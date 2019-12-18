Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев

18:24 19.12.2019

Почему Токаев не примет участие в саммите ЕАЭС

20 декабря Касым-Жомарт Токаев планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.



Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали разъяснил вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, передает zakon.kz.



- В ходе данного саммита нашу страну будет представлять Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем Высшего евразийского экономического совета. Согласно сложившейся практике, Глава государства и Елбасы не выезжают за рубеж вместе. Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит Президенту, - написал Уали в Facebook.



20 декабря Касым-Жомарт Токаев планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.