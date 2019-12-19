США не могут отказаться от Турции, - Тунджа Бенгин

12:04 20.12.2019

Автор статьи попытался найти ответ на насущный вопрос: неужели США ослепли, или действительно не понимают, что потеря Турции - это провал и для Вашингтона, и для НАТО в целом? Понимает ли Дональд Трамп, что попал в ловушку, толкая Турцию в объятия России? Ответы на эти и другие вопросы - в статье.



Турция, сделав ряд стратегических ходов и на поле боя, и в дипломатической плоскости, радикально изменив баланс сил в Восточном Средиземноморье, как ранее - в Сирии. И сделать ей это удалось, несмотря на интриги США, которые являются главным действующим лицом каждой "грязной игры"…



Анкара смогла осуществить задуманное, когда американский Сенат предпринимает такие чрезвычайно опасные шаги, как наказание Турции из-за С-400, потакание армянскому, греко-кипрскому лобби и снятие эмбарго на поставку оружия грекам-киприотам в пику Турции и Турецкой Республике Северного Кипра… Иными словами, Турция своей решительной и стойкой позицией в очередной раз дала США и контролируемым Вашингтоном странам сигнал: "Без меня вам не построить ни одного уравнения".

Таким образом, хорошо знакомый нам вопрос: "Неужели США ослепли?" - снова на повестке дня. В этой связи военные и разведывательные источники, выражая свою точку зрения на каждом новом витке напряженности, возникающем в отношениях с США в последние годы, сходятся в следующем мнении.



"Отказ от Турции - непозволительная роскошь для США. Турция - большое государство. По военному потенциалу это вторая страна НАТО. Турция в силу своего географического положения занимает важное место в рамках стратегических целей НАТО. Турция крайне важна со стратегической, политической точек зрения. Кроме того, Турция входит в 16-17 ведущих экономик мира. Страна обладает сильным потенциалом развития. Поэтому каждое государство должно воспринимать Турцию всерьез. Особенно сверхдержава, у которой есть свои цели на Ближнем Востоке, Кавказе и в Европе, должна использовать эти стратегические возможности и потенциал Турции…".

Однако, судя по шагам, которые предпринимаются, и их возможным последствиям, никак нельзя сказать, что США понимают вышесказанное или действуют соответствующим образом. Напротив, речь идет об откровенно враждебной позиции. Иными словами, союзничество и прочее - просто слова. По этой причине отношения двух стран сводятся в буквальном смысле к бесконечному испытанию на искренность с точки зрения США. О том, почему и как это происходит, рассказывает преподаватель Университета Едитепе, профессор, доктор Месут Хаккы Джашин (Mesut Hakkı Caşın).



"И в регионе, и в мире у Турции и США есть много стратегических интересов, особенно в перспективе на 2030-2040-е годы. Я и сейчас верю, что Турция и США являются важными стратегическими союзниками. Но думаю, что Пентагон, Центральное командование и демократы, которые в данный момент через Турцию стремятся помешать Трампу выиграть президентские выборы, готовят заговор против нашей страны. Они хотят, чтобы Турция сблизилась с Россией и откололась от альянса НАТО".

То есть они сознательно добиваются сближения Турции с Россией?



"Это хочет сделать определенная группа, и с этой точки зрения, скорее всего, будет делаться упор на обвинение Трампа в государственной измене. Но, думаю, президент Трамп понимает, что это ловушка. Армянская диаспора в свою очередь желает оказать давление на Турцию, воспользовавшись хаосом, в котором находятся США. Надеюсь, президент Трамп не попадет в эту западню. Ближайшие дни станут важнейшим тестом для турецко-американских отношений и крупным испытанием с точки зрения принципа взаимности и формулы "договоры должны соблюдаться" в противовес жизнеспособности, прочности альянса или приверженности Турции НАТО" - пояснил профессор.



Трамп действительно искренен, или же речь идет о ситуации "хороший полицейский / плохой полицейский"?

"С одной стороны, Трамп не желает потерять Турцию с точки зрения интересов США. С другой - Трамп не хочет войти в историю США как президент, потерявший Турцию во внешней политике. Вместе с тем хаос, который царит во внутренней политике США, должен тем или иным образом измотать президента Трампа, разрушить турецко-американские отношения; здесь также присутствует давление террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Если учесть также армянское, греко-кипрское, израильское лобби, станет очевидно, что Турции противостоит очень серьезный фронт. На данном этапе прежде всего с точки зрения США не следует забывать вот о чем: помимо того что применение санкций является неприемлемым, это к тому же никоим образом не заставит Турцию отказаться от своих решений. И если этот ход будет сделан, тогда Турция точно пойдет на смену своего курса. Потерять Турцию - значит потерять южный фланг НАТО. Когда США потеряют Турцию, они не смогут действовать ни в Черном море, ни на Балканах, ни на Кавказе, ни на Ближнем Востоке, ни одного их корабля не будет в Восточном Средиземноморье…" - резюмировал доктор Месут Хаккы Джашин

Тунджа Бенгин (Tunca Bengin)

Milliyet, Турция



Оригинал публикации: ABD Türkiye’den vazgeçemez

Опубликовано 19/12/2019