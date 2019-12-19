Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери

11:59 19.12.2019

Если развитый мир хочет повысить свою конкурентоспособность, Запад должен опереться на новое экономическое мышление.



За последние 25 лет относительные темпы роста крупнейших экономик мира существенно изменились. В частности, экономики шести развивающихся стран - Китая, Южная Кореи, Индии, Польши, Индонезии и Таиланда - росли быстрыми темпами в указанный период. С другой стороны, в богатых странах, входящих в "большую восьмерку", темпы роста производительности труда замедлились, а их совокупная доля в мировом ВВП сократилась с двух третей до половины, пишет ректор Кембриджского университета Дэвид Сейнсбери в статье для издания Project Syndicate.



Неоклассическая теория роста, которая доминировала в экономическом мышлении в течение последних 25 лет, не смогла объяснить произошедшее изменение. Каждому, кто следил за тем, как южнокорейские и китайские фирмы одерживали победы на мировых рынках, будет весьма трудно поверить в то, что западные страны смогут более эффективно конкурировать в будущем, просто сделав свои собственные рынки более успешными.



конкурентоспособность, Запад должен опереться на новое экономическое мышление. Это означает лучшее понимание процесса роста и использование этих знаний для разработки политик, которые могут помочь ускорить его. Более того, нам не следует думать, что мы можем получить эти знания, создавая все более сложные и нереальные математические модели.



Начнем с измерения национального богатства и того факта, что ВВП страны на душу населения представляет собой просто сумму добавленной стоимости всех ее экономических организаций на душу населения. Затем нам следует задаться вопросом, какие компании позволяют увеличить добавленную стоимость на душу населения. В реальном мире, а не в мире совершенной конкуренции, компании могут сделать это двумя способами. Они могут повысить эффективность своего производства, как это сделал Генри Форд, когда стал использовать сборочную линию для производства автомобилей, или увеличить конкурентное преимущество своих продуктов, как это сделал Стив Джобс, когда разработал iPhone.



И Форд, и Джобс повысили конкурентоспособность своих компаний благодаря инновациям. Такие страны, как Китай и Сингапур, сделали то же самое. Обе страны поставили инновации в центр государственной политики.

Поэтому западным странам необходимо понять три вещи. Во-первых, они должны увеличить темпы развития инноваций, чтобы лучше конкурировать с быстрорастущими развивающимися странами. Для этого потребуется разработать политику, которая поддержит национальные системы инноваций, систему образования, а также улучшит финансирование и управление их компаний. Политика на муниципальном и региональном уровнях должна поддержать эти цели.



Во-вторых, Запад должен понять, что существует глобальная лестница экономического развития, каждая ступень которой связана с растущим уровнем организационной и технологической сложности и ростом добавленной стоимости на душу населения. Компании трудно получить конкурентное преимущество в таких видах деятельности, как производство дешевой одежды и сборка электронных компонентов, поскольку эти виды деятельности имеют низкую добавленную стоимость и, следовательно, могут обеспечить лишь низкую заработную плату. В отличие от этого, компании в таких отраслях, как авиакосмическая промышленность и фармацевтика, могут получить значительные конкурентные преимущества, что приводит к получению высокой добавленной стоимости на душу населения и, следовательно, к высокой заработной плате.



Развивающиеся страны быстро продвигаются вверх по лестнице экономического развития и начинают все сильнее конкурировать с развитыми экономиками. Поэтому развитые экономики должны как можно быстрее вводить новшества как для увеличения добавленной стоимости своих нынешних отраслей, так и для создания новых отраслей с высокой добавленной стоимостью.



Наконец, западные компании и политики должны понять, что конкуренция их стран с Китаем и другими растущими экономическими державами теперь является "гонкой за первенство", а не "гонкой уступок", в рамках которой дешевая рабочая сила и "благоприятный" обменный курс рассматриваются в качестве средства для достижения и поддержания конкурентоспособности.



Если развитые страны смогут продвинуться дальше по лестнице экономического развития, внедряя инновации и создавая новые продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью, уступая при этом области деятельности с более низкой добавленной стоимостью развивающимся странам, то все они смогут повысить уровень жизни своих граждан. Если пирог станет больше, то каждый сможет получить больший кусок.



Безусловно, макроэкономическая стабильность и эффективные рынки, лежащие в основе неоклассического экономического мышления, по-прежнему являются необходимыми условиями роста. Но они не управляют ростом. Если мы на Западе хотим эффективно конкурировать с Китаем и другими быстрорастущими азиатскими странами, мы должны понять, что инновации - это двигатель роста, поэтому правительства должны поместить их в центр своей экономической политики.

19 декабря 2019

Александр Белов