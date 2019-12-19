Исчерпан ли лимит на революции в России?

15:15 19.12.2019 Так исчерпан ли лимит на революции? Итоги опроса ИА REGNUM



Если бы у большевиков на исходе 1917 года была бы такая же поддержка, как в наше время и в нашем опросе, то Гражданской войны, скорее всего, и не случилось бы. Это показал опрос ИА REGNUM, который мы провели в ноябре сего года с участием 87266 человек



ЕЛИСЕЙ ПОЛЛСТЕР



Применимо к нашим реалиям выявленный расклад мнений напоминает боевую диспозицию политических и прочих сил к чему-то явно уже готового общества. Запроса на монархию, как показал наш недавний опрос, в обществе нет. Большевизм в его прежней форме, с одной стороны, исчерпал себя, с другой - все еще популярен. Так что идет на смену нашим временам?



102 года минуло с Великой Октябрьской социалистической революции, позволившей построить на обломках Российской Империи другую, еще более могущественную страну. Однако среди невообразимого множества праздников и дат Российской Федерации 7 ноября упоминается лишь как некая "памятная дата", а никакой не праздник. Какова была бы реакция гражданина Франции на высказывание в духе того, что 14 июля - День взятия Бастилии - больше не праздник? Не привело ли бы это к окончательному в своей тотальности общественному противостоянию в стране, известной трепетным отношением ее народа к своему неоднозначному для прочих прошлому? Потому и мы начнем наше исследование результатов опроса с вопроса № 3.



Большинство - 70% от общего количества участников опроса - считают Октябрьскую революцию либо главным событием XX века, либо равным по значимости Великой Французской революции. Несогласие с этой оценкой выразила четверть опрошенных, при том, что чуть меньшее число все-таки считают Октябрьскую революцию событием значимым, пусть и не главным. Доля же тех, для кого та, наша революция есть начало качественно новой эпохи, более чем в 20 раз превосходит долю отказывающих ей в какой-либо исторической значимости. И меньшинство посетовало на чрезмерную переменчивость нашего прошлого, то есть на зыбкость фундамента настоящего и (особенно) будущего нашей страны.



Соотношение долей мнений о значимости Октябрьской революции в зависимости от возраста, уровня доходов, численности населенного пункта проживания и даже от симпатий к той или иной парламентской партии качественно соответствует общему результату по ответам на данный вопрос. Однако в количественном их распределении между группами по указанным выше параметрам есть и серьезные расхождения, формирующие даже и тенденции.



Значимость Октябрьской революции в зависимости от возраста респондента растет, однако для возрастной группы 18-30-летних ценность этого события скачкообразно снижается. Достигает среднего по опросу уровня среди родившихся в 1968 году и далее с увеличением возраста лишь растет.



В зависимости от уровня доходов это отношение к революции как к важнейшему событию ХХ века варьируется от максимума среди самых бедных до минимума (но и то - целых 65%) у самых богатых. Примечательно, что здесь нет радикального разброса мнений, который говорил бы, что революция была (и остается) значимой только для бедных, а для богатых она в лучшем случае символ потери богатства, и важность имеет разве что в этом смысле.



Зато в довольно большой степени отказывают Октябрьской революции в ее значимости сторонники либерализма и глобализма, неприязнь коих к этому событию настолько велика, что они в немалом количестве вообще отказываются считать его значимым для истории.



Вопрос о том, что же все-таки произошло 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде, казался бы праздным, если не относительно распространенное незнание о событиях тех лет. Из распределения ответов следует, что 13% опрошенных - то есть почти каждый восьмой - о тех событиях имеют или неверное представление, или вообще никакого. Как бы вы предположили, кто хуже всех осведомлен о произошедшем - школьники? Отнюдь: туманнее всех (в два раза хуже среднего!) представляют себе события того исторического дня опрошенные в возрасте до 40 лет включительно. Абсолютным антилидером среди них являются уже упоминавшиеся выше 18-30-летние, среди которых почти пятая часть уверена, будто 7 ноября 1917 года в Петрограде свергли монархию, а 6% вообще не в курсе, что случилось. К ним близки граждане в возрасте 31-40, из них 15% полагают, что в октябре 1917-го свергли монархию, а 4% вообще не знают, что случилось. Впрочем, школьники отстают ненамного: в 14% случаев они считают, что события Октября связаны со свержением монархии, а в рекордных 7% даже не представляют содержания событий.



Предыдущие ответы дополняют картину результатов центрального вопроса - о том, что же именно отмечают наши читатели в ноябрьские праздники. Как выяснилось, день Октябрьской революции остается главным праздником ноября для 42% респондентов, а почти треть предпочитает вообще ничего не праздновать. Десятая часть отмечает в эти дни праздники, придуманные после распада СССР в целях замены воспоминаний об Октябрьской революции на… ну хоть на что-нибудь. И почти столько же отмечают православный праздник - День Казанской иконы Божьей Матери.



А вот если разнести по датам и смыслу праздники, отмечаемые 4 и 7 ноября, получится уже несколько иная картина. Так, еще со времен Ельцина в России была предпринята попытка отмечать вместо годовщины Октябрьской революции некий "День согласия и примирения", который в этом году справили 0,7% респондентов, а день собственно Октябрьской революции и связанный с этой с этой датой День воинской славы в память парада 7 ноября 1941 года на Красной площади отметили 47% (в 68 раз больше). То есть антисоветская пропаганда, конечно, работает - но с учетом того, насколько давно и массированно она ведется, работает далеко не так эффективно.



Средние данные по опросу соответствуют возрастной группе 41-50-летних, которая делит возрастные группы респондентов на две части. В той, что старше, популярность празднования дня революции выше и с возрастом растет. В "младших" же группах она существенно ниже средней. Так, день Октябрьской революции популярен у почти трети школьников, что немало, хотя пятая часть из них предпочитает современные праздники. Молодежь вообще в эти дни в основном предпочитает ничего не праздновать.



Если признание значения революции в группе с высокими доходами было довольно высоким, то вот готовность отмечать эту дату с ростом уровня доходов падает: от 49% среди самых бедных до 38% среди самых богатых, а отказ праздновать вообще что-либо, напротив, нарастает - от 29% до 36% соответственно.



Распределение ответов на вопрос о причинах революций 1917 года получилось весьма показательным. Бросается в глаза, что треть респондентов прямо указывают на объективные предпосылки формирования революционной ситуации в России тех лет. Пятая часть опрошенных справедливо говорит про усталость народа от войны, чуть меньше - про слабость и коррумпированность власти, а 12% - про подрывную деятельность оппозиции и иностранных агентов (куда без них!). Если свести ответы воедино, то выйдет, что, по мнению 80% опрошенных, причины февральских и октябрьских событий 1917 года в России были чисто внутренними. Винить демократию, которая привела к тому, что народ слишком много о себе возомнил, склонны лишь 2% респондентов, что в сумме с подрывной деятельностью оппозиции и иностранных агентов составляет не вполне убедительные 14%, сопоставимые с долей в 13% опрошенных, считающих основной причиной революции чисто экономические причины - засилье и лоббизм крупного отечественного капитала и зависимость страны от внешних кредиторов и поставщиков.



При ответе на этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответа. Это позволило выявить и некоторые весьма существенные расхождения во мнениях опрошенных. Так, распределение мнений респондентов, считающих, что причиной Октябрьской революции стали наболевшие социальные проблемы и бедственное положение народа, качественно такое же, как и по опросу в целом. А вот среди тех, кто считает причиной революции подрывную деятельность оппозиции и иностранных агентов, расклад несколько иной: они склонны винить в подрывной деятельности лоббизм отечественного капитала в той же степени, что и иностранных кредиторов, плюс демократическое волеизъявление народа.



Не удивило распределение ответов в зависимости от уровня дохода. Чем беднее респонденты - тем чаще они считают, что причиной революции стало тяжелое положение народа. И наоборот, среди самых обеспеченных меньшинство склонно считать, что голод и бесправие могут подтолкнуть на радикальные действия. Зато богатые чаще прочих винят внешнее влияние, оппозицию и иноагентов и являются абсолютными лидерами по числу тех, кто вообще не представляет, что может испортить людям жизнь настолько, что они свергнут существующий порядок вещей.



Роль Октябрьской революции в истории нашего государства положительно оценивают 60%, а негативно - 26%. При этом треть респондентов считает человеческие потери, понесенные в результате революции, недопустимо высокими. Причем среди положительно оценивающих роль революции таких почти в два раза больше.



Позитивное отношение к роли революции растет с возрастом: от половины опрошенных школьников до трех четвертей пенсионеров, преодолевая среднее по опросу значение на исходе 50-летнего возраста. С "провалом" до 43% в возрастной группе от 18 до 30 лет, уже не первый раз демонстрирующей сугубую особость своего мнения (причем в рамках разных наших опросов). Чему планируется посвятить отдельное исследование ИА REGNUM.



Заметна разница в положительной оценке революции в зависимости от места проживания респондентов и уровня доходов. Среди жителей мегаполисов таких 58%, а среди селян - уже 69%. Последняя цифра соответствует доле мнений по данному вопросу среди респондентов с очень низким доходом. А к группе опрошенных с очень высоким уровнем доходов она плавно снижается до 49%. Опять же не удивило, что позитивное отношение к революции более распространено там, где доход ниже, а негативное - там, где доход выше.



Почти половина опрошенных считает нормальным и вполне допустимым ведение летоисчисления основных российских силовых ведомств от времен Октябрьской революции, хотя их предшественники (армия, полиция, контрразведка и прочие) существовали и до нее. С такой трактовкой истории в разной степени не согласны 41% респондентов. Наибольший разброс мнений продемонстрировали "виновники торжества" из тех самых силовых структур, причем из них вдвое больше мнений "за" нынешнее положение вещей (62% против 30%). С ними по большей мере солидарно государственное и муниципальное чиновничество (53% "за", 37% - "против"), что логично и понятно: люди-то - "государевы". А вот конкуренты силовиков за обладание информацией - сотрудники СМИ, шоу-бизнеса и рекламы - в отношении данного вопроса возглавили своеобразный антирейтинг: против подобного положения дел выступили 48% опрошенных из их числа, и только 39% отнеслись с пониманием.



Ответы на этот вопрос наглядно демонстрируют отношение жителей России к событиям революционных лет. Большинство мысленно перенесшихся в 1917 год (40%) были бы на стороне большевиков. Царя мало кто поддержал бы, впрочем, Временное правительство - еще меньше, даже уехать из революционной России решилось бы большее число респондентов, чем вставших на одну из этих двух сторон. А пробольшевистское большинство, не очень существенно меняясь количественно, сохраняется в самых разных распределениях респондентов по самым разным признакам. Например, в распределении по возрастам.



Минимальную (но все же серьезную!) поддержку большевикам оказали бы 18-30-летние, уже доказавшие свой пассионарный настрой по прочим вопросам. Разброс мнений в данной возрастной группе также впечатляет: доля монархистов среди них максимальна, как и доля эмигрантов. Доля "монархистов" с возрастом респондентов убывает, а вот из пенсионеров при этом доля "большевиков" максимальна. Поддержать Временное правительство решились бы 13% школьников (в три раза больше среднего) и 7% (в 1,7 раз больше среднего) молодых людей от 18 до 30 лет.



Что же до зависимости распределения мнений от численности населенного пункта: количество "большевиков" растет от 39% опрошенных из мегаполисов до половины принявших участие в опросе селян. Также пропорционально падает среди них и количество "монархистов": с 14% до 11%. А сторонников Керенского больше среднего лишь в мегаполисах, но ненамного - всего 5%.



Зависимость от уровня располагаемых доходов также не удивляет: доля сторонников большевиков падает с ростом доходов - от 51% у самых бедных до 36% у самых богатых, которым большевики в той ситуации все равно нравятся больше прочих. Пропорционально росту доходов растет и приверженность "монархизму" (с 11% до 17%), Временному правительству (от 3% до 6%), а также желанию эмигрировать (от 13% до 25%).



Наиболее существенную поддержку большевикам семнадцатого года склонны оказать силовики с никем не превзойденной по размеру долей в 55%. Правда, и "монархистов" среди них немало - 14%, как и среди чиновников, а максимум - у рыболовов/рыбоводов и сотрудников СМИ, шоу-бизнеса и рекламы (21%). Среди которых количество желающих "срочно валить" рекордно высоко - 23%, даже больше, чем среди финансистов (22%). Впрочем, и из них почти треть все равно поддержали бы большевиков.



Занятно, что и среди сторонников парламентских партий большинство выступило бы на стороне большевиков, включая ЕР (из приверженцев этой партии треть выступила за большевиков). Среди приверженцев СР таких немногим больше, а вот в электорате ЛДПР обнаружилось и максимальное (для парламентских партий) число желающих эмигрировать (19%). Больше только у непарламентских либералов. В данном распределении интересно еще и другое: и сторонники ЕР, и сторонники ЛДПР показали заметную склонность к "монархизму" (по 24%).



Примечательно, что из верующих респондентов большевики 1917-го года могли бы положиться на 54% мусульман и 38% православных, причем из православных царя поддержали бы вдвое меньше (а из мусульман - и вовсе только 8%). 37% представителей прочих конфессий поддержали бы в то время большевиков, а 13% - все-таки царя.



Мнения разделились почти поровну.



Уверенность в неизбежности революции находится в прямой зависимости от возраста опрошенных: среди школьников революционеров вдвое больше, чем консерваторов (58% против 29%), а среди граждан возраста 41-50 - революционеров 45% и консерваторов 10%.



Распределение мнений в зависимости от уровня образования показало, что шансов на революцию не видят лишь респонденты, получившие диплом о высшем образовании. В том, что это все-таки будет, чаще других уверены опрошенные с неоконченным средним образованием.



Напрашивается осторожный вывод, что наблюдаемый "революционный настрой масс" в большей степени вызван не анализом поступающей информации (которым в большей степени владеют люди с высоким образовательным цензом и жизненным опытом), а скорее эмоциональным восприятием несправедливости, как наблюдаемой лично, так и получаемой из СМИ и социальных сетей.



Как известно, Октябрьская революция в народных массах была борьбой бедных и угнетенных против буржуев. В этой связи показательно распределение мнений в зависимости от уровня доходов респондентов: предчувствие революции у лиц с низкими и очень низкими доходами оказалось высоким и практически идентичным мнению респондентов с очень высокими доходами. Просто богатые и средний класс занимают консервативную позицию. Совпадение мнений "пролетариев" и "буржуев" по данному вопросу показывает, что в социальном нашем, согласно Конституции, государстве нарастает ощущение социальной несправедливости. И в обществе созрел запрос на перемены, судя по которому, многие считают, что естественным способом привести в чувство госуправление и экономику уже не выйдет.



Так, 47% чиновников видят ситуацию скорее благоприятной, а 45% - предреволюционной. С ними категорически не согласна половина опрошенных силовиков, а почти половина - согласна. В любом случае раскол в госаппарате, включая силовую его часть, похоже, имеет место.



Среди верующих респондентов мнения тоже разделились. Так, половина православных видят консервативный настрой в обществе, а 43% - революционный. Среди мусульман половина наблюдает признаки надвигающейся революции, а 45% - нет.



В народный наш обиход, с подачи мыслителей прошлого, прочно вошло несколько хлестких, хоть и небесспорных с научной точки зрения, утверждений: о том, что история повторяется, что развивается она по некой магической спирали, что сослагательного наклонения не знает и что, явившись в первый раз трагедией, ко второму своему появлению она же превращается в фарс. Который в наших реалиях чаще получается совсем не смешным, а иногда - и более страшным, чем предшествовавшая ему трагедия.



Но памяти свойственно окунаться в прошлое и сопоставлять его с настоящим, давая возможности прогноза на ближайшее будущее. Так что ждет ли нас очередная революция - вопрос, судя по очень большой популярности опроса, для многих в нашей с вами стране совсем не пустой. И ответ на тот вопрос, скорее, положительный.



19 декабря 2019

Елисей Поллстер

https://regnum.ru/news/society/2811551.html Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576757700

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