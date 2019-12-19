Лидером Кыр-партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Бабанов ушел "добровольно"

10:19 20.12.2019

20 декабря 2019, Бишкек - , Айгуль КУВАТОВА



Лидером партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Такое решение принято сегодня на внеочередном съезде политобъединения.

Прежний лидер Омурбек Бабанов добровольно сложил полномочия. Он, напомним, фигурант нескольких уголовных дел.



На повестке было два вопроса - изменение состава политсовета и избрание лидера. На вакантное место претендовали депутаты Мирлан Жеенчороев, Руслан Казакбаев и Кенжебек Бокоев.



На парламентские выборы в 2020 году партия пойдет без "Ата-Журта".

Тандем "Республика - Ата Журт" сформировали по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015-м, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.