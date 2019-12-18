УзЛиДеП внесла в свою предвыборную программу пункт о вступлении Узба в ЕАЭС

23:00 19.12.2019

Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) в своей программе предусматривает развитие отношений страны с ЕАЭС, считает актуальным для Узбекистана вступление в ВТО, заявил в среду кандидат в депутаты от партии Бобур Бекмуродов. "Важно, чтобы эти две инициативы (вступление Узбекистана в ЕАЭС и ВТО) друг другу не противоречили", – сказал Бекмуродов на круглом столе в пресс-центре Центральной избирательной комиссии республики.



Парламентские выборы в Узбекистане намечены на 22 декабря. Со своей стороны представитель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Нигора Эшметова заявила, что вступление в ЕАЭС поможет трудовым мигрантам из Узбекистана, работающим в странах – членах организации (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). "По вопросу защиты интересов наших трудовых мигрантов наша партия поддерживает вступление в ЕАЭС", – сказала Эшметова, добавив, что участие Узбекистана в союзе открывает для страны перспективный рынок со 185 млн потребителей.

По информации Интефакса