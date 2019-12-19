 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.12.2019
13:08  Исчезновение моряков "Святого Павла": нераскрытая тайна русской Аляски, - Тимур Сагдиев
12:55  Наследие Храпунова: власти Алматы через суд будут сносить дома в центре города
12:04  США не могут отказаться от Турции, - Тунджа Бенгин
11:51  Почему в Киргизии не разгонят своих "фашистов"? - И.Джорбенадзе
11:26  Блеск и нищета. Почему Ливан не может выбраться из политического кризиса, - К.Светлова
11:20  Как Россия боролась с Цинской империей за "северные земли", - Чжэнь Бэйдоу
10:19  Лидером Кыр-партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Бабанов ушел "добровольно"

09:56  Торговое противостояние США и Китая отложено до "после выборов"? - В.Павленко
09:30  КырГКНБ задержал Сыргака Кенжебаева (муж Ширин Айтматовой) за мошенничество
08:24  Узбекский Мавроди "принял" от граждан $40 миллионов. Ахмадбая посадили на 14
07:46  В России вынесли первый приговор за пиратство в интернете
00:57  В Украине опять готовятся к внеочередным выборам, - Т.Ивженко
00:53  В атаках на Израиль нашли "турецкий след", - И.Субботин
00:46  Почему Меркель вцепилась в путинский трубопровод? - Bild
00:34  США и Индия сложили два плюс два, - С.Строкань
00:33  УзбМВД реально закрывает печально известную тюрьмы "Жаслык"
00:06  Гибель школьника придала новый импульс протестам в Грузии, - Ю.Рокс
Четверг, 19.12.2019
23:00  УзЛиДеП внесла в свою предвыборную программу пункт о вступлении Узба в ЕАЭС
22:06  Путин назвал фундаментальную ошибку СССР
21:22  Как нападение Гитлера на СССР спасло Турцию
21:20  Как хану Батыю удалось так легко покорить Русь
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра
18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах
15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери
11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
09:19  Администрация Трампа не поддержала резолюцию собственного Конгресса о признании геноцида армян. Ссыкотно
08:25  Борец Борис. Нелепая нелепица как итог британских выборов, - И.Титов
08:24  В Ташкенте обвалилась яма стройки метро - 6 утонуло в тоннеле
06:23  Палата представителей объявила импичмент Трампу - 230 "за" при 197 "против"
01:37  Киргизы и таджики Баткена в 12-й раз сошлись в рукопашной, - Ю.Росс
00:48  Во сколько обойдется Казахстану ракетный комплекс "Байтерек"?
00:40  Американцев, воевавших в Афганистане и Ираке, косит рак
00:39  Нефть Сирии могут отдать под саудовский контроль, - И.Субботин
00:36  Олигарх Гуцериев, под видом Турции, гнал рос-нефть танкерами в Украину. Будут брать или отмажут?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырГКНБ задержал Сыргака Кенжебаева (муж Ширин Айтматовой) за мошенничество
09:30 20.12.2019

ГКНБ задержал мужа Ширин Айтматовой по подозрению в мошенничестве

20 декабря 2019 09:51 - Екатерина Улитина

Ранее экс-депутат написала в своем Твиттере, что ее супруг задержан в аэропорту города Алматы

Пропал муж Ширин Айтматовой. Родные забили тревогу

Муж Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
По данным Госкомитета, к ним с заявлением обратился гражданин Китая М.М., с просьбой принять меры в отношении Сыргака Кенжебаева, который забрал у него 350 тысяч долларов.
Данный факт был зарегестрирован в ЕРПП по статье 204 часть 3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

"В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин КНР М.М. в целях участия во втором этапе проекта "Безопасный город" прибыл в КР в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации отмеченного стратегического проекта. В ходе подготовки к участию в конкурсе по проекту "Безопасный город" М.М. познакомился с С.К., который войдя в доверие китайского инвестора под различными предлогами, якобы связанными с непредвиденными расходами, завладел денежными средствами заявителя в сумме 350 000 долларов США и отказывается их возвращать. Более того в ходе досудебного производства были получены неопровержимые доказательства требования со стороны С.К. у китайского инвестора дополнительно 250 000 долларов США, помимо ранее полученных", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Сегодня, 20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев был задержан в порядке ст.98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В установленные законом сроки будет решен вопрос об уведомлении С.К. в совершении соответствующего преступления и избрания судом в отношении него меры пресечения.
Напомним, накануне Ширин Айтматова сообщила, что ее супруга Сыргака Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы.

"В части заявлений экс-депутата ЖК КР Ш.Айтматовой о том, что в рамках указанного выше дела был задержан ее супруг, следует отметить, что ГКНБ КР не располагает подобными данными, так как в ходе одного из допросов последняя утвердительно показала, что разведена, а с С.К. проживала в гражданском браке непродолжительное время", - прокомментировали в пресс-службе ГКНБ.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576823400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли
- Расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №877
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2019 года №887
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года №898
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года №903
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №912
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №914
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года №918
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  