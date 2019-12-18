 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.12.2019
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра
18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах

15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери
11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
09:19  Администрация Трампа не поддержала резолюцию собственного Конгресса о признании геноцида армян. Ссыкотно
08:25  Борец Борис. Нелепая нелепица как итог британских выборов, - И.Титов
08:24  В Ташкенте обвалилась яма стройки метро - 6 утонуло в тоннеле
06:23  Палата представителей объявила импичмент Трампу - 230 "за" при 197 "против"
01:37  Киргизы и таджики Баткена в 12-й раз сошлись в рукопашной, - Ю.Росс
00:48  Во сколько обойдется Казахстану ракетный комплекс "Байтерек"?
00:40  Американцев, воевавших в Афганистане и Ираке, косит рак
00:39  Нефть Сирии могут отдать под саудовский контроль, - И.Субботин
00:36  Олигарх Гуцериев, под видом Турции, гнал рос-нефть танкерами в Украину. Будут брать или отмажут?
Среда, 18.12.2019
23:31  Спецпосланник США Халилзад мечется между талибами и Кабулом
19:52  Акимом Атырауской области Казахстана назначен Махамбет Досмухамбетов
19:46  Новым министром энергетики Казахстана станет Н.Ногаев (экс-аким Атырауской области)
19:05  В Ашхабаде принудительно сносят "хрущебы" в районе старого аэропорта. Жителям - мотайте кутули
18:59  Как украсть городской парк. Ташкентский "опыт"...
18:56  Аркадаг самолично (на корточках) проинспектировал строительство нового автобана
18:53  Донецкая Народная Республика выпустила почтовую марку, посвященную И.Сталину
18:51  Рецензия на книгу "Источники по истории интеллектуального наследия Узбекистана (XIX – начало XX)", - Б. Алимджанов
17:13  Эрдоган и Алиев пропустили сильный армянский удар, - Ст.Тарасов
16:31  Пойдут ли немцы на "китайский фронт", - В.Федорцев
16:19  Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее, - Г.Мирзаян
16:00  Сирия... Все дороги ведут в Москву, - Федор Лукьянов
15:07  Финно-угорские страсти. Глава МВД Эстонии Хельме обозвал премьер-министра Финляндии "продавщицей" и "кухаркой"
14:22  Присоединение Тибета к Китаю – освобождение или завоевание?
14:20  "В некоторых борделях даже ставят елку". Проститутки Алматы готовятся к Новому году
14:16  Казахстанка Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой мира по фитнес-бикини
14:05  Аравия и ОАЭ убедили Россию согласиться на сделку ОПЕК+
13:00  РосБуржуй Гуцериев отрицает, что в его фирмах идет обыск из-за контрабанды нефти в Турцию
12:14  Шавкат Мирзиеев стал почетным доктором Университета Нагои
12:07  Pew Research Center (США): 19 поразительных выводов 2019 года
11:03  Арестован Венсан Краз. Как "русский" олигарх Искандер Мхмудов коррумпировал французский бомонд, - Le Monde
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
20:20 19.12.2019

В Тбилиси пытались убить сына первого президента Грузии
У него ранения в области головы и груди, состояние оценивается как тяжелое.

В Тбилиси ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне, пишет "Эхо Кавказа".
Информацию подтвердили МВД грузинской службе Радио Свобода.
Как заявили в пресс-службе ведомства, по факту начато расследование по статье 19-108 УКГ "Попытка умышленного убийства".
Цотне Гамсахурдия переведен в больницу, сообщает ТВ Пирвели. У него ранения в области головы и груди, состояние оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел у дома Гамсахурдия в районе Вере, в старом Тбилиси.

Со ссылкой на собственные источники издание Newposts.ge сообщает, что на Гамсахурдия мог напасть Давид Баджелидзе, который в прошлом был соседом сына первого президента Грузии. Официального подтверждения данной информации до сих пор не поступало.

В 2009 году Гамсахурдия был задержан по подозрению в ранении Баджелидзе. Тбилисский городской суд в начале апреля 2010 года признал его виновным и приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы.
В 2011 году, во время отбывания тюремного срока, Гамсахурдия обвинили в даче взятки сотруднику тюрьмы и приговорили к пяти годам лишения свободы.
После этого Цотне Гамсахурдия обратился в Европейский суд по правам человека, который принял его иск к рассмотрению. Позже правительство Грузии выразило желание договориться с Гамсахурдия. Суд удовлетворил эту просьбу, а также постановил, что расследование в отношении сына первого президента велось предвзято и необъективно.
Это решение Страсбургского суда стало одной из причин для пересмотра приговора в Грузии. В октябре 2012 года третий президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал Цотне Гамсахурдия по просьбе Католикоса-Патриарха Илии Второго.
После смены власти в 2012 году прокуратура вновь подняла это уголовное дело и в 2016 году обратилась в суд с просьбой пересмотреть приговор Гамсахурдия.
Новое расследование показало, что сына первого президента Грузии "спровоцировали на преступление с целью показательно его наказать". Между тем сотрудник тюрьмы "предложил ему доставить корреспонденцию и за это получил вознаграждение от семьи".
Следует отметить, что Цотне Гамсахурдия был в оппозиции к правительству Михаила Саакашвили, а после смены власти часто и довольно резко критиковал политику нынешнего правительства в СМИ и в социальных сетях.
В декабре прошлого года Цотне и его брат Константин объявили голодовку с требованием довести до конца дело о гибели их отца, 25-летний срок давности которого истек. В итоге, парламент Грузии согласился внести поправки в Уголовный кодекс, благодаря которым расследование обстоятельств гибели первого президента страны продлили на пять лет.
Звиад Гамсахурдия – первый президент Грузии, при котором было объявлено о государственном суверенитете страны, 31 мая 2019 года ему исполнилось бы 80 лет.
Звиад Гамсахурдия был смещен с поста в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "тбилисская война". В течение года Звиад Гамсахурдия жил в изгнании - сначала в Армении, а потом в Чечне. Осенью 1993 года он вернулся в Грузию и попытался силой вернуть власть, но потерпел неудачу, и скрывался на западе страны. Скончался первый президент Грузии 31 декабря того же года в селе Дзвели Хибула при невыясненных обстоятельствах. Согласно официальной версии властей Грузии по итогам проведенного расследования, первый президент страны покончил с собой.

Источник - ekhokavkaza.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576776000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года №204
- Мажилис одобрил проекты новых законов
- Эффект от реализации программы "Цифровой Казахстан" превысил 600 млрд тг – А. Мамин
- Фракция "Ак жол" требует от минторговли защищать интересы Казахстана в вопросах обязательной маркировки товаров
- Крымбек Кушербаев встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле
- Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о допинге
- Вопросы железнодорожного транспорта рассмотрены в Сенате
- Основные показатели Министерства энергетики РК за 2016-2019 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  