сообщает Kun.uz, под завалом возможно, оказались несколько человек.

"Согласно предварительным данным, в Юнусабадском районе около "Мегапланет" копали тоннель. Чтобы вода не попадала в тоннель, из бетона сделали лоток. Именно в этом лотке накопилась вода, в результате произошел провал грунта. Из-за сильного дождя, земля стала мягкой и обвалился грунт. Конкретной информации о пострадавших нет", – рассказал корреспонденту интернет-издания заместитель министра внутренних дел Дониер Ташходжаев.

Источники Gazeta.uz на условиях анонимности сообщили об обнаружении двух тел в ходе поисково-спасательных работ. Позже стало известно об обнаружении еще двух тел.



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ЧП на строительстве метро: найден шестой погибший

МЧС опубликовало полные имена шести погибших при обвале грунта на строительстве метро. Четверо из них - уроженцы Кашкадарьи, двое - Самаркандской области. Семьи погибших получили компенсацию по 100 млн сумов.



Сегодня, 12:38 Общество

МЧС Узбекистана назвало полные имена шести погибших при обвале грунта на строительстве метро в Ташкенте в среду. Тело шестого строителя было обнаружено утром в четверг, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве и правоохранительных органах.

1. Абдуллаев Ойбек Тура угли (1989 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области);

2. Равшанов Жонибек Ислом угли (1989 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области);

3.Абдуллаев Давронбек Ботирович (1999 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области);

4. Диеров Анвар Нормуродович (1986 г. р., проживал в Яккабагском районе Кашкадарьинской области);

5. Рахматов Ихтиер Амриддин угли (1996 г. р., проживал в селе Фармонобод Акдарьинского района Самаркандской области);

6. Каримов Зариф Тулкинович (1981 г. р., проживал в Пастдаргомском районе Самаркандской области).

По поручению правительственной комиссии каждой семье погибшего выделено по 100 млн сумов. Кроме того, поручено оказать всесторонне содействие в организации траурных мероприятий и похорон, сообщила компания "Узбекистон темир йуллари".

Как сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту ЧП на строительстве метро 18 декабря прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело:

по пункту "а" части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека / наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права);

пункту "а" части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека / наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права).



"Газета.uz"