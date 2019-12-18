Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться

11:13 19.12.2019

19 декабря 2019, Бишкек - , Руслан ХАРИЗОВ



Райымбек Матраимов опять прервал молчание и рассказал о Хабибуле Абдукадыре



Бывший замглавы Таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов подтвердил знакомство с предпринимателем Хабибулой Абдукадыром - одним из героев расследований о коррупционных схемах на таможне. Интервью он дал газете "Азия News".

Райымбек Матраимов заявил, что знает Хабибулу Абдукадыра с 2007 года в качестве "инвестора международного уровня". Экс-чиновник отметил, что одной из обязанностей представителей таможни является создание благоприятных условий для зарубежных предпринимателей.



"Чтобы выполнить план, нужно быть менеджером. Через Кыргызстан, наверное, проходит менее 10 процентов от всего объема товаров, поступающих в Узбекистан. На мой взгляд, необходимо создавать условия для работы таких инвесторов, чтобы привлекать в страну их инвестиции. Но мы, наоборот, везде копаем, мешаем, создаем препятствия. Насколько мне известно, этот человек вкладывает миллионы долларов в сферу строительства в Узбекистане. От этого государство только выигрывает", - сказал Райымбек Матраимов.



Ранее радио "Азаттык" совместно с OCCRP и Kloop.kg опубликовало серию расследований о коррупционных схемах на таможне Кыргызстана и отмывании через республику сотен миллионов долларов. По материалам расследования обнаружена связь Хабибулы Абдукадыра с бывшим заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.



Напомним, что семья Матраимовых подала на радио "Азаттык", журналиста Али Токтакунова, издания Kloop.kg и 24.kg иск о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованием взыскания морального вреда в 60 миллионов сомов.