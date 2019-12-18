30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах

15:21 19.12.2019

19 декабря 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Тридцать депутатов БГК не сдали декларации. Кто еще не сдал отчет



В Кыргызстане 5 тысяч 106 человек не сдали Единую налоговую декларацию за 2018 год. Об этом сегодня на координационном совещании правоохранительных и фискальных структур по вопросам противодействия коррупции сообщила начальник управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Гульнара Акимбаева.

По ее словам, среди тех, кто не сдал декларации, - депутаты Ошского и Бишкекского городских кенешей.

"Из общего числа 4 тысячи 649 человек сдали декларации с недостоверными сведениями. В Ошском городском кенеше из 45 депутатов 36 не сдали декларации, в Бишкекском городском декларации не сдали 30 человек", - сказала Гульнара Акимбаева.