 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.12.2019
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра
18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах

15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери
11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
09:19  Администрация Трампа не поддержала резолюцию собственного Конгресса о признании геноцида армян. Ссыкотно
08:25  Борец Борис. Нелепая нелепица как итог британских выборов, - И.Титов
08:24  В Ташкенте обвалилась яма стройки метро - 6 утонуло в тоннеле
06:23  Палата представителей объявила импичмент Трампу - 230 "за" при 197 "против"
01:37  Киргизы и таджики Баткена в 12-й раз сошлись в рукопашной, - Ю.Росс
00:48  Во сколько обойдется Казахстану ракетный комплекс "Байтерек"?
00:40  Американцев, воевавших в Афганистане и Ираке, косит рак
00:39  Нефть Сирии могут отдать под саудовский контроль, - И.Субботин
00:36  Олигарх Гуцериев, под видом Турции, гнал рос-нефть танкерами в Украину. Будут брать или отмажут?
Среда, 18.12.2019
23:31  Спецпосланник США Халилзад мечется между талибами и Кабулом
19:52  Акимом Атырауской области Казахстана назначен Махамбет Досмухамбетов
19:46  Новым министром энергетики Казахстана станет Н.Ногаев (экс-аким Атырауской области)
19:05  В Ашхабаде принудительно сносят "хрущебы" в районе старого аэропорта. Жителям - мотайте кутули
18:59  Как украсть городской парк. Ташкентский "опыт"...
18:56  Аркадаг самолично (на корточках) проинспектировал строительство нового автобана
18:53  Донецкая Народная Республика выпустила почтовую марку, посвященную И.Сталину
18:51  Рецензия на книгу "Источники по истории интеллектуального наследия Узбекистана (XIX – начало XX)", - Б. Алимджанов
17:13  Эрдоган и Алиев пропустили сильный армянский удар, - Ст.Тарасов
16:31  Пойдут ли немцы на "китайский фронт", - В.Федорцев
16:19  Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее, - Г.Мирзаян
16:00  Сирия... Все дороги ведут в Москву, - Федор Лукьянов
15:07  Финно-угорские страсти. Глава МВД Эстонии Хельме обозвал премьер-министра Финляндии "продавщицей" и "кухаркой"
14:22  Присоединение Тибета к Китаю – освобождение или завоевание?
14:20  "В некоторых борделях даже ставят елку". Проститутки Алматы готовятся к Новому году
14:16  Казахстанка Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой мира по фитнес-бикини
14:05  Аравия и ОАЭ убедили Россию согласиться на сделку ОПЕК+
13:00  РосБуржуй Гуцериев отрицает, что в его фирмах идет обыск из-за контрабанды нефти в Турцию
12:14  Шавкат Мирзиеев стал почетным доктором Университета Нагои
12:07  Pew Research Center (США): 19 поразительных выводов 2019 года
11:03  Арестован Венсан Краз. Как "русский" олигарх Искандер Мхмудов коррумпировал французский бомонд, - Le Monde
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:24 19.12.2019

Почему Токаев не примет участие в саммите ЕАЭС
20 декабря Касым-Жомарт Токаев планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали разъяснил вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, передает zakon.kz.

- В ходе данного саммита нашу страну будет представлять Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем Высшего евразийского экономического совета. Согласно сложившейся практике, Глава государства и Елбасы не выезжают за рубеж вместе. Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит Президенту, - написал Уали в Facebook.

20 декабря Касым-Жомарт Токаев планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576769040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года №204
- Мажилис одобрил проекты новых законов
- Эффект от реализации программы "Цифровой Казахстан" превысил 600 млрд тг – А. Мамин
- Фракция "Ак жол" требует от минторговли защищать интересы Казахстана в вопросах обязательной маркировки товаров
- Крымбек Кушербаев встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле
- Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о допинге
- Вопросы железнодорожного транспорта рассмотрены в Сенате
- Основные показатели Министерства энергетики РК за 2016-2019 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  