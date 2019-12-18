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|УзбМВД реально закрывает печально известную тюрьмы "Жаслык"
00:33 20.12.2019
Глава МВД Узбекистана: Какой организации передадут "Жаслык", будет решено в ближайшее время
"Всем известно, что тюрьма "Жаслык" закрыта! 361 заключенных переведены в другие колонии. Вопрос о том, какой организации передадут здание "Жаслыка", будет решен в ближайшее время".
Об этом заявил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов, отвечая на вопрос о том, сколько заключенных осталось в печально известной тюрьме Каракалпакстане и о будущем этой зоны.
18 декабря министр внутренних дел принял участие в очередном заседании дискуссионного клуба "Новый Узбекистан - новые выборы" в Медиа-зале комплекса "Зарафшан" Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзияев 2 августа 2019 года подписал указ о закрытии тюрьмы "Жаслык".
Открывшаяся секретно в 1999 году, эта тюрьма известна внутри страны и за ее пределами своими жестокими пытками и суровыми условиями.
Международная комиссия США по свободе вероисповедания давно рекомендовала узбекским властям закрыть тюрьму "Жаслык" , где содержалось большинство заключенных по религиозным мотивам.
Комитет ООН против пыток начиная с 2002 года регулярно рекомендовал Узбекистану закрыть "Жаслык".