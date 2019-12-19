 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.12.2019
15:46  За чей счет банкет? Российский "Газпром" лихо обтяпывает газо-транзитные дела с Укр-партнерами
15:43  Новая стратегия США: бросить Афганистан, раскачать Среднюю Азию и Китай?
15:35  NYT: Трамп целенаправленно подрывает кибербезопасность перед выборами?
15:34  Битва при Левунионе: как исчезли печенеги
15:31  Через афганский плацдарм: Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
15:29  В Казахстане вводят уведомительный принцип организации митингов
15:26  Пропажа золотого запаса Маньчжурии: за что расстреляли маршала Худякова

15:23  КазКорруп. Директора Департамента добропорядочности Сабирбаева уличили во лжи
15:00  Рухани опасается распада Ирана, - С.Тарасов
13:08  Исчезновение моряков "Святого Павла": нераскрытая тайна русской Аляски, - Тимур Сагдиев
12:55  Наследие Храпунова: власти Алматы через суд будут сносить дома в центре города
12:04  США не могут отказаться от Турции, - Тунджа Бенгин
11:51  Почему в Киргизии не разгонят своих "фашистов"? - И.Джорбенадзе
11:26  Блеск и нищета. Почему Ливан не может выбраться из политического кризиса, - К.Светлова
11:20  Как Россия боролась с Цинской империей за "северные земли", - Чжэнь Бэйдоу
10:19  Лидером Кыр-партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Бабанов ушел "добровольно"
09:56  Торговое противостояние США и Китая отложено до "после выборов"? - В.Павленко
09:30  КырГКНБ задержал Сыргака Кенжебаева (муж Ширин Айтматовой) за мошенничество
08:24  Узбекский Мавроди "принял" от граждан $40 миллионов. Ахмадбая посадили на 14
07:46  В России вынесли первый приговор за пиратство в интернете
00:57  В Украине опять готовятся к внеочередным выборам, - Т.Ивженко
00:53  В атаках на Израиль нашли "турецкий след", - И.Субботин
00:46  Почему Меркель вцепилась в путинский трубопровод? - Bild
00:34  США и Индия сложили два плюс два, - С.Строкань
00:33  УзбМВД реально закрывает печально известную тюрьмы "Жаслык"
00:06  Гибель школьника придала новый импульс протестам в Грузии, - Ю.Рокс
Четверг, 19.12.2019
23:00  УзЛиДеП внесла в свою предвыборную программу пункт о вступлении Узба в ЕАЭС
22:06  Путин назвал фундаментальную ошибку СССР
21:22  Как нападение Гитлера на СССР спасло Турцию
21:20  Как хану Батыю удалось так легко покорить Русь
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра
18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах
15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери
11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Битва при Левунионе: как исчезли печенеги
15:34 20.12.2019

"Можно было видеть необычайное зрелище: целый народ, считавшийся не десятками тысяч, но превышавший всякое число, с женами и детьми, целиком погиб в этот день" - так описывала страшные последствия битвы при Левунионе византийская принцесса Анна Комнина. Есть мнение, что именно тогда – 29 апреля 1091 года – были полностью уничтожены печенеги.

Кто такие печенеги

По мнению Льва Гумилева, высказываемого им в книге "Преображение печенегов", этот народ не является самостоятельным, а представляет собой часть более крупного племенного союза канглы, населявшего приаральские степи. Из-за начавшейся в том регионе на рубеже IX-X веков засухи печенеги перекочевали на Запад, заняв территории современных Мордовии, Западного Казахстана, Алании, Венгрии и Крым. Там они и обосновались на некоторое время.

Племена печенегов стали своеобразным буфером между формирующейся и набирающей силу Киевской Русью и Византийской империей. Правители последней активно использовали кочевой народ для создания постоянных угроз рубежам молодого княжества. Более полувека – с середины X века – длился период русско-печенежских войн, в ходе которых русские войска были несколько раз разбиты, а города подвергались разграблению.

Упадок и распри

Племенной союз начал распадаться к XI веку. С Востока печенегов теснили половцы, с севера били русские, а на Западе противостояла могучая Византийская империя. Печенеги фактически оказались заперты на небольшой территории между Дунаем и Днепром. К тому же распри начались внутри племенного союза. Часть печенегов приняла ислам, а часть ушла на территорию Византии, приняв новое подданство и вместе с ним христианство.

Византийские императоры вели хитрую политику, то враждуя с печенегами, то подкупая их и натравливая на других беспокойных соседей. Ну а тех, кто проявлял такое желание, вполне охотно принимали на службу и давали новое подданство. К началу XII века немало представителей этого народа было в составе наемного византийского войска.

Битва при Левунионе

Но немало (по разным оценкам от 80 до 200 тыс. человек) оставалось и тех, кто продолжал кочевать по степям, совершая набеги то на Византию, то на Русь. В 1091 году масса печенегов вторглась из-за Дуная на территорию Византии, и император Алексей I Комнин собрал большое войско, объединившись с половцами, чтобы дать кочевникам бой.

Сражение состоялось неподалеку от Константинополя, и печенеги потерпели в нем сокрушительное поражение. Пленных Комнин приказал не брать, а после того как были убиты все воины, византийские отряды двинулись дальше, уничтожив и печенежские становища с женщинами и детьми.

Фактически после этого народ прекратил свое существование, хотя упоминания о печенегах есть и в более поздних документах. Речь, по-видимому, идет о тех частях племен, которые осели в Византии или на Руси.

Источник - Кириллица
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576845240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли
- Расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №877
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2019 года №887
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года №898
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года №903
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №912
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №914
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года №918
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  