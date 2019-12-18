Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?

11:54 19.12.2019

19 декабря 2019, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА



В Свердловском районном суде Бишкека начался процесс по иску семьи Матраимовых к трем СМИ - 24.kg, Kloop и "Азаттык" и журналисту Али Токтакунову. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

Адвокаты выступили с ходатайством о запрете распространения оспариваемой информации – статей про семью Матраимовых.

"С каждым днем информация распространяется. В качестве обеспечения иска требуем запретить распространение оспариваемого материала", – заявила Татьяна Карыжинская.



Юристы, защищающие интересы СМИ и журналистов, считают, что ходатайство адвокатов Матраимовых необоснованно. "Данная информация ни одним правоохранительным органом не признана не соответствующей действительности. Нет вступившего в силу решения", – отметил юрист правовой клиники "Адилет" Тимур Султанов.

Другой адвокат Эмиль Жандаев отметил, что в случае удовлетворения ходатайства, это будет расценено как давление на свободу слова.

Суд удалился в совещательную комнату. Отметим, ранее Жылдыз Ибраимова запретила вести видеосъемку на процессе.



Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и "Азаттыку" после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.