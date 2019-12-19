 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В атаках на Израиль нашли "турецкий след", - И.Субботин
00:53 20.12.2019

Анкару обвиняют в покровительстве членам ХАМАС

Турцию подозревают в использовании военно-политической организации ХАМАС для давления на Израиль. По данным британской Telegraph, организацией атак на еврейское государство члены палестинской группировки занимаются в том числе с турецкой территории – при молчаливом согласии Анкары. Это придает новый оттенок регулярным столкновениям в секторе Газа. Тесное взаимодействие с ХАМАС приписывают и другому сопернику Израиля – Ирану.
Появление данных о партнерстве Турции и ХАМАС по времени совпало с очередной стычкой в Газе. ВВС Израиля поразили 19 декабря объект по производству оружия в анклаве.

Британская Telegraph делится результатами своего расследования, согласно которому представители палестинской организации вполне свободно используют территорию Турции для того, чтобы продумывать детали нападений на Израиль. Речь, безусловно, идет не о ракетных обстрелах, а о менее масштабных силовых акциях. Так, "турецким" членам ХАМАС приписывают попытку организации убийства мэра Иерусалима и генерального инспектора полиции Израиля. Замысел был раскрыт на раннем этапе в этом году. Прокуратура Иерусалимского округа предъявила обвинения в преступном сговоре двоим жителям Восточного Иерусалима. Они действовали, как сообщается, на средства эмиссара ХАМАС в Турции.
Турция и Израиль заключили в 2015 году при посредничестве американской стороны договоренности, согласно которым Анкара обязуется пресекать на своей территории любую деятельность палестинских группировок, которые планируют нападения на еврейское государство. Учитывая этот факт, у израильских спецслужб есть к Анкаре вопросы. По данным Telegraph, заместитель председателя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури свободно перемещается по Турции, хотя в 2018 году США объявили о награде в 5 млн долл. за информацию о его местонахождении. По информации израильского и египетского разведсообщества, в 2018 году свыше десяти членов ХАМАС переехали из сектора Газа в Стамбул.
На днях турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Хания. В ходе беседы они обсудили аспекты палестино-израильского урегулирования и роль Турции в вопросе поддержки палестинцев. Встречи же низшего уровня между ХАМАС и Турцией происходят регулярно, отмечает Telegraph. По этим данным, за повседневные контакты с турецкой стороны отвечает Национальная разведывательная организация (MIT). Израиль не раз давал Турции понять, что такие связи неприемлемы, но ничего не предпринимал, хотя у него большой опыт убийства палестинских деятелей за рубежом. Вероятно, в случае с Турцией израильтяне боятся скандала.
В экспертной среде обращают внимание на то, что турецкие спецслужбы развивают контакты с различными политическими организациями на территории Палестины с середины нулевых годов. "После инцидента 2010 года вокруг "Флотилии свободы" (конвой судов, который попытался прорвать блокаду сектора Газа. – "НГ") и ее перехвата израильскими военными было проведено большое количество расследований, которые касались деятельности турецких гуманитарных организаций и их связи с радикальными террористическими структурами", – напомнил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов.

По словам эксперта, тесным связям Турции с палестинскими организациями поспособствовали события арабской весны. "Руководство ХАМАС было вынуждено разорвать отношения с сирийским правительством, переориентироваться на Катар и Турцию, разорвать отношения с Ираном, – обратил внимание аналитик. – Сегодня одна из зарубежных штаб-квартир ХАМАС находится на территории Катара, где осуществляется полноценный контакт с представителями турецких спецслужб, турецким бизнесом, турецкими политическими структурами". Аналитик отмечает, что тесные контакты с ХАМАС – элемент долгосрочной игры Турции.
Взаимодействие с ХАМАС приписывают и другому сопернику Израиля – Ирану. В 2019 году делегация военно-политической палестинской организации во главе с аль-Арури была в Тегеране, где провела переговоры с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи и командующим подразделением "Кудс" в Корпусе стражей исламской революции Касемом Сулеймани. Тегеран, по непубличным данным, взял на себя обязательства по финансированию администрации ХАМАС в Газе. Активный интерес к палестинским фракциям – еще один элемент, где проявляется единство блока тактических региональных союзников – Ирана, Турции и Катара.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
19.12.2019

Источник - ng.ru
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