 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Исчезновение моряков "Святого Павла": нераскрытая тайна русской Аляски, - Тимур Сагдиев
13:08 20.12.2019

Автор: Тимур Сагдиев
19.12.2019

Освоение европейцами просторов Севера нередко сопровождалось трагедиями. Много шуму наделало обнаружение в 1981 году замерзших тел участников "потерянной" экспедиции Франклина в Канаде, которые погибли 134 годами ранее. В истории русской колонизации Аляски был похожий случай – загадочное исчезновение моряков пакетбота "Святой Павел" в 1741 году. Правда, их следов не удалось найти и по сей день.

15 пропавших моряков

По оценкам историков, примерно с середины XVII века русские казаки и промышленники с северо-востока Сибири переплывали Берингов пролив и наведывались на американский континент. Однако "официальными" первооткрывателями Аляски считаются участники Великой Северной экспедиции в 1733-1743 годах.

4 июня 1741 года к берегам Америки отплыл пакетбот "Святой Павел" под командованием Алексея Чирикова. На борту были бывалые моряки и солдаты сибирского гарнизона. 18 июля корабль вошел в неизвестный залив. Из воды в этом месте тут и там высились скалы, мешавшие подойти близко к берегу. Тогда Чириков приказал спустить бот. В нем на сушу отправились "флоцкой мастер Дементьев и при нем вооруженных 10 человек служителей". Их задачей, по данным судового журнала, было исследование показавшейся местности, а также пополнение запасов пресной воды для команды. Но в назначенное время "дементьевцы" не вернулись.

Тогда на ялбот, чтобы найти товарищей, погрузились четверо добровольцев во главе с боцманом Сидором Савельевым. Предполагалось, что первый бот попросту прохудился, и моряки застряли на берегу, ожидая помощи. Но неожиданно отряд Савельева также пропал. Больше Чириков решил не рисковать людьми.

По уставу попавшим в беду матросам полагалось пускать ракеты и подавать другие условленные сигналы. Но вместо этого кто-то несколько раз разводил на берегу костер. Были ли это русские, неизвестно. А однажды команда "Святого Павла" увидела лодку с тремя гребцами и пассажиром. Один из них был одет в красное. Неизвестные прокричали "Агай, агай!" и повернули к берегу.

Спустя двое суток Чириков пришел к выводу, что с его матросами случилось "неизвестное несчастье". Составив список тех, кто не вернулся, капитан отплыл к Камчатке. Прибыв в Петропавловск, он подал рапорт о случившемся в Адмиралтейств-коллегию. На современников эта история произвела сильное впечатление. Судьбой "россиян", которых на "западном Американском берегу Чириков потерял" интересовался, например, академик Михаил Ломоносов.

Версии исчезновения

Что произошло с матросами "Святого Павла", доподлинно не установлено. По мнению капитана Лаперуза, они могли погибнуть в водовороте. Однако многие исследователи, исходя из свидетельств о лодке, предполагают, что отряды Дементьева и Савельева встретились с группой туземцев.
"Можно чаять по тому, понеже американцы к нашему пикетботу не смели подъехать, что с посланными от нас людми от них на берегу поступлено неприятельски или их побили и задержали", - писал сам Чириков.
Индейцы обитавшего в тех местах племени тлинкитов (в русских источниках "колошей") действительно отличались воинственным нравом.

Даже если моряки не погибли, то вынуждены были остаться на берегу. Возможно, со временем они обзавелись поселением. Об этом говорит, например, карта, составленная в 1765 году "ученым чукчей" Николаем Дауркиным. В районе реки Хеуврен на Аляске нарисована бревенчатая изба – признак присутствия русских. Кроме того, в 1779 году казачий сотник Иван Кобелев слышал от аборигенов Аляски рассказ о некоем острожке, построенном в лесу "людьми с широкими бородами". Есть и другие свидетельства того, что матросы Дементьева, пытаясь, по-видимому, уйти на север, к Берингову проливу, осели в лесу. Однако материальных доказательств того, что 15 моряков выжили, не существует. Правда, в 1774 году заплывшие далеко на север испанцы видели у индейцев племени хайда железный штык, предположительно, русского происхождения. Скорее всего, те выменяли его у тлинкитов, к которым металл мог попасть как мирным, так и военным путем. Единственная проблема этой версии состоит в том, что сами тлинкиты о матросах "Святого Павла" ничего никогда не рассказывали.

Источник - cyrillitsa.ru
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