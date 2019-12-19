 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.12.2019
23:00  УзЛиДеП внесла в свою предвыборную программу пункт о вступлении Узба в ЕАЭС
22:06  Путин назвал фундаментальную ошибку СССР
21:22  Как нападение Гитлера на СССР спасло Турцию
21:20  Как хану Батыю удалось так легко покорить Русь
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра

18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах
15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери
11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
09:19  Администрация Трампа не поддержала резолюцию собственного Конгресса о признании геноцида армян. Ссыкотно
08:25  Борец Борис. Нелепая нелепица как итог британских выборов, - И.Титов
08:24  В Ташкенте обвалилась яма стройки метро - 6 утонуло в тоннеле
06:23  Палата представителей объявила импичмент Трампу - 230 "за" при 197 "против"
01:37  Киргизы и таджики Баткена в 12-й раз сошлись в рукопашной, - Ю.Росс
00:48  Во сколько обойдется Казахстану ракетный комплекс "Байтерек"?
00:40  Американцев, воевавших в Афганистане и Ираке, косит рак
00:39  Нефть Сирии могут отдать под саудовский контроль, - И.Субботин
00:36  Олигарх Гуцериев, под видом Турции, гнал рос-нефть танкерами в Украину. Будут брать или отмажут?
Среда, 18.12.2019
23:31  Спецпосланник США Халилзад мечется между талибами и Кабулом
19:52  Акимом Атырауской области Казахстана назначен Махамбет Досмухамбетов
19:46  Новым министром энергетики Казахстана станет Н.Ногаев (экс-аким Атырауской области)
19:05  В Ашхабаде принудительно сносят "хрущебы" в районе старого аэропорта. Жителям - мотайте кутули
18:59  Как украсть городской парк. Ташкентский "опыт"...
18:56  Аркадаг самолично (на корточках) проинспектировал строительство нового автобана
18:53  Донецкая Народная Республика выпустила почтовую марку, посвященную И.Сталину
18:51  Рецензия на книгу "Источники по истории интеллектуального наследия Узбекистана (XIX – начало XX)", - Б. Алимджанов
17:13  Эрдоган и Алиев пропустили сильный армянский удар, - Ст.Тарасов
16:31  Пойдут ли немцы на "китайский фронт", - В.Федорцев
16:19  Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее, - Г.Мирзаян
16:00  Сирия... Все дороги ведут в Москву, - Федор Лукьянов
15:07  Финно-угорские страсти. Глава МВД Эстонии Хельме обозвал премьер-министра Финляндии "продавщицей" и "кухаркой"
14:22  Присоединение Тибета к Китаю – освобождение или завоевание?
14:20  "В некоторых борделях даже ставят елку". Проститутки Алматы готовятся к Новому году
14:16  Казахстанка Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой мира по фитнес-бикини
14:05  Аравия и ОАЭ убедили Россию согласиться на сделку ОПЕК+
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин назвал фундаментальную ошибку СССР
22:06 19.12.2019

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции назвал фундаментальную ошибку СССР и ответил на вопрос о том, не пора ли вынести тело Владимира Ленина из мавзолея.
Журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников вспомнил выступление Путина на заседании Совета по правам человека, где президент очень жестко высказался о вожде мировой революции Владимире Ленине. Корреспондент поинтересовался, не означает ли такая реакция того, что Ленина "пора вынести из мавзолея".
Путин в ответ заявил, что Ленин "был не государственным деятелем, а революционером", который создал в стране не федерацию, а конфедерацию с правом выхода этноса из государства.
"Наше государство было строго централизованным, унитарным. Ленин фактически предложил конфедерацию. Этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из страны. Но даже территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания. Сразу возникли болевые точки. Две тысячи таких точек. Стоит отпустить на секунду – мало не покажется. Кстати, Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось?.. В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине не имели отношения, были переданы Украине со странной формулировкой "для увеличения процентного соотношения пролетариата на Украине". Это все наследие государственного строительства Ленина. Они связали будущее страны со своей собственной партией. Как только партия затрещала, за ней начала рассыпаться и страна", – рассказал Путин.
Президент напомнил, что он длительное время проработал в разведке, входившей в состав КГБ СССР, и что у него были свои представления о советских вождях. "Сегодня с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что, кроме идеологических составляющей, есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться – все, и страна за ней посыпалась. Это ошибка, абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве", – сказал Путин, передает РИА "Новости"
Говоря о том, как быть с телом Ленина, глава государства заявил, что его "не нужно трогать".
"На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет", – сказал Путин.
По словам президента, в тему перезахоронения тела Ленина "лучше не забираться", а идти вперед и "развиваться активно".

10 декабря Путин прокомментировал предложение режиссера Александра Сокурова "придумать Россию заново", заметив, что в свое время этим занимался Владимир Ленин (Ульянов), который этим "заложил мину" под тысячелетнюю российскую государственность.

Текст: Алина Назарова
19 декабря 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576782360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли
- Расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №877
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2019 года №887
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года №898
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года №903
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №912
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №914
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года №918
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  