Узбекский Мавроди "принял" от граждан $40 миллионов. Ахмадбая посадили на 14

08:24 20.12.2019

11170 граждан признаны пострадавшими по уголовному делу против бизнесмена Ахмада Турсунбаева, сообщили в прокуратуре Ташкентской области.



"Ахмадбай" обещал доверчивым хорошие проценты и быстрые деньги, получая от них вклады, автомобили, недвижимость. Всего Турсунбаев получил добра на 40, 6 миллиона долларов.

Суд дал ему 14 лет заключения в колонии общего режима, описал имущество – 29 объектов недвижимости и 8 автомобилей, записанных на Турсунбаева.