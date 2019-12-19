В России вынесли первый приговор за пиратство в интернете

07:46 20.12.2019

В Подмосковье суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами, пишет "Коммерсант".



Мужчину приговорили к условному сроку в два года с трехлетним испытательным сроком. Как отмечает издание, это первый в российской судебной практике приговор за интернет-пиратство.



Согласно материалам дела, житель Подмосковья создал сеть сайтов с доменами kinogb.guru, kinokot.biz, fosa.me, на которых размещал пиратские фильмы и сериалы. Кроме того, он создавал десятки "зеркал", включая kinogb.me, kinogb.life, kinokot.me, которые предоставляли доступ к контенту, когда основные сайты блокировались. На каждом из сайтов размещались более 10 тыс. фильмов и сериалов, включая новинки и популярные картины.



Мужчина был задержан весной 2019 года. Дело было заведено по статье о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ).