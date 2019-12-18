Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?

12:10 19.12.2019

Юрий Игоревич Сигов – журналист-международник.



18.12.2019



"Пять лет назад председатель Си был у нас, и тогда это принесло нашей экономике хороший доход. Пусть будет так и на этот раз. А то прибыль от казино падает, а других заработков становится все меньше. Да и в соседний Гонконг теперь не наездишься за работой – там беспорядки, улицы перекрыты, люди озлоблены, лишь бы у нас ничего подобного не случилось", – ворчал мне всю дорогу на ломаном португальском (он решил, что я из Лиссабона, а по-китайски белые люди редко когда понимают) водитель такси, доставившего меня из соседнего Гонконга чуть больше чем за час по самому длинному в мире мосту, перекинутому из одной точки суши на другую.



Это раньше модно было сесть в комфортабельный катамаран в Гонконге и через 45 минут пересечь бухту, на противоположной стороне которой располагалось самое большое в мире казино-территория, некогда управлявшаяся Португалией, а с декабря 1999 года ставшая Специальным административным районом КНР. И вот с тех пор прошло 20 лет, сам китайский руководитель Си Цзиньпин, как и пять лет назад, прибудет в Макао, чтобы выступить, как говорят местные жители, с "очень важной речью по поводу нашего будущего". Визит тщательно готовится, обставлен он повышенными мерами безопасности по той причине, что на другом конце бухты в Гонконге уже который месяц не утихают протесты и беспорядки, которые Пекину еще немало нервов помотают.



А вот в Макао все спокойно. По-прежнему на пограничных переходах с континентальным Китаем развеваются два флага – зеленый с белым лотосом посредине (Макао) и красно-желтый флаг КНР. Никаких протестов, никаких недовольных "китайским контролем", как и совершенно другое отношение к самому факту присоединения к КНР 20 лет назад. Причин тому много – и небольшое (630 тыс. человек) по сравнению с Гонконгом население, и совершенно иная "колониальная культура" – португальская, которая не терпит радикализма и поиска конфликта там, где все можно решить полюбовно. Есть и чисто экономические нюансы, которые при нынешнем развитии Макао и с оглядкой на то, что творится в соседнем Гонконге, удерживают местное население от каких-либо попыток "побузить".



Все самые главные достопримечательности Макао по-прежнему полны туристов. У полуразрушенного фасада церкви Святого Павла, на площади Сенаду (часть "Маленького Лиссабона"), у входа в залы самого крупного в Азии казино "Лижбоа" звучит иностранная речь гостей со всего света, но при этом есть ощущение, что далеко не все в плане экономики развивается так уж успешно. Так, в этом году зафиксировано самое сильное падение доходов от казино в Макао по сравнению с прошлым годом (рост в 14% в 2018-м упал в нынешнем году более чем в четыре раза).

И это вполне объяснимо: торговые разборки Китая и США привели к тому, что намного меньше богатых китайцев с континента стали приезжать в Макао и оставлять свои миллионы в здешних казино (напомню, что Макао – единственное место в КНР, где разрешены азартные игры). Также прилично "подчистили" китайские центральные власти и местных коррупционеров сразу же после прошлого визита товарища Си в Макао. В итоге зажиточные партработники, прежде всего из соседнего Жухая с территории КНР, побаиваются теперь шиковать в казино Макао. А именно такие клиенты приносили раньше до 75% всех доходов казино этого спецрайона страны.

Сказываются опосредованно и продолжающиеся беспорядки в Гонконге. Именно оттуда ездили играть в казино Макао и сами гонконгцы, и многочисленные иностранные туристы. Теперь же поток сократился больше чем наполовину, а на небогатых клиентах миллиарды местным казино не заработать. А тут еще в Японии отменили запрет на строительство казино, плюс большое казино вот-вот откроется во Вьетнаме. А это значит, что завзятые игроки – главным образом выходцы из Азии – будут вместо Макао играть в других точках. Чем не повод для беспокойства?

Именно поэтому в Макао ждут, что же скажет во время своего визита Си Цзиньпин. Он уже намекал, что пора от "просто казино-экономики" переходить на превращение игровых заведений в курорты широкого профиля, в том числе – и для семейного отдыха. Искать руководству Макао предлагается и новые формы привлечения заграничных туристов. Построить копию Эйфелевой башни у себя неплохо, как и открыть несколько новых торговых центров, а также соорудить колесо обозрения по типу сингапурского. Но нужен некий "новый прорыв", и скорее всего это может произойти в том случае, если Пекин решит перенести ряд финансовых структур из Гонконга именно в Макао.

Здесь важно то, что беспорядки в Гонконге могут еще довольно долго продолжаться. Да и Шанхай как мировой финансовый центр своего не упустит (а именно туда уже перебрались несколько влиятельных финансовых компаний из Гонконга). Для Макао же все, что не касается азартных игр, – дело новое и не особо изведанное. Да и традиций именно удачных финансовых организаций и всего того, что с ними связано, у местных жителей нет. Зато в Макао есть понимание того, что, раскачивая лодку, можно лишиться всего: и казино, и доходов, и элементарного общественного спокойствия.



Да и для Пекина принципиально важно показать всему миру, что Макао – успешный и надежный вариант включения еще вчера колониальной территории в состав единой страны. Успехи подключения Макао к различным региональным проектам правительства КНР крайне важны и для соседнего Гонконга, который с каждым днем протестов и беспорядков теряет не только огромные деньги, но и снижает свой шанс оставаться тем, чем он был на протяжении десятилетий, – крупнейшим финансовым и банковским центром всего региона.



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