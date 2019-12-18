В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра

18:40 19.12.2019

Совместный с Кореей центр по развитию э-правительства откроется в Ташкенте

Центр сотрудничества по электронному правительству и цифровой экономике, создаваемый совместно с Южной Кореей, откроется в Ташкенте в конце января.



Узбекистан и Южная Корея 17 декабря в Седжонге подписали соглашение о создании Центра сотрудничества по электронному правительству и цифровой экономике, сообщила пресс-служба Национального агентства проектного управления.



Для развития сферы электронного правительства Узбекистана корейская сторона выделила 2 млн долларов на безвозмездной основе. Кроме того, Южная Корея делегирует трех сотрудников в сфере электронного правительства и цифровой экономики для работы в центре в течение трех лет на постоянной основе.

Церемония открытия учреждения в Ташкенте запланирована на конец января 2020 года. Центр будет оказывать экспертную поддержку в развитии электронного правительства и цифровой экономики, основываясь на корейском опыте.