 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.12.2019
13:08  Исчезновение моряков "Святого Павла": нераскрытая тайна русской Аляски, - Тимур Сагдиев
12:55  Наследие Храпунова: власти Алматы через суд будут сносить дома в центре города
12:04  США не могут отказаться от Турции, - Тунджа Бенгин
11:51  Почему в Киргизии не разгонят своих "фашистов"? - И.Джорбенадзе
11:26  Блеск и нищета. Почему Ливан не может выбраться из политического кризиса, - К.Светлова
11:20  Как Россия боролась с Цинской империей за "северные земли", - Чжэнь Бэйдоу
10:19  Лидером Кыр-партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Бабанов ушел "добровольно"

09:56  Торговое противостояние США и Китая отложено до "после выборов"? - В.Павленко
09:30  КырГКНБ задержал Сыргака Кенжебаева (муж Ширин Айтматовой) за мошенничество
08:24  Узбекский Мавроди "принял" от граждан $40 миллионов. Ахмадбая посадили на 14
07:46  В России вынесли первый приговор за пиратство в интернете
00:57  В Украине опять готовятся к внеочередным выборам, - Т.Ивженко
00:53  В атаках на Израиль нашли "турецкий след", - И.Субботин
00:46  Почему Меркель вцепилась в путинский трубопровод? - Bild
00:34  США и Индия сложили два плюс два, - С.Строкань
00:33  УзбМВД реально закрывает печально известную тюрьмы "Жаслык"
00:06  Гибель школьника придала новый импульс протестам в Грузии, - Ю.Рокс
Четверг, 19.12.2019
23:00  УзЛиДеП внесла в свою предвыборную программу пункт о вступлении Узба в ЕАЭС
22:06  Путин назвал фундаментальную ошибку СССР
21:22  Как нападение Гитлера на СССР спасло Турцию
21:20  Как хану Батыю удалось так легко покорить Русь
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра
18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах
15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери
11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
09:19  Администрация Трампа не поддержала резолюцию собственного Конгресса о признании геноцида армян. Ссыкотно
08:25  Борец Борис. Нелепая нелепица как итог британских выборов, - И.Титов
08:24  В Ташкенте обвалилась яма стройки метро - 6 утонуло в тоннеле
06:23  Палата представителей объявила импичмент Трампу - 230 "за" при 197 "против"
01:37  Киргизы и таджики Баткена в 12-й раз сошлись в рукопашной, - Ю.Росс
00:48  Во сколько обойдется Казахстану ракетный комплекс "Байтерек"?
00:40  Американцев, воевавших в Афганистане и Ираке, косит рак
00:39  Нефть Сирии могут отдать под саудовский контроль, - И.Субботин
00:36  Олигарх Гуцериев, под видом Турции, гнал рос-нефть танкерами в Украину. Будут брать или отмажут?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Лидером Кыр-партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Бабанов ушел "добровольно"
10:19 20.12.2019

20 декабря 2019, Бишкек - , Айгуль КУВАТОВА

Лидером партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Такое решение принято сегодня на внеочередном съезде политобъединения.
Прежний лидер Омурбек Бабанов добровольно сложил полномочия. Он, напомним, фигурант нескольких уголовных дел.

На повестке было два вопроса - изменение состава политсовета и избрание лидера. На вакантное место претендовали депутаты Мирлан Жеенчороев, Руслан Казакбаев и Кенжебек Бокоев.

На парламентские выборы в 2020 году партия пойдет без "Ата-Журта".
Тандем "Республика - Ата Журт" сформировали по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015-м, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576826340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли
- Расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №877
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2019 года №887
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года №898
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года №903
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №912
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №914
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года №918
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  