 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему в Киргизии не разгонят своих "фашистов"? - И.Джорбенадзе
11:51 20.12.2019

Появившийся в Бишкеке автобус с транспарантом "Нация выше закона" вызывает ассоциацию со всем известным слоганом "Германия превыше всего".

Представить себе, что по Бишкеку может разъезжать автобус с транспарантом "Нация выше закона", можно было только в дурном сне. Но это стало реальностью, которую власть не осудила, а кое-кто даже поддержал. К примеру, министр культуры Азамат Жаманкулов, который по своему должностному "кругозору" должен был усмотреть в слогане прямую ассоциацию с германским нацизмом.
Но высокопоставленный чиновник принял деятельное участие в "автобусопробеге". "Агитпоезд" останавливался у торговых центров и в других местах большого скопления людей, "обличал" нравы современной киргизской молодежи и курил фимиам министру культуры, поддержавшему верховенства нации над правами человека. Социальные сети очень живо отреагировали на название акции и требуют, чтобы ее организаторы ответили перед законом. Но последний пока молчит.

Заодно "министр на автобусе" грубо наехал на авангардное искусство. Ему не понравилась феминистская выставка "Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины", состоявшаяся в государственном музее изобразительного искусства, и по его приказу из экспозиции пришлось убрать несколько работ. Потому как совершенно незачем демонстрировать то, что противоречит "национальным ценностям и культуре", включая и обнаженную натуру.

Директор музея Мира Джангарачева занимаемую должность покинула. Ей, кстати, даже угрожали убийством блюстители "национальных ценностей". Правда, по данному факту возбуждено уголовное дело, а участницы выставки, посвященной тяжелой участи женщины, и "прогрессивная общественность" обратились к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с требованием уволить самого министра, выступившего на стороне экстремистских групп, не имеющих никакого отношения к искусству.
Поднятый вокруг выставки ажиотаж можно было бы отнести к разряду ханжества примитивных обывателей, но осада музея национал-патриотическими силами, включая "Кырк чоро" ("Сорок витязей", "Росбалт" уже писал о их "деятельности") наводит на грустные мысли. Организация эта, судя по ее активности и лояльности к ней властей (она подписала меморандум о сотрудничестве с МВД, Генпрокуратурой, Комитетом нацбезопасности и еще несколькими госструктурами) не терпит не только феминисток, приверженцев "другой любви" и угрожает им расправой - она еще и требует от киргизских властей выдворить из республики всех иностранцев.
Особенно остро зуб у нее заточен на китайцев - вплоть до запрета на браки киргизских женщин с гражданами Поднебесной. До откровенных погромов иностранцев и их бизнеса в Киргизии дело еще не дошло, но активисты "Кырк чоро", ратующие, кстати, за введение многоженства в республике, самовольно и безнаказанно проверяют объекты, принадлежащие "чужакам", и преследуют связанных с ними киргизских девушек. Напомним, антикитайские митинги стали почти обычным явлением в Киргизии. То есть речь идет, как минимум, об оголтелой ксенофобии "витязей" и их претензиях на влияние в республике.

Говорить о таком явлении как о фрагментарном в общем националистическом "пазле" уже, к сожалению, не приходится. Возможно, Киргизия бы и не дозрела до позорного лозунга "Нация выше закона", если бы власти в свое время пресекли требования "патриотов" ввести в паспорте гражданина республики графу "национальность" и лишить русский язык статуса официального (он закреплен конституцией). Этого статуса долго добивался первый президент Киргизии Аскар Акаев с тем, чтобы прекратить массовый отток русскоязычного населения, составляющего костяк высокообразованных специалистов в республике.
Ну, а теперь Киргизия еще и входит в Евразийский экономический союз, и больше миллиона ее граждан работают в России, финансово поддерживая оставшиеся на родине семьи, а значит - и некоторую стабильность в стране. И вот что интересно: в Киргизии, несмотря на фактически моноэтническую агитацию "патриотов", а по сути, как минимум ксенофобов, спрос на школьное обучение на русском языке велик. А педагогов, владеющих "великим и могучим", уже не хватает.

В общем, русский язык создал проблему Киргизии, но с другого "конца" - то есть не подавления киргизского, а развития национальной науки, соответствия требованиям, предъявляемым мигрантам для "приличного" и легального трудоустройства. И заодно звучат голоса "патриотов", что КР должна покинуть Евразийский союз из соображения защиты собственного суверенитета. Киргизские диаспоры, разумеется, выступают против такой меры - она лишает их финансового благополучия и шансов на получение детьми нормального образования.

Можно сказать, что приверженцы киргизского этнического национализма уже скатываются к нацизму - мировоззрению, ставящему во главу угла определенную расу или народ. Традиционно это делается под прикрытием такого привлекательного и консолидирующего титульную нацию лозунга, как защита традиционных ценностей, а, по сути, ущемления прав и свобод человека.
Так что автобус появился не случайно. И в очень "правильное" время - в будущем году в Киргизии, не чуждой, напомним, революционной активности, состоятся парламентские выборы. И лозунг "Нация выше закона" может быть "прочтен" как начало предвыборной гонки. Он определенно привлекателен для части электората, как и тема русского языка. В некотором роде отсутствие реакции на него властей является отвлекающим моментом в грызне между ними и оппозицией.

Выборы эти станут показательными с точки зрения предпочтительности для электората нацистской идеологии, шариата (в Киргизии много его сторонников) и светского государства. Чтобы попасть в парламент, та или иная политическая сила должна преодолеть довольно высокий, девятипроцентный барьер. А потому вряд ли киргизы после выборов будущего года проснутся в доминирующей нацистской или шариатской среде, но совершенно не исключено, что последующие пять лет сильно сдвинут республику в сторону одной или другой из этих идеологий или их симбиоза.
Ирина Джорбенадзе
16.12.19

Источник - rosbalt.ru
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