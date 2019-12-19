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США и Индия сложили два плюс два, - С.Строкань
00:34 20.12.2019

Стратегический партнер Москвы становится стратегическим партнером Вашингтона

В Вашингтоне в среду прошла вторая встреча глав оборонных и дипломатических ведомств США и Индии в формате "два плюс два". Возобновление диалога по стратегическому и оборонному сотрудничеству подтвердило: США делают ставку на Индию в реализации своей концепции индо-тихоокеанского региона, призванной ограничить растущее влияние Китая. В отличие от прошлогодней встречи, проходившей на фоне требований отказаться от закупки российских систем С-400, военно-техническое сотрудничество (ВТС) Индии с Москвой перестало быть главным раздражителем в ее отношениях с Вашингтоном. Имея ограниченные возможности давления на Дели, США предпочли избежать конфронтации и тем самым сохранили возможность стать ведущим партнером Дели в области ВТС, потеснив на индийском оружейном рынке Москву.

"Учитывая успех состоявшегося в 2018 году первого американо-индийского министерского диалога в формате ""два плюс два"", встреча этого года является следствием быстрорастущего стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Индией, имеющего жизненно важное значение",- заявили в Госдепе США.

Как следует из сообщения американского дипломатического ведомства, главными темами диалога текущего года стали "укрепление двустороннего сотрудничество в стратегической и оборонной сферах, а также обмен мнениями о подходах к глобальному развитию и общей руководящей роли США и Индии в индо-тихоокеанском регионе".

Вторая в истории встреча глав оборонных и дипломатических ведомств США и Индии в формате "два плюс два" проходила после более чем годичного перерыва в диалоге "большой четверки" представителей высшего политического и военного руководства двух стран.
Несмотря на то что после первой встречи прошло чуть более года, из участников первого раунда диалога в состоявшихся в среду переговорах в Вашингтоне принимал участие только госсекретарь США Майк Помпео.
Приход новых лиц с индийской стороны стал результатом прошедших в стране в мае всеобщих выборов. После переизбрания на второй срок премьер-министра Нарендры Моди и реорганизации правительства произошла смена руководства Минобороны и МИДа. Новым главой оборонного ведомства стал политический тяжеловес Раджнатх Сингх, в течение многих лет возглавлявший правящую в стране "Бхаратия джаната парти", а Министерство иностранных дел возглавил дипломат с более чем 30-летним стажем Субраманиям Джайшанкар, в своем послужном списке имеющий опыт работы послом в Пекине и Вашингтоне.

"Между США и Индией наблюдается очень сильная конвергенция по многим ключевым вопросам, в частности связанным с борьбой с терроризмом, обеспечением безопасности морских перевозок, построением мира, где будут соблюдаться закон и порядок. Наши взгляды с США по многим вопросам совпадают",- пояснял в интервью "Ъ" значение отношений с США для Индии участник завершившихся переговоров в Вашингтоне Субраманиям Джайшанкар.

Изменения состава участников переговоров произошли и с американской стороны. Новым главой Пентагона стал Марк Эспер, сменивший ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса.
До своего ухода господин Мэттис приложил немало усилий, чтобы вывести Индию из-под действия закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), предусматривающего введение санкций в отношении стран, заключающих крупные сделки с Россией в военно-технической сфере.

Призывая Конгресс США не наказывать Дели за стремление приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, он объяснял свою позицию тем, что у Индии давние тесные связи в военно-технической сфере с Москвой, от которых она в любом случае не откажется. В связи с этим введение санкций за сотрудничество с Россией не даст желаемого результата и лишь оттолкнет Индию от США.

Между тем отличием встречи этого года стал не только другой состав участников, но и радикально изменившаяся атмосфера. В отличие от прошлого года, прошедшего под знаком непрекращавшегося давления на Дели с требованием свернуть военно-техническое сотрудничество с Россией, наиболее рьяные сторонники наказания Индии в Конгрессе США уже не проявляют прежней активности.
Весьма символично и то, что встреча в Вашингтоне совпала с решающей фазой совместных российско-индийских межвидовых военных учений "Индра-2019", завершающихся в четверг. Новые российско-индийские маневры на сухопутных и морских полигонах, а также на одном из военных аэродромов, география которых охватывала сразу несколько индийских штатов, стали иллюстрацией все более тесного взаимодействия между военными двух стран.

"Тема поставок Индии российского оружия, в частности комплексов С-400, в американо-индийских отношениях, вероятно, уходит в прошлое. В Пентагоне перспективы давления на Дели по данной тематике изначально оценивали как не слишком реальные и считали целесообразным предоставить Индии послабления в соблюдении требований закона CAATSA. Поначалу это не удавалось сделать из-за позиции Конгресса, но введенные меры оказались явно неэффективными. Кроме того, на первый план для Вашингтона вышла гораздо более чувствительная тема закупок тех же С-400 важным членом НАТО - Турцией",- пояснил "Ъ" старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Итоги стратегического диалога США и Индии каждая из сторон будет интерпретировать по-своему. США смогут представлять его как важный этап в вовлечении Индии в сотрудничество в индо-тихоокеанском регионе на антикитайской основе. Индия со своей стороны не взяла на себя никаких обязательств, ограничивающих свободу выбора, кроме выражения общих намерений к сотрудничеству, и тем самым сохранила приверженность принципу стратегической автономии своей внешней и оборонной политики",- продолжил господин Кашин.

Тот факт, что после первой встречи в формате ""два плюс два"" США были вынуждены отказаться от идеи давления на Дели, выведя за рамки двусторонних американо-индийских отношений военно-технические связи Москвы и Дели, можно считать важной победой индийской дипломатии",- заявил "Ъ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Впрочем, по мнению эксперта, сумев избежать жесткой конфронтации с Дели по "турецкому сценарию", США тем самым не лишили себя стратегической инициативы и получили возможность бороться за право стать ведущим партнером Дели в области ВТС, потеснив на индийском оружейном рынке Москву.

Сергей Строкань
"Коммерсантъ" от 19.12.2019

Источник - kommersant.ru
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