 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как хану Батыю удалось так легко покорить Русь
21:20 19.12.2019

Наверное, многим приходила мысль о том, что если бы Древняя Русь не распалась бы на множество отдельных княжеств, то могла бы дать отпор многочисленным ордам хана Батыя, и тогда история сложилась бы по-другому. Так кто же из князей способствовал ослаблению русских?

Все против всех

Центростремительные силы разобщения княжеств возникли еще при самом Владимире-Крестителе и продолжили действовать вплоть до нашествия Батыя. Лишь на короткое время Русь сплотил князь Ярослав Мудрый, но его дети оказались разобщенными – каждый хотел быть сам по себе и не подчиняться Киеву. Даже сам Ярослав Мудрый в свое время отказывался подчиняться отцу – князю Владимиру.

Таким образом, перед нашествием монгол Русь оказалась раздроблена на 13 княжеств с центром в Киеве: Смоленское, Городенское, Турово-Пинское, Волынско-Владимирское, Муромское, Смоленское, Суздальское, Рязанское, Черниговское, Галицкое. Еще четыре "русские земли" не имели князей – это новгородские земли, псковские земли, города Галич и Переяславль.

Среди княжеств самыми сильными были Суздальское, Волынское, Черниговское и Смоленское, – они определяли политику Руси, объединяя всех. Но еще чаще внутренняя политика князей была "все против всех".

Виноват Всеволод Большое Гнездо?

Не все было благополучно в Рязанском княжестве, первым принявшим на себя удар монголов. В 1207 году на него войной пошел князь Всеволод Большое Гнездо, который соперничал с Всеволодом Чермным, захватившем киевский трон. Большое Гнездо решил, что рязанцы замышляют против него недоброе, вступив в союз с суздальскими князьями, и заключив союз с муромцами и новгородцами, осадил Пронск, сокрушил рязанского князя Романа Игоревича и прекратил войну только после вмешательства православного духовенства. Он возобновил войну через год: отобрал Пронск, посадил там муромского князя Давыда, сжег Рязань и Белгород, а князей пленил. В ответ князья Михаил и Изяслав военным походом вернули себе Пронск и дошли до окрестностей Москвы, где их разбил сын Всеволода Юрий. Свободу рязанские правители получили только после смерти старого князя в 1212 году.

Виноваты рязанцы?

Но вскоре снова пришла беда в Рязань: местные властители Глеб и Константин решили овладеть всем княжеством. Они созвали совещание князей в Исхадах, где напоили конкурентов и перерезали всех вместе с боярами и с дружиною – для этого они прибегли к помощи извечных врагов Руси – половцам. В древнерусском тексте "Рассказ о преступлении рязанских князей" это описывается так: "проклятый Гл?бъ съ братомъ, изьмъша меся своя, начаста с?чи пр?же князи, та же бояры и дворянъ множьство". Но и на этом не наступил мир: бывший в отъезде и потому уцелевший князь Ингварь Игоревич в 1219 году в союзе с владимирцами вернул себе княжество.

Виноваты Всеволодовичи или Игоревичи?

Можно обвинить Юрия и Владимира, сыновей Всеволода Большое Гнездо, которые устроили между собой четырехлетнюю войну за право обладания Владимиром и Суздалем (1212-1216 гг.). Можно обвинить князя Новгородского и Волынского Романа Мстиславича Галицкого в том, что в 1201 году он, претендуя на киевский престол, разорил Киев в ходе конфликта с Великим князем Рюриком Ростиславовичем.

Можно добавить кровопролитную распрю в Галицко-Волынской земле, которая началась незадолго до нашествия и закончилась только в 1245 году. Борьба шла между потомками князя Игоря (героя "Слова о полку Игореве") – Владимира, Святослава и Романа и романовичами – отпрысками князя Романа Мстиславича, малолетними князьями Даниилом и Василько.

Не проявили дипломатии на Калке?

Можно обвинить русских князей в том, что они не проявили должной гибкости и дипломатии в битве на Калке, где монголы продолжили русским не вмешиваться в их распрю с половцами и не защищать их. Монголы выслали посольство, но разгоряченные князья перебили монголов и пошли дальше по течению Днепра. Тогда монголы послали второе посольство, которое передало князьям сообщение: вы не послушали нас и перебили наших послов и идете теперь против нас. Ну так идите. Мы вас не трогали, но теперь все решит бог.

В сражении принимали участие гaлицкие и волынские князья, киевские, черниговские, смоленские и турoвo-пинскиe правители. Здесь же находился полоцкий князь Святослав, сын Мстислава Старого.

Чем закончилась битва, известно всем – русские разбили передовой отряд oрдынцев, преследуя его, вышли на основные силы Орды и были перебиты. В сражении погибло 12 князей; самыми известными среди них были Мстислав Романович Старый, Мстислав Святославич из Чернигова; Андрей Иванович из Турова; только девять князей вернулись назад.

Не помогли друг другу

Можно отметить и тех князей, которые предпочли не вмешиваться в битву с монголами, надеясь, что беда обойдет их стороной. Согласно древнерусскому тексту "Повести о разорении Рязани Батыем", поддержать князя Юрия Ингвaровича Рязaнскoго в битве с монголами отказался "благоверный... князь Георгий Всеволодович Владимирский", который "один захотел сразиться с Батыeм". Зато Юрия поддержали его братья Ингваровичи: Дaвыд Мурoмский, Глeб Кoлoменский и князья Всeволод Пронский и Oлег Крaсный.

Винить можно многих. Другое дело – был ли шанс выстоять русским против Батыя? Вопрос сложный.

По оценками историков, население Руси тогда составляло 12 млн человек. Быстро мобилизовать Русь могла 100-120 тыс. человек. Но большая часть войска была бы ополченцами – людьми, которым привычно держать в руках соху, а не палицу.

Русским противостояло закаленное в боях войско Батыя, насчитывающее до полумиллиона бойцов. С одной стороны – тьма степняков, с другой – русские люди, защищающие своих жен и детей.

Источник - Кириллица
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