 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Меркель вцепилась в путинский трубопровод? - Bild
00:46 20.12.2019

19 декабря 2019 г.
Карина Мессбауэр и Юлиан Репке | Bild

Почему Меркель так держится за путинский трубопровод?
"Станет ли путинский газопровод "Северный поток-2" большой проблемой для трансатлантических отношений между Германией и США?", - задается вопросом немецкий таблоид Bild.
Из-за санкций США против "Северного потока-2" "и без того ослабленные отношения" могут ухудшиться, предостерегает эксперт партии СвДП по внешнеполитическим вопросам Биджан Джир-Сарай. "Федеральному правительству следовало с самого начала согласовывать "Северный поток-2" с США, а также с европейскими партнерами", - указал он в разговоре с изданием.
"Ульрих Шпехт, эксперт по трансатлантическим отношениям из Германского фонда Маршалла, сказал в интервью Bild: "Американцам непонятен тот факт, что, с одной стороны, Россию держат на расстоянии с помощью политики сдерживания и вводят против нее санкции за войну против Украины, а с другой стороны, ослабляют собственную позицию, поддаваясь влиянию из-за энергетической зависимости. Этот аргумент убеждает в США многих, в том числе в Конгрессе".
"Факт в том, что не только большинство стран Евросоюза, но также Европарламент и Европейская комиссия большей частью выступают против данного проекта. (...) Однако это не изменило курс Ангелы Меркель, направленный на продвижение проекта вопреки любому сопротивлению", - отмечают авторы статьи Карина Мессбауэр и Юлиан Репке.
В среду канцлер Меркель выступила в защиту газопровода, заявив о намерении сохранять жесткую позицию в отношении США. Правительство ФРГ, по ее словам, отвергает так называемые экстерриториальные санкции.
О том, почему канцлер так настойчиво поддерживает "Северный поток-2", высказывается несколько предположений.
"Некоторые говорят, что речь идет об уступке партнеру по коалиции, партии СДПГ, чтобы сдерживать ее в остальных вопросах политики в отношении России".
"Инсайдеры, в свою очередь, полагают, что Меркель стала жертвой исключительно качественной лоббистской политики немецкой и российской государственной промышленности. Наряду с представителями "Газпрома" влияние на Меркель якобы оказывал прежде всего концерн BASF, чья на тот момент 100% дочерняя компания Wintershall инвестировала в трубопровод миллиард евро. BASF заявил, что срыв российского проекта лишит Германии ее позиции в химической промышленности и будет означать потерю десятков тысяч рабочих мест. Обманчивый аргумент, который, очевидно, подействовал", - говорится в статье.
"Третий вариант, по мнению экспертов, состоит в том, что канцлер просто слишком поздно распознала риск и затем более не захотела менять выбранный курс, что типично для Меркель", - передает издание.
"Какой бы ни была причина, Меркель просчиталась, поясняет эксперт по внешней политике Ульрих Шпек. Самая большая цена, которую Германия сегодня платит, состоит в том, что "она сама подрывает стратегическую политику в отношении России, которую она выбрала в 2015-2016 годах. В результате немецкая внешняя политика во многом перестала заслуживать доверия".
"Добившись малодушных - устных! - обещаний Владимира Путина касательно дальнейшего транзита газа через Украину и приняв - в смягченном виде - европейское законодательство о газопроводах из третьих стран, Меркель хотела успокоить Германию и своих партнеров. Добилась она противоположного результата", - констатирует Bild.

Источник: Bild

Источник - Инопресса
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