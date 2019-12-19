В Казахстане вводят уведомительный принцип организации митингов

15:29 20.12.2019

В Казахстане отменят норму о получении разрешений от властей на проведение митингов. Об этом сообщил сегодня, 20 декабря, президент страны Касым-Жомарт Токаев.



"Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей конституции, - заявил глава государства. - Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан. Это моя принципиальная позиция. Вы ее знаете, мы будем ее закреплять законодательно".



По словам Токаева, необходимо прививать общественному сознанию культуру митингов. И обществу, и государству, подчеркнул президент, следует адекватно относиться к публичному выражению мнений.



"Это неизбежность, и лучше к ней прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно", - подчеркнул президент.



Напомним, что сейчас в Казахстане действует разрешительный принцип организации митингов. Это значит, что для проведения массовых акций необходимо получать добро от местных властей. Впрочем, в последние месяцы полиция намного реже стала препятствовать проведению мирных мероприятий. Задерживают преимущество участников тех митингов, которые как-то связаны с организацией "Демократический выбор Казахстана", признанной экстремистской.