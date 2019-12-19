 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.12.2019
15:46  За чей счет банкет? Российский "Газпром" лихо обтяпывает газо-транзитные дела с Укр-партнерами
15:43  Новая стратегия США: бросить Афганистан, раскачать Среднюю Азию и Китай?
15:35  NYT: Трамп целенаправленно подрывает кибербезопасность перед выборами?
15:34  Битва при Левунионе: как исчезли печенеги
15:31  Через афганский плацдарм: Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
15:29  В Казахстане вводят уведомительный принцип организации митингов
15:26  Пропажа золотого запаса Маньчжурии: за что расстреляли маршала Худякова

15:23  КазКорруп. Директора Департамента добропорядочности Сабирбаева уличили во лжи
15:00  Рухани опасается распада Ирана, - С.Тарасов
13:08  Исчезновение моряков "Святого Павла": нераскрытая тайна русской Аляски, - Тимур Сагдиев
12:55  Наследие Храпунова: власти Алматы через суд будут сносить дома в центре города
12:04  США не могут отказаться от Турции, - Тунджа Бенгин
11:51  Почему в Киргизии не разгонят своих "фашистов"? - И.Джорбенадзе
11:26  Блеск и нищета. Почему Ливан не может выбраться из политического кризиса, - К.Светлова
11:20  Как Россия боролась с Цинской империей за "северные земли", - Чжэнь Бэйдоу
10:19  Лидером Кыр-партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Бабанов ушел "добровольно"
09:56  Торговое противостояние США и Китая отложено до "после выборов"? - В.Павленко
09:30  КырГКНБ задержал Сыргака Кенжебаева (муж Ширин Айтматовой) за мошенничество
08:24  Узбекский Мавроди "принял" от граждан $40 миллионов. Ахмадбая посадили на 14
07:46  В России вынесли первый приговор за пиратство в интернете
00:57  В Украине опять готовятся к внеочередным выборам, - Т.Ивженко
00:53  В атаках на Израиль нашли "турецкий след", - И.Субботин
00:46  Почему Меркель вцепилась в путинский трубопровод? - Bild
00:34  США и Индия сложили два плюс два, - С.Строкань
00:33  УзбМВД реально закрывает печально известную тюрьмы "Жаслык"
00:06  Гибель школьника придала новый импульс протестам в Грузии, - Ю.Рокс
Четверг, 19.12.2019
23:00  УзЛиДеП внесла в свою предвыборную программу пункт о вступлении Узба в ЕАЭС
22:06  Путин назвал фундаментальную ошибку СССР
21:22  Как нападение Гитлера на СССР спасло Турцию
21:20  Как хану Батыю удалось так легко покорить Русь
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра
18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах
15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери
11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рухани опасается распада Ирана, - С.Тарасов
15:00 20.12.2019

Рухани опасается распада Ирана

Примеры Ливии, Ирака и Сирии свидетельствуют о том, что национальные и религиозные проблемы на Ближнем Востоке крайне серьезны, а внешние силы, играя на межконфессиональных и межнациональных противоречиях, способны разваливать крупные государства. Удастся ли избежать такой участи Ирану?

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Выступая на саммите исламских стран в столице Малайзии, президент Ирана Хасан Рухани выступил с важным заявлением. "Лишь с 8 мая 2018 года после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка с Тегераном - С. Т.), - говорил он, - вплоть до настоящего момента Соединенными Штатами было принято не менее 93 санкционных мер против Ирана". По его же словам, "более четырех десятилетий страна находится под американскими санкциями, а в последнее время Вашингтон, введя тяжелейшие, "парализующие" санкции, добивался капитуляции или распада Ирана".

Выстроенный Рухани информационный ряд - санкции - капитуляция - распад - нуждается в определенном анализе, который может немного вскрыть внутреннюю и внешнюю ситуацию, в которой оказывается сегодня Тегеран. С 2015 года, когда "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили ядерную сделку, до мая 2018 года, когда американцы объявили об одностороннем выходе из нее и начали вводить новые жесткие санкции против Тегерана, можно считать периодом политического торжества иранских либеральных сил. В этой связи турецкое издание Milliyet писало, что "Иран пока еще не перешел на сторону США, но уже начал двигаться в данном направлении", а "на горизонте появились проекты сотрудничества Запада с Ираном, в которых предусматривались перспективы выхода на внутренние демократические реформы". Согласно разрабатываемым тогда политологическим схемам, Тегеран "вступает в некий переходный период", в течение которого "реформаторы должны были победить "консерваторов".

Были основания утверждать, что этот сценарий находил негласную поддержку со стороны верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи. Более того, логическое завершение проекта могло резко изменить геополитическую ситуацию, и не только на Ближнем Востоке. Почему президент США Дональд Трамп отказался от первоначального плана, остается загадкой. Сейчас Рухани и его сторонников подвели под невиданный политический прессинг со стороны так называемых консерваторов. Более того, принуждая Иран подписать новое соглашение по ядерной программе исключительно на своих условиях, Вашингтон делает все для того, чтобы любой позитивный маневр Тегерана на этом направлении в Иране, да и в мире, воспринимался как "капитуляция", что сопряжено с исчезновением из политического пространства Ирана "либералов". Еще в конце июня нынешнего года министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф выступил с предупреждением о том, что, "если Рухани покинет свой пост и придут консерваторы, они добьются успеха". И добавил: "Теперь целью врагов является не система Ирана, не правительство Рухани. Они хотят уничтожить Иран".

Так мы переходим к третьему тезису Рухани "о распаде страны". По нашим наблюдениям, президент впервые сам публично обозначил эту проблему, хотя об этом немало говорят и пишут политики более низкого ранга и эксперты как в самом Иране, так и на Западе. Тут есть нюансы. Когда Трамп заявляет, что "у иранцев мало еды, высокая инфляция и никаких прав человека", поэтому они и выступили против "жестокого и коррумпированного режима", это не значит, что смена режима в Тегеране обязательно приведет к распаду. То же восстание против шаха в Иране 1979 года не привело к фрагментации его. Однако тогда существовали другие внешние условия и обстоятельства. Сейчас все иначе. Трамп, заявляя о так называемой "новой политике" в отношении Ирана, вернулся фактически к разработкам, которые существовали до каденции Барака Обамы. Типа, разработанного в 2009 году Институтом Брукингса, одним из важнейших аналитических американских центров, доклада "Дороги в Персию. Варианты новой американской стратегии по отношению к Ирану". В нем рассматривались сценарии различной конфронтации с Тегераном. Правда, тогда любая военная операция против Ирана носила предположительный характер "из-за возможного неблагоприятного международного контекста". Утверждалось, что можно расправиться с помощью других сценариев. В частности, речь шла о подрыве государственной идеологии путем "перенесения центра шиизма в стороны арабов-шиитов Ирака", а среди другой части населения страны - "активизировать повстанческую борьбу этнических групп", чтобы использовать эти два направления "комбинированно".

Иранский политолог, профессор университета Ближнего Востока Гадир Голкариан отмечает, что Трамп намерен решить "иранский вопрос" по югославскому сценарию. "Вначале сильная девальвация и финансовый кризис, затем экономический крах и всплеск сепаратизма, - пишет Голкариан. - Все это привело к расчленению страны. Появление этнических конфликтов внутри такой полиэтнической страны, как Иран, - самое опасное явление для Тегерана. С большей вероятностью можно предположить, что целью Трампа является не смена режима, а фрагментация, распад страны на несколько поддающихся контролю США этнических субъектов. По всей видимости, эти проамериканские этнические "осколки" от Ирана сыграют ключевую роль в реализации американского геополитического проекта Большой Ближний Восток". И это не какая-то геополитическая фантазия. Примеры Ливии, Ирака и Сирии свидетельствуют о том, что национальные и религиозные проблемы на Ближнем Востоке крайне серьезны, а внешние силы, играя на межконфессиональных и межнациональных противоречиях, способны разваливать крупные государства, вчера еще казавшиеся сильными и мощными.

Иранцы - нация политическая, конструкт, сформировавшийся за годы существования иранского государства. Этническая основа иранцев - персы, которых насчитывается лишь около половины от общей численности населения страны (по разным источникам, примерно от 40 до 60% населения страны). Именно они на протяжении тысячелетий вносили основной вклад в создание и развитие иранской культуры и государственности. Персы и будут драться за свое государство. Но как поведут себя в определенных условиях и обстоятельствах другие народы, в частности, азербайджанцы, белуджи, курды или арабы, которые, как показывает история, ранее тяготели к сепаратизму? Так что Рухани знает, о чем говорит. Вполне вероятно, что политика модернизации Ирана могла бы дать результаты и привела бы регион к снижению угрозы сепаратистских настроений. Но хватить ли у Тегерана для этого исторического времени?

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576843200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли
- Расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №877
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2019 года №887
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года №898
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года №903
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №912
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №914
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года №918
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  