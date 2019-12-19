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Новая стратегия США: бросить Афганистан, раскачать Среднюю Азию и Китай?
15:43 20.12.2019

Администрация президента США Дональда Трампа планирует обнародовать новую американскую стратегию в отношении Центральной Азии на фоне активизации в регионе России и Китая и усиления угроз, исходящих из Афганистана. Ситуация в Исламской Республике стала отдельным пунктом новой стратегии. Вашингтон настаивает на реинтеграции Афганистана в Центральную Азию. Об этом говорится в редакционной статье портала "Афганистан.ру".

Тревога перед Россией и Китаем

США интенсифицировали дипломатические контакты с пятью странами Центрально-Азиатского региона, сообщили западным СМИ представители Госдепартамента. Они обратили внимание на то, что в июле этого года американская делегация первый раз за четыре года посетила Киргизию, в то время как дипломаты США приняли туркменского министра иностранных дел Рашида Мередова. Весной американская сторона проводила консультации с таджикской и узбекской правительственными делегациями.

"Это региональное и двустороннее взаимодействие отражает цели и приоритеты новой стратегии администрации Дональда Трампа в Центральной Азии, которую мы надеемся вскоре обнародовать, - говорят в Госдепе. - Она подчеркнет нашу приверженность углублению политического, экономического и военного взаимодействия с Центральной Азией".

В Госдепе сетуют на то, что Китай вкладывает миллиарды в инфраструктуру региона в рамках инициативы "Один пояс - один путь", которая, по словам чиновников США, обременяет страны долговыми нагрузками, а Россия продолжает оказывать политическое влияние на бывшие советские республики. Желание государств Центральной Азии поддерживать более тесные отношения с Западом может быть вызвано "чувством давления со стороны более крупных соседей и желанием иметь противовес", считают в Госдепартаменте. Это давление также подталкивает республики к продвижению новых проектов, которые расширяют их экономические связи.

"Эти страны признают, что они сильнее - и более независимы, - если они могут сотрудничать, торговать и вести бизнес друг с другом", - сказал представитель Госдепартамента.

Вопросы реинтеграции

Страх перед угрозами из Афганистана отчасти повлиял на создание новой стратегии, говорят в Госдепе. В США считают, что важным является реинтегрировать страну в Центральную Азию. Этот вопрос, в частности, обсуждался в начале декабря на полях конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс". Как сообщала пресс-служба МИД Узбекистана, представители Узбекистана, США и Афганистана "обсудили вопросы расширения торговли между странами Центральной Азии и Афганистаном, взаимодействие в деле содействия социально-экономического развития Афганистана, а также вовлечения Исламской Республики Афганистан в региональные интеграционные процессы". Отмечалось, что в ходе переговоров американская и афганская стороны высоко оценили политические и экономические усилия Узбекистана в Афганистане.

На трехсторонней встрече в Стамбуле Узбекистан представлял спецпредставитель президента Шавката Мирзиеева по Афганистану Исматулла Иргашев, Соединенные Штаты - помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Эллис Уэллс, а правительство Афганистана - исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Идрис Заман. В Госдепартаменте отмечают:

"Главная проблема, которую испытываем мы и, конечно, страны региона, это общая граница с Афганистаном. Безусловно, есть обеспокоенность по поводу потока боевиков-террористов и есть опасения, что нестабильность в Афганистане может негативно сказаться на стабильности стран всего региона".

Отсутствие у США внятной стратегии

"В целом инициативу США стоит рассматривать в рамках глобальной геополитической игры, - заявил руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин. - На сегодняшний день мы видим, что практически у всех крупных игроков существует своя долгосрочная стратегия в отношении региона или по крайней мере набор серьезных инструментов. У Китая - это „Один пояс - один путь", двусторонние контакты. Это достаточно успешное с точки зрения КНР продвижение своих финансовых услуг в качестве кредитора. У России - это Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это Евразийский экономический союз, это, опять же, двусторонние контакты".

Эксперт отмечает, что даже ЕС пытается активизироваться в регионе.

"США же остаются игроком, который в меньшей степени имеет насыщенную повестку дня, - полагает Притчин. - Если некоторое время назад довольно интересно звучала стратегия „С5+1" (США плюс страны Центральной Азии), то сейчас мы видим, что страны Центральной Азии самостоятельно реализуют данную стратегию. Последняя координационная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в конце ноября в Ташкенте и показала, что стороны в состоянии самостоятельно решать проблемы и встречаться без внешней поддержки. В таких условиях США выглядят отстающим внешним игроком без какой-либо внятной стратегии и понимания, что они делают в регионе и каковы долгосрочные цели".

По мнению эксперта, новая американская стратегия вряд ли что-то поменяет глобально: у США не так много инструментов влияния и не так много "коренных интересов", какие есть у России, Китая и того же ЕС.

"Для России это вопрос непосредственного соседства, - обращает внимание Притчин. - Здесь у нас есть четкое понимание, что вопросы безопасности и вопросы стабильности региона превыше всего. У США такого понимания нет, потому что регион от них удален. Нет экономических интересов в регионе, поэтому приходится выстраивать какие-то конструкции. Наверное, наиболее успешным механизмом работы является неправительственный сектор: практически все НПО США присутствуют здесь и активно работают".

Аналитик отмечает, что с точки зрения глобальных интересов, в сравнении с подходами России и Китая, США явно проигрывают - особенно это стало заметно после 2011 года, когда они вынуждены были вывести свою базу из Киргизии и потерять военный элемент своего присутствия в Центральной Азии, который делал США очень серьезным игроком в регионе.

"Сейчас ситуация выглядит немного по-другому, - полагает Притчин. - По поводу России и Китая, здесь мы пока не видим прямой конкуренции за какие-то активы или за проекты. Есть скрытая геополитическая конкуренция, но она скорее отложенная - в том плане, что стороны стараются пока избегать любых конфликтов, прямых противостояний и стараются уважать друг друга".

Источник - eadaily.com
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