 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
15:05 19.12.2019

19 декабря 2019 г.
Изабель Лассер | Le Figaro

"(...) В войнах на Ближнем Востоке дела обстоят,как в клеточной биологии. Они размножаются благодаря делению клеток. Через восемь лет после вмешательства, направленного против режима Каддафи, когда мирный процесс потерпел крах, Ливия постепенно становится магрибской копией Сирии. За несколько лет страна стала ливанизированной, балканизированной, разделенной. Как и в Леванте, такая фрагментация стала привлекать державы данного региона и других континентов. Подобно грифам, присматривающим с высоты за своими геополитическими, дипломатическими, экономическими или финансовыми интересами, они превратили ливийский конфликт в нагромождение прокси-войн", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.
"Пример подала Сирия. В 2011 году все началось с конфликта между режимом Башара Асада и мятежом. Восемь лет спустя Сирия стала частью многослойной войны. (...) В нее включилась и Россия, которая так и не смирилась с поражением в холодной войне, она стремится взять реванш над Соединенными Штатами и вернуть себе статус великой державы. В 2015 году ее военное вмешательство в пользу режима, последовавшее за вмешательством иранцев, изменило военный и, следовательно, политический баланс сил в стране", - говорится в статье.
"И в Ливии в 2011 году все началось со столкновения между режимом и мятежом, за которым последовала военная интервенция Франции и Великобритании на фоне США. Восемь лет спустя страна оказалась разделенной между Правительством национального единства в Триполи, сформированным под эгидой ООН вокруг Файеза Сарраджа, и мятежом маршала Хафтара, войска которого в апреле 2019 года начали наступление на столицу", - пишет Le Figaro. - С тех пор два соответствующих лагеря стали усиливаться посредством иностранной поддержки, и Ливия стала одной из тех стран, где различные державы ведут опосредованные войны".
"(...) К суннитским государствам Персидского залива, поддерживающим Хафтара, присоединилась Россия. Она обеспечивает поддержку силами наемников частной военной компании Вагнера, близкой к Владимиру Путину. (...) Файез Саррадж и его Правительство национального единства пользуются поддержкой Катара и Турции. Как и Россия в случае с Хафтаром, Турция разыгрывает ливийскую карту, чтобы усилить свое влияние перед лицом своих региональных конкурентов. Турция опирается на правительство Триполи, с которым недавно подписала соглашение о делимитации морских границ, чтобы положить конец своей изоляции в восточной части Средиземного моря и отстоять свои права на эксплуатацию углеводородов", - указывает автор публикации .
"(...) В нашем мире, переживающем геополитические перевороты, театром военных действий для сведения всех счетов стал Ближний Восток. На фоне вывода американских войск именно здесь заново составляется глобальный баланс сил. Природа не терпит пустоты, поэтому американское отступление в сторону привлекло сюда новые бурно развивающиеся страны", - комментирует автор публикации.
"(...) Однако на этом сравнение Сирии и Ливии не заканчивается. В обоих случаях там по-прежнему глубоко укоренились террористические группировки. И в обоих случаях дипломатические союзы находятся под большим напряжением. Российско-турецкие отношения, уже надломленные в Сирии, где Анкара и Москва поддерживают противостоящие лагеря, но все же укрепившиеся в последние годы, в том числе на военном уровне посредством приобретения Анкарой российской системы противовоздушной обороны, в Ливии подвергаются противоречивому давлению. Когда возобновятся бои, русские и турки вполне могут здесь столкнуться лицом к лицу. А что будет с американо-российскими отношениями? Уже и без того сложные, они подвергаются испытанию в Ливии, где присутствие российских наемников создает напряженность между Вашингтоном и Москвой. Единственное, в чем можно быть уверенным: войны, которые прибегают к услугам посредников и которые иностранные державы используют в своих интересах, еще труднее завершить, чем другие", - резюмирует Изабель Лассер.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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