В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки

10:18 19.12.2019

Абу Довуд, один из ярых проповедников идей группировки "Исламское государство" (ИГ) арестован и находится в тюрьме сирийского города Африн. Об этом Радио Озоди стало известно после репортажа турецкого телеканала TRT Haber и бесед с родными Абу Довуда (Парвиза Саидрахмонова).



По информации источников, 35-летний уроженец города Душанбе Парвиз Саидрахмонов (Абу Довуд) предположительно был арестован летом при попытке покинуть поселок Багуз, последний оплот ИГ в провинции Идлиб. Парвиз Саидрахмонов, присоединившийся к ИГ в 2014 году, считается одним из ярых проповедников идей террористической группировки среди граждан Таджикистана.

Телеканал TRT Haber 23 ноября показал репортаж из тюрьмы города Африн и интервью с Абу Довудом. "Джихадист" разговаривает на арабском и сообщает, что он родом и Таджикистана и приехал на войну с сирийском режимом. Судя по репортажу, Абу Довуд содержится в камере В3.



Источник в правоохранительных органах Таджикистана сообщил Радио Озоди, что в Душанбе знают об аресте Парвиза Саидрахмонова - его сестра подтвердила, что это он дает интервью телеканалу TRT Haber. В настоящее время, по словам источника, таджикские власти готовят запрос об экстрадиции Абу Довуда на родину. У Парвиза Саидрахмонова имеется довольно много сведений о таджикских гражданах, воевавших на стороне ИГ в Сирии и Ираке, отметил источник.



Сообщается, что вместе с Парвизом в тюрьме города Африн содержатся его жена – осетинка Мадина и трое детей. Всего в этой тюрьме 255 человек, в основном, иностранные боевики ИГ и "курдские террористы", говорится в репортаже телеканала TRT Haber.

Один из читателей сайте Радио Озоди сообщил, что Парвиз Саидрахмонов вместе с женой и детьми был задержан на окраине Багуза неизвестной группировкой, которая потребовала $6 тыс. за освобождение. Не добившись желаемого, они передали Абу Довуда другой группировке. В конце концов, боевик ИГ попал в руки курдского ополчения. Родные Парвиза Саидрахмона подтвердили, что летом он попросил выслать ему $6 тыс., и "спасти от ада".

Парвиз Саидрахмонов в прошлом некоторое время жил в России. Несколько лет назад он увлекся экстремистскими идеями, выехал в Ирак и присоединился к "Исламскому государству". Сообщалось, что он участвовал в боевых действиях вместе с бывшим командиром таджикского ОМОНа Гулмуродом Халимовым.



Имя Саидрахмонова также упоминалось в связи с терактом в Стокгольме в 2017 году. Тогда грузовик, которым управлял выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, въехал в толпу, пять человек погибли, еще пятнадцать получили ранения. На допросе он заявил, что контактировал с боевиками "Исламского государства", и что пропагандистские выступления Саидрахмонова повлияли на его решение присоединиться к экстремистам.



Источники Радио Озоди в Турции также сообщили об аресте другого таджикского джижадиста Тоджиддина Назарова, более известного как Абу Усама Нораки. Сообщается, что он содержится в тюрьме Хаккулумр города Дейр-эз-Зор. Проверить эту информацию по открытым или независимым источникам не представляется возможным

Назаров Тоджиддин Мирзорахимович, он же Абу Усама Нораки, уроженец села Узбеклангар города Нурека, с 2014 года находится в рядах ИГ и является одним из ярых проповедников идей джихадистов.



В феврале российские СМИ сообщили, что Абу Усама Нораки, дистанционно организовавший и лично контролировавший в режиме онлайн террористическую атаку в Швеции, готовил и две подобные акции в Москве. Нораки приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем - пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ.



Абу Усама Нораки успел за это время подготовить и реализовать по крайней мере две крупные террористические атаки в других странах. В апреле 2017 года он вышел на виртуальный контакт со своим постоянно живущим в Швеции земляком Рахматом Акиловым и убедил его раздавить грузовым автомобилем толпу отдыхающих в центре Стокгольма. Во время наезда Акилов, убивший в итоге пять и покалечивший еще 15 человек, поддерживал постоянную связь со своим вдохновителем, отправлял ему в режиме онлайн видеокадры мчащегося через городскую площадь фургона, а перед тем как на него надели наручники, сказал полицейским: "Все прошло хорошо. Мой амир доволен".



По официальным данным, около 2 тысяч граждан Таджикистана покинули страну, чтобы присоединиться к запрещенной в ряде стран группировке "Исламское государство". Известно, что несколько сотен погибли в боевых действиях в Сирии и Ираке, некоторые вернулись на родину.