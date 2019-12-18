УзбМВД реально закрывает печально известную тюрьмы "Жаслык"

00:33 20.12.2019

Глава МВД Узбекистана: Какой организации передадут "Жаслык", будет решено в ближайшее время



"Всем известно, что тюрьма "Жаслык" закрыта! 361 заключенных переведены в другие колонии. Вопрос о том, какой организации передадут здание "Жаслыка", будет решен в ближайшее время".

Об этом заявил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов, отвечая на вопрос о том, сколько заключенных осталось в печально известной тюрьме Каракалпакстане и о будущем этой зоны.



18 декабря министр внутренних дел принял участие в очередном заседании дискуссионного клуба "Новый Узбекистан - новые выборы" в Медиа-зале комплекса "Зарафшан" Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзияев 2 августа 2019 года подписал указ о закрытии тюрьмы "Жаслык".



Открывшаяся секретно в 1999 году, эта тюрьма известна внутри страны и за ее пределами своими жестокими пытками и суровыми условиями.



Международная комиссия США по свободе вероисповедания давно рекомендовала узбекским властям закрыть тюрьму "Жаслык" , где содержалось большинство заключенных по религиозным мотивам.



Комитет ООН против пыток начиная с 2002 года регулярно рекомендовал Узбекистану закрыть "Жаслык".