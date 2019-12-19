Наследие Храпунова: власти Алматы через суд будут сносить дома в центре города

12:55 20.12.2019

19 декабря 2019

Александра Алехова



Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве многоэтажек на крохотном клочке земли размером 75 соток на пересечении улиц Карасай батыра и Шарипова.



Пока жильцы соседних домов бегают по инстанциями, стройка растет с каждым днем.



С 1981 года этот участок принадлежал Казахскому обществу слепых. Там располагались единственный в городе детский сад для детей слепых родителей и учебно-производственное предприятие. В апреле 2000 года учебное предприятие общества без согласования с правлением продало детский сад и часть земли под ним некой гражданке Охаповой. За копеечные 14 млн тенге - за территорию 788,9 квадратных метров.



Оставшееся помещение в 1,5 тысячи кв. м уже в 2005 за 60 млн тенге выкупило ТОО "Абажур". Несложно догадаться, что от производственного комплекса и детского сада ничего не осталось. Подробно об этой истории мы писали в сентябре 2019 года.

Наследие Храпунова: в Алматы незаконно снесли детсад для слепых детей



Опасное соседство

Активист Мурат Касенов живет по соседству со спорным участком - на его глазах на 75 сотках земли развернулась грандиозная стройка. Именно он начал обращаться в различные госорганы с желанием установить справедливость.

Претензий у жителей некогда тихого алматинского двора несколько:

из-за круглосуточной стройки в их домах пошли трещины;

строится непонятно что практически впритык к существующим жилым домам, да еще и с автозаправкой вдобавок;

на стройку нет утвержденной проектно-сметной документации;

заказчика работ - ТОО "Лукум" - несколько раз штрафовал суд, а строительство приостанавливалось;

Десятки писем в различные инстанции привели к желаемому результату - вмешалась прокуратура. 10 декабря инициативная группа несогласных жильцов на свою очередную жалобу получила недвусмысленный ответ.



Полгода назад размах строительства был гораздо скромнее.

"По требованию прокуратуры г. Алматы материалы по факту отчуждения недвижимого имущества 8 октября 2019 года департаментом экономических расследований по г. Алматы зарегистрировано в книгу учета информации", - говорится в письме жильцам, подписанного первым зампрокурора города Бериком Адамовым. - "31 октября 2019 года материалы проверки направлены в департамент внутреннего государственного аудита, комитет по управлению земельными ресурсами, акимат г. Алматы для дачи заключения. Они, согласно части 5 статьи 181 Уголовно-процессуального кодекса РК, будут основаниями для регистрации материалов в ЕРДР. О чем вы будете уведомлены дополнительно".



Кроме того,

Берик Адамов указал, что по требованию прокуратуры управление градостроительного контроля 27 ноября 2019 года обратилось с иском к ТОО "Лукум" о сносе стройки

Мурат Касенов, как руководитель инициативной группы жильцов, будет участвовать в суде третьим лицом. Процесс начнется в январе 2020 года.