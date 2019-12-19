 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.12.2019
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери

11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
09:19  Администрация Трампа не поддержала резолюцию собственного Конгресса о признании геноцида армян. Ссыкотно
08:25  Борец Борис. Нелепая нелепица как итог британских выборов, - И.Титов
08:24  В Ташкенте обвалилась яма стройки метро - 6 утонуло в тоннеле
06:23  Палата представителей объявила импичмент Трампу - 230 "за" при 197 "против"
01:37  Киргизы и таджики Баткена в 12-й раз сошлись в рукопашной, - Ю.Росс
00:48  Во сколько обойдется Казахстану ракетный комплекс "Байтерек"?
00:40  Американцев, воевавших в Афганистане и Ираке, косит рак
00:39  Нефть Сирии могут отдать под саудовский контроль, - И.Субботин
00:36  Олигарх Гуцериев, под видом Турции, гнал рос-нефть танкерами в Украину. Будут брать или отмажут?
Среда, 18.12.2019
23:31  Спецпосланник США Халилзад мечется между талибами и Кабулом
19:52  Акимом Атырауской области Казахстана назначен Махамбет Досмухамбетов
19:46  Новым министром энергетики Казахстана станет Н.Ногаев (экс-аким Атырауской области)
19:05  В Ашхабаде принудительно сносят "хрущебы" в районе старого аэропорта. Жителям - мотайте кутули
18:59  Как украсть городской парк. Ташкентский "опыт"...
18:56  Аркадаг самолично (на корточках) проинспектировал строительство нового автобана
18:53  Донецкая Народная Республика выпустила почтовую марку, посвященную И.Сталину
18:51  Рецензия на книгу "Источники по истории интеллектуального наследия Узбекистана (XIX – начало XX)", - Б. Алимджанов
17:13  Эрдоган и Алиев пропустили сильный армянский удар, - Ст.Тарасов
16:31  Пойдут ли немцы на "китайский фронт", - В.Федорцев
16:19  Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее, - Г.Мирзаян
16:00  Сирия... Все дороги ведут в Москву, - Федор Лукьянов
15:07  Финно-угорские страсти. Глава МВД Эстонии Хельме обозвал премьер-министра Финляндии "продавщицей" и "кухаркой"
14:22  Присоединение Тибета к Китаю – освобождение или завоевание?
14:20  "В некоторых борделях даже ставят елку". Проститутки Алматы готовятся к Новому году
14:16  Казахстанка Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой мира по фитнес-бикини
14:05  Аравия и ОАЭ убедили Россию согласиться на сделку ОПЕК+
13:00  РосБуржуй Гуцериев отрицает, что в его фирмах идет обыск из-за контрабанды нефти в Турцию
12:14  Шавкат Мирзиеев стал почетным доктором Университета Нагои
12:07  Pew Research Center (США): 19 поразительных выводов 2019 года
11:03  Арестован Венсан Краз. Как "русский" олигарх Искандер Мхмудов коррумпировал французский бомонд, - Le Monde
10:54  Кок-Таш. На таджико-кыргызской границе опять камнеметный бой
10:22  Мадина Абылкасымова возглавила новоучреждаемое КазАгентство по регулированию и развитию финансового рынка
10:20  В Узбекистане государство гарантировало каждому ребенку право на годовое обучение в детском саду. Ну и хватит..
10:14  Бозумбаев свернул себе шею (в прямом смысле) и слетел с минэнерго Казахстана
10:11  Маулен Ашимбаев - новый 1-й зам. шефа Администрации КазПрезидента
10:08  Нужны ли Казахстану новые законы о партиях и о выборах? - Ж.Асылбеков
10:05  Газовый рынок Европы 2019: итоги и перспективы, - А.Запольскис
10:00  Смирительная рубашка для инициативы "Пояс-путь". США охотятся в Синьцзяне за двумя зайцами, - А.Влчек
09:19  Qazaqstan. Какой смысл в латинице, если у казахов второй язык – русский, - А.Уваров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:38 19.12.2019

То, что сейчас необходимо, - большая готовность США использовать ограниченную военную силу на Ближнем Востоке в случае надобности и готовность сочетать санкции с дипломатией. Однако неясно, стоит ли ожидать подобной политики в ближайшее время.

В августе 1990 года, всего через несколько дней после вторжения иракских войск под руководством Саддама Хусейна в Кувейт, бывший президент США Джордж Буш - старший произнес на южной лужайке Белого дома следующие слова: "Она не продлится долго, эта агрессия против Кувейта". В течение следующих шести месяцев выяснилось, что Буш умеет держать свое слово: США отправили полмиллиона солдат на Ближний Восток и возглавили международную коалицию, которая освободила Кувейт, пишет бывший американский дипломат Ричард Натан Хаас в статье для издания Project Syndicate.

Три десятилетия спустя другой американский президент стал проводить совершенно иную политику. После того как Вашингтон бросил своих курдских партнеров в Сирии, которые доблестно боролись с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США решили остаться в стороне, когда иранские беспилотники и ракеты атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, в результате чего добыча саудовской нефти временно сократилась двое.

Добро пожаловать на постамериканский Ближний Восток! Честно говоря, эта фраза представляет собой некоторое преувеличение, поскольку США пока не покинули регион. Фактически Вашингтон недавно направил в регион дополнительные войска, которые, в случае необходимости, должны защитить Саудовскую Аравию от будущих иранских нападений. Но фундаментальная истина заключается в том, что США сократили свое присутствие и роль в регионе, в котором они доминировали почти полвека.

Истоки данной тенденции берут свое начало от бывшего президента США Джорджа Буша - младшего, чье решение начать необдуманную и плохо спланированную войну против Ирака стало поворотным моментом во внешней политике США. Огромные расходы и печальные итоги этой войны настроили американскую общественность против военного участия в регионе, что оказало влияние на администрацию экс-президента США Барака Обамы, поскольку он решил не предпринимать каких-либо серьезных действий в отношении сирийского правительства после случаев применения химического оружия. Обама также не обратил должного внимания на вторжение НАТО в Ливию, которое привело к свержению Муаммара Каддафи, разделило страну, превратив ее в несостоятельное государство.
Президент США Дональд Трамп также разделяет отвращение к военному участию в регионе. Кроме того, возросшее внутреннее производство нефти и газа уменьшило значимость Ближнего Востока для США. Более того, возобновившееся соперничество между великими державами усилило необходимость для США перераспределить ресурсы и обратить внимание на ЕС, для противодействия России, и Азию - для противодействия Китаю.

Администрация Трампа нашла много способов, чтобы дистанцироваться от Ближнего Востока, помимо демонстрации нежелания использовать военную силу или солдат в зонах конфликта. Дипломатия в основном отошла на второй план. Трамп решил проигнорировать нарушения прав человека в Саудовской Аравии и Египте, также его администрация не предприняла каких-либо серьезных усилий для урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Наибольшим источником неопределенности в регионе является Иран. Администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерного соглашения 2015 года, несмотря на то, что Иран соблюдал его условия. Затем администрация запустила политику "максимального давления", состоящую в основном из жестких экономических санкций, которые оказывают очевидное влияние на экономику Ирана: по некоторым оценкам, в 2018 году ВВП страны сократился почти на 10%.
Но если влияние санкций очевидно, то их цель - нет. Что ясно, так это то, что Иран ответит на экономическую войну США собственной войной. В дополнение к саудовским нефтяным объектам Иран уже атаковал танкеры, проходящие через регион, и постепенно выходит за рамки ограничений, предусмотренных ядерным соглашением 2015 года. По мере усиления экономического давления на иранский режим США и их союзники должны быть готовы к новым ответным действиям со стороны Тегерана.
Здесь перед администрацией Трампа возникла дилемма. С одной стороны, администрация могла бы отдать предпочтение смене режима в Тегеране, однако через 40 лет после Исламской революции режим остается устойчивым, несмотря на протесты. Военный ответ на действия Ирана может привести к конфликту, который Трампу не нужен в преддверии президентских выборов 2020 года. При этом выход Ирана за рамки ограничений, предусмотренных ядерным соглашением, увеличивает вероятность того, что Израиль нападет на Иран, втянув США в войну. И даже если этого не произойдет, бездействие США может привести к тому, что один или несколько соседей Ирана приобретут ядерное оружие, чтобы уравновесить иранские возможности. В итоге США могут еще сильнее отдалиться от региона. Такое развитие событий в самом нестабильном регионе мира стало бы настоящим кошмаром.

Лучше всего, если бы США сформулировали, какие политические изменения они хотели бы получить от Ирана в отношении его ядерной и ракетной программ, а также его деятельности в регионе. С другой стороны, США должны указать, что они готовы предложить взамен. Об этой политике нужно объявить публично, тогда иранскому режиму пришлось бы объяснять своим гражданам, почему он отказался от столь желанного ослабления санкций ради продолжения своей дестабилизирующей деятельности в регионе. На фоне интенсивного экономического и политического давления Иран может согласиться на переговоры, так же как когда-то он решил положить конец десятилетней войне со своим тогдашним врагом Ираком. Однако до сих пор США не выдвинули подобной инициативы.

Короче говоря, администрация Трампа начинает понимать, что выход с Ближнего Востока не будет легким, и что не обойдется без рисков и затрат. США по-прежнему заинтересованы в борьбе с терроризмом, противодействии распространению ядерного оружия, поддержке свободного потока нефти и содействии безопасности Израиля и американских партнеров в арабском мире. То, что сейчас необходимо, - большая готовность США использовать ограниченную военную силу в случае надобности и готовность сочетать санкции с дипломатией. Однако неясно, стоит ли ожидать подобной политики в ближайшее время.
19 декабря 2019
Максим Исаев

Источник - Project Syndicate
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576748280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года №204
- Мажилис одобрил проекты новых законов
- Эффект от реализации программы "Цифровой Казахстан" превысил 600 млрд тг – А. Мамин
- Фракция "Ак жол" требует от минторговли защищать интересы Казахстана в вопросах обязательной маркировки товаров
- Крымбек Кушербаев встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле
- Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о допинге
- Вопросы железнодорожного транспорта рассмотрены в Сенате
- Основные показатели Министерства энергетики РК за 2016-2019 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  