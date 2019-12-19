В Украине опять готовятся к внеочередным выборам, - Т.Ивженко

00:57 20.12.2019

Верховная рада поддержала предложения Зеленского в Избирательный кодекс



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

19.12.2019



Украинские депутаты рекордно быстро приняли поправки в Избирательный кодекс.

В Украине в очередной раз поменяли правила проведения выборов. Избирательный кодекс, принятый при президенте Петре Порошенко, ни разу не был применен на практике. Нынешний президент Владимир Зеленский заблокировал его и направил в Верховную раду свои предложения. В четверг парламент в блиц-режиме поддержал все идеи президента 330 голосами. Но вопрос правил беспокоит депутатов, ведь в Украине стало уже традицией проводить досрочные парламентские выборы.



Внеочередным было избрание парламента в 2014 году: указ подписал избранный также на досрочных президентских выборах Петр Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский начал со смены состава парламента: хотя вопрос считался юридически спорным, однако внеочередные выборы Верховной рады состоялись 21 июля.

Поэтому многие депутаты с тревогой восприняли шутку Зеленского о вероятности новых досрочных выборов. В ноябре во время встречи с подростками на форуме "Украина растет вместе со мной" президент в шутку сказал о депутатах: "Никому не говорите, но уже пора менять и этих…"



По закону, избранную на внеочередных выборах Верховную раду нельзя распустить в течение года после дня выборов, то есть до середины лета 2020 года. Эксперты сочли, что Зеленский своей шуткой только дал сигнал о том, что он не вполне доволен работой парламента, большинство в котором составляет его партия "Слуга народа". Зеленский признал: "Есть некоторые ошибки, есть некоторые аморальные поступки… Есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы, хотя мы договаривались. Серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. Каждый депутат должен голосовать за законы, которые нужны обществу".



Судя по декабрьскому развитию ситуации в Киеве, у президента и депутатов не всегда совпадают взгляды на то, что именно нужно людям. Инициированные командой Зеленского законопроекты о рынке земли и о децентрализации власти вызывают протест, в том числе уличные акции. В последнюю в этом году неделю работы парламента в режиме пленарных заседаний в правительственном квартале митинговали учителя, профсоюзы, шахтеры, а также все те, кто выступает против продажи сельхозземель. Верховная рада уже не успеет рассмотреть названные законопроекты. Но в повестку дня на четверг были внесены предложения президента к Избирательному кодексу, которые тоже вызывали споры. Тем не менее голосование прошло молниеносно. Это означает, что следующие выборы пройдут по новым правилам.



В 2014 и 2018 годах парламентские выборы в Украине проводились по закону, принятому в период президентства Виктора Януковича. Он предусматривает смешанную пропорционально-мажоритарную систему (225 депутатов выбираются по партийным спискам – избиратели голосуют за название партии; еще 225 – по мажоритарной системе, предполагающей выбор одного из нескольких кандидатов в каждом отдельном округе). Эту систему всегда критиковали, указывая на ее коррупционную уязвимость. И хотя оппозиция на майдане обещала поменять правила выборов, но, придя во власть, не спешила заниматься этим вопросом.

В период президентства Порошенко власть прислушалась к рекомендациям западных советников и решила объединить все законы о выборах – президента, Верховной рады, местных органов власти – в один документ. Избирательный кодекс был утвержден парламентом в первом чтении в 2017 году, а окончательно – в июле, уже после президентских выборов, когда Владимир Зеленский получил полномочия главы государства, а депутаты готовились к внеочередным выборам.



В этом режиме рассматривались 4,5 тыс. поправок к документу, представляющему собой свод законов. Что получилось в итоге – непонятно: уходящий председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс, но президент Владимир Зеленский применил право вето. Осенью глава государства направил в парламент письмо, в котором все его замечания к новому Избирательному кодексу были изложены в 17 пунктах.

В первую очередь возражения Зеленского вызвала реализация нормы о парламентских выборах по открытым партийным спискам. "С целью выдвижения списков кандидатов в депутаты общегосударственный избирательный округ разделяется на 27 регионов; соответственно политические партии формируют общегосударственный избирательный список и региональные списки кандидатов. Избирателям предоставляется возможность проголосовать как за избирательный список политической партии, так и за конкретного кандидата в народные депутаты Украины от этой политической силы в конкретном регионе", – напомнил президент нормы принятого летом Избирательного кодекса. По мнению Зеленского, такая процедура означает, что отмена мажоритарной составляющей и введение выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками останутся только декларацией, а на деле сохранится старая система.



В замечаниях Зеленского очень много вопросов, включая процедуру формирования избирательных комиссий, список требований к кандидатам и к партиям, порядок подсчета голосов, распределение мандатов, возмещение партиям расходов на предвыборную агитацию. Отдельно президент обратил внимание, что в проекте, принятом прежним составом парламента, не защищены права переселенцев, которых в Украине, по официальным данным, насчитывается более 1,5 млн человек. Как ранее писала "НГ", эта категория избирателей могла проголосовать на президентских выборах, а на парламентских – только за партийные списки. В Украине не было процедуры, позволяющей переселенцам голосовать за кандидатов в мажоритарных округах, а также участвовать в выборах местных органов власти. Новый Избирательный кодекс, согласно замечаниям Владимира Зеленского, тоже "не содержит реальных механизмов, которые бы на постоянной основе (а не только путем временного изменения места голосования на период соответствующего избирательного процесса) обеспечивали возможность реализации внутренне перемещенными лицами их избирательного права…"

Осенью представители партии "Слуга народа" сообщали журналистам, что работают над поправками в Избирательный кодекс, чтобы усовершенствовать его, учитывая замечания президента. Член правящей партии Александр Корниенко отметил: "С кодексом, который оставили в наследство, нам, конечно, "удружили"…" По его словам, кроме правил выборов президента, парламента и местных органов власти в кодексе есть также нормы о работе ЦИКа, о Государственном реестре избирателей (а это отдельные законы). "Шестьсот страниц, куча книг, разделов, глав – кодекс огромный, массивный. Работать с ним тяжело…" – отметил депутат.



К началу декабря новая редакция уже была подготовлена и направлена на рассмотрение Верховной рады. Однако вопрос отложили (за несколько дней до саммита в Нормандском формате, когда в Киеве уже были объявлены акции "Движения сопротивления капитуляции"). Следующая попытка рассмотрения пришлась на акции противников продажи земли. 19 декабря состоялось голосование. "…учтены все предложения президента Украины, которые касаются практически всех аспектов сферы регулирования Избирательного кодекса, всех его содержательных положений и структурных разделов", – сообщила пресс-служба Верховной рады. Текст документа в обновленном виде будет обнародован после подписи председателя парламента и президента.



Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал изданию "АиФ Украина", что в Верховной раде напрасно опасаются роспуска в 2020 году. Серьезно воспринятые шутки Владимира Зеленского он назвал игрой: "Президент пытается отмежеваться от непопулярного парламента, который продуцирует огромное количество кризисов… Провести досрочные выборы в Верховную раду в 2020 году практически невозможно. У парламента иммунитет до конца июля. Это время летних парламентских каникул, к работе депутаты вернутся в сентябре. Затем должны созреть конституционные условия для досрочных выборов, а это от 30 до 60 дней (считайте, октябрь 2020 года тоже прошел). Потом может быть назначена избирательная кампания, а это еще минимум 60 дней. Выборы могут пройти в 2021 году. Но президент не заинтересован в досрочных выборах. Сейчас он просто оказывает давление на депутатов, а сам прекрасно понимает, что следующие выборы приведут к падению монобольшинства (большинства партии "Слуга народа". – "НГ"). Любой следующий парламент будет для него намного хуже, чем нехороший нынешний".

Киев