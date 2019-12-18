Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала

11:51 19.12.2019

Генпрокуратура изучает запись, приписываемую Шухрату Ганиеву

Достоверность аудиозаписи со словами о "похоронной молитве" для блогера, приписываемой хокиму Ферганской области Шухрату Ганиеву, изучается Генпрокуратурой.



Генеральная прокуратура Узбекистана изучит аудиозапись, на которой мужчина с голосом хокима Ферганской области Шухрата Ганиева говорит о "похоронной молитве" для человека, который сообщил в интернете об акции жителей протеста в Кувинском районе.



В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что будет изучена достоверность аудиозаписи, когда, где и при каких обстоятельствах она была сделана и другие детали.

"Результаты изучения будут всесторонне рассмотрены в рамках законодательства, и по ним будет опубликовано дополнительное заявление", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-служба хокимията Ферганской области назвала распространившееся сообщение "очередной клеветой" от радио "Озодлик". В администрации утверждают, что Шухрат Ганиев не произносил слова, озвученные в аудиозаписи, ни на одном совещании.

Ранее депутат УзЛиДеП Расул Кушербаев в беседе с "Газетой.uz" отметил, что органы прокуратуры должны дать правовую оценку словам хокима, если они имели место.