 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гибель школьника придала новый импульс протестам в Грузии, - Ю.Рокс
00:06 20.12.2019

Спецгруппа в Тбилиси займется изменением системы госуправления

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19.12.19

На акциях протеста молодежи появились фотографии погибшего Луки Сирадзе.
Гибель 15-летнего Луки Сирадзе придала новое дыхание протестному движению в Грузии, пошедшему было на некоторый спад. Подросток выпрыгнул из окна одного из отделений полиции Тбилиси после допроса. Предполагается, что он не выдержал оказанного на него давления. В столице и ряде городов Грузии непрекращающиеся акции протеста молодежи стали проходить под новым лозунгом, связанным с этой трагедией. На этой почве в Тбилиси между сотрудниками полиции и группой активистов произошли столкновения.
Лука Сирадзе был подвергнут приводу в отделение по подозрению в том, что написал на школьной стене: "Мать ее, такую жизнь". Чем был недоволен подросток, что вызвало у него такое разочарование – пока неизвестно. Да уже и не важно. После допроса он выпрыгнул из окна отделения полиции. Врачи несколько дней безуспешно бились за его жизнь.
Сразу после трагедии старшему следователю Марианне Чолоян, допрашивавшей Сирадзе, было предъявлено обвинение в превышении полномочий. Чолоян, узнавшую про смерть подростка, с острым сердечным приступом перевезли в одну из тбилисских клиник. Она успела заявить о своей невиновности и о том, что допрос проводила, не выходя за предписанные законом рамки. В Грузии ее объяснению мало кто верит – некоторые методы работы силовиков известны достаточно хорошо.
Молодежь, более месяца протестующая на тбилисских улицах по любому поводу, в трагедии обвинила власть, создавшую репрессивную систему, давление которой способен выдержать не каждый. "Наш протест будет продолжаться, пока не уйдет в отставку глава МВД и вообще пока вся эта система не рухнет", – протестующие настроены максималистски.
В ряде городов Грузии молодые люди устроили флешмоб, нанося на здания администраций, полиции или просто на асфальт у входов в госучреждения фразу покойного Сирадзе. В четверг группа активистов попыталась сделать это на стене того самого отделения полиции, где допрашивался подросток. Дело закончилось стычками с правоохранителями, воспрепятствовавшими этому.
По распоряжению премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария создана межведомственная инициативная группа, которая займется разработкой проекта структурных изменений в госуправлении. Пока же принято решение – подростков, подозревающихся в нарушении закона, или правонарушителей, обязательно допрашивать не только в присутствии адвокатов, но и записывать процесс на видеокамеру.
От молодежного протеста в эти дни отмежевалось "Национальное движение" (НД). Как объявили его лидеры – в знак уважения к памяти погибшего школьника. Но не исключено также, что это решение вызвано еще и желанием избежать встречных вопросов и упреков – в период правления "националов" самоубийства молодых людей в отделениях полиции и прокуратуре стали столь частым явлением, что породили в обществе предположения о неких садистах, работающих в этих структурах и развлекающихся таким образом. Так что участие представителей НД в нынешней фазе протестного движения вполне могло вызвать соответствующие упреки в духе "чья бы корова мычала… ".
Одновременно продолжает раскручиваться скандал вокруг депутата тбилисского Сакребуло (законодательное собрание) Эрекле Кухианидзе. В четверг он вынужден был объявить о сложении полномочий председателя городской комиссии по охране природы. Сыр-бор вокруг него разгорелся после того, как он вдруг обвинил в провокации врача-травматолога Важу Гаприндашвили, находящегося в заключении в цхинвальской тюрьме по обвинению в незаконном пересечении границы Южной Осетии (см. "НГ" от 16.12.19). Оказавшись под давлением общества и своих же однопартийцев, Кухианидзе в среду отправился в зону конфликта, где посредством телекомпаний на русском языке обратился к президенту частично признанной республики Анатолию Бибилову с просьбой освободить врача, который "имеет право считать Южную Осетию частью Грузии и не признавать границу в качестве государственной". Тем не менее неприятностей ему избежать не удалось – он был исключен из состава правящей "Грузинской мечты" и намерен продолжить работу в Сакребуло как независимый депутат.

Источник - ng.ru
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