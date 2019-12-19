КырГКНБ задержал Сыргака Кенжебаева (муж Ширин Айтматовой) за мошенничество

09:30 20.12.2019

ГКНБ задержал мужа Ширин Айтматовой по подозрению в мошенничестве



20 декабря 2019 09:51 - Екатерина Улитина



Ранее экс-депутат написала в своем Твиттере, что ее супруг задержан в аэропорту города Алматы



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Муж Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным Госкомитета, к ним с заявлением обратился гражданин Китая М.М., с просьбой принять меры в отношении Сыргака Кенжебаева, который забрал у него 350 тысяч долларов.

Данный факт был зарегестрирован в ЕРПП по статье 204 часть 3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).



"В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин КНР М.М. в целях участия во втором этапе проекта "Безопасный город" прибыл в КР в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации отмеченного стратегического проекта. В ходе подготовки к участию в конкурсе по проекту "Безопасный город" М.М. познакомился с С.К., который войдя в доверие китайского инвестора под различными предлогами, якобы связанными с непредвиденными расходами, завладел денежными средствами заявителя в сумме 350 000 долларов США и отказывается их возвращать. Более того в ходе досудебного производства были получены неопровержимые доказательства требования со стороны С.К. у китайского инвестора дополнительно 250 000 долларов США, помимо ранее полученных", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.



Сегодня, 20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев был задержан в порядке ст.98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В установленные законом сроки будет решен вопрос об уведомлении С.К. в совершении соответствующего преступления и избрания судом в отношении него меры пресечения.

Напомним, накануне Ширин Айтматова сообщила, что ее супруга Сыргака Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы.



"В части заявлений экс-депутата ЖК КР Ш.Айтматовой о том, что в рамках указанного выше дела был задержан ее супруг, следует отметить, что ГКНБ КР не располагает подобными данными, так как в ходе одного из допросов последняя утвердительно показала, что разведена, а с С.К. проживала в гражданском браке непродолжительное время", - прокомментировали в пресс-службе ГКНБ.