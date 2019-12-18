В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия

20:20 19.12.2019

В Тбилиси пытались убить сына первого президента Грузии

У него ранения в области головы и груди, состояние оценивается как тяжелое.



В Тбилиси ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне, пишет "Эхо Кавказа".

Информацию подтвердили МВД грузинской службе Радио Свобода.

Как заявили в пресс-службе ведомства, по факту начато расследование по статье 19-108 УКГ "Попытка умышленного убийства".

Цотне Гамсахурдия переведен в больницу, сообщает ТВ Пирвели. У него ранения в области головы и груди, состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел у дома Гамсахурдия в районе Вере, в старом Тбилиси.



Со ссылкой на собственные источники издание Newposts.ge сообщает, что на Гамсахурдия мог напасть Давид Баджелидзе, который в прошлом был соседом сына первого президента Грузии. Официального подтверждения данной информации до сих пор не поступало.



В 2009 году Гамсахурдия был задержан по подозрению в ранении Баджелидзе. Тбилисский городской суд в начале апреля 2010 года признал его виновным и приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы.

В 2011 году, во время отбывания тюремного срока, Гамсахурдия обвинили в даче взятки сотруднику тюрьмы и приговорили к пяти годам лишения свободы.

После этого Цотне Гамсахурдия обратился в Европейский суд по правам человека, который принял его иск к рассмотрению. Позже правительство Грузии выразило желание договориться с Гамсахурдия. Суд удовлетворил эту просьбу, а также постановил, что расследование в отношении сына первого президента велось предвзято и необъективно.

Это решение Страсбургского суда стало одной из причин для пересмотра приговора в Грузии. В октябре 2012 года третий президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал Цотне Гамсахурдия по просьбе Католикоса-Патриарха Илии Второго.

После смены власти в 2012 году прокуратура вновь подняла это уголовное дело и в 2016 году обратилась в суд с просьбой пересмотреть приговор Гамсахурдия.

Новое расследование показало, что сына первого президента Грузии "спровоцировали на преступление с целью показательно его наказать". Между тем сотрудник тюрьмы "предложил ему доставить корреспонденцию и за это получил вознаграждение от семьи".

Следует отметить, что Цотне Гамсахурдия был в оппозиции к правительству Михаила Саакашвили, а после смены власти часто и довольно резко критиковал политику нынешнего правительства в СМИ и в социальных сетях.

В декабре прошлого года Цотне и его брат Константин объявили голодовку с требованием довести до конца дело о гибели их отца, 25-летний срок давности которого истек. В итоге, парламент Грузии согласился внести поправки в Уголовный кодекс, благодаря которым расследование обстоятельств гибели первого президента страны продлили на пять лет.

Звиад Гамсахурдия – первый президент Грузии, при котором было объявлено о государственном суверенитете страны, 31 мая 2019 года ему исполнилось бы 80 лет.

Звиад Гамсахурдия был смещен с поста в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "тбилисская война". В течение года Звиад Гамсахурдия жил в изгнании - сначала в Армении, а потом в Чечне. Осенью 1993 года он вернулся в Грузию и попытался силой вернуть власть, но потерпел неудачу, и скрывался на западе страны. Скончался первый президент Грузии 31 декабря того же года в селе Дзвели Хибула при невыясненных обстоятельствах. Согласно официальной версии властей Грузии по итогам проведенного расследования, первый президент страны покончил с собой.