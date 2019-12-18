Администрация Трампа не поддержала резолюцию собственного Конгресса о признании геноцида армян. Ссыкотно

09:19 19.12.2019

Администрация президента США Дональда Трампа воздержалась от поддержки принятой конгрессом резолюции, в которой массовое убийство армян в Османской империи называется геноцидом. В Госдепартаменте заявили, что продолжают рассматривать исторические события как "массовые зверства".

"Позиция администрации не изменилась, – цитирует официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус "Голос Америки". – Наши взгляды отражены в решительном заявлении президента на эту тему, прозвучавшем в апреле".

В день памяти событий в Османской империи, который отмечается 24 апреля, Трамп назвал убийства "массовыми зверствами". "Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или загнаны до смерти в последние годы существования Османской империи", - сказал он. Слово "геноцид" в тексте не упоминается.

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 12 декабря, в октябре это сделала палата представителей конгресса. До этого неоднократные попытки принять подобную резолюцию отвергались американскими законодателями из-за нежелания портить отношения с союзником по НАТО - Турцией, которая отвергает факт геноцида.

В Турции решение конгресса было раскритиковано политиками высшего уровня. Президент Эрдоган назвал его бессмысленным и оскорбительным для народа страны, после прохождения документа через сенат, Турция вызвала посла США в Анкаре, чтобы выразить ему протест.

В 1915–16 годах на территории Османской империи погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов проживавших там армян. Многие из них были убиты по распоряжению властей, настаивают исследователи. Турция категорически отказывается признать факт геноцида, утверждая, что армяне погибли не в результате целенаправленной политики государства, а от голода и вследствие боевых действий.

Геноцид армян признают 34 страны мира. В нескольких странах мира, в том числе Франции, Швейцарии и Кипре, принимались законы о запрете отрицания факта геноцида.