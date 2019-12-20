За чей счет банкет? Российский "Газпром" лихо обтяпывает газо-транзитные дела с Укр-партнерами

15:46 20.12.2019

Договор платежом красен

"Газпром" готов выплатить Украине $3 млрд по решению суда



Соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза" по газу может быть пакетным и включать взаимные уступки по ряду судебных споров. Так, российская компания готова выплатить в его рамках Украине около $3 млрд. Обсуждать окончательные параметры соглашения стороны будут 20 декабря в Минске. Накануне они достигли принципиальных договоренностей по основным вопросам.

Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации. Ранее в украинской компании заявляли, что Украина готова принять эти деньги газом. В свою очередь, Киев в рамках будущего договора готов отказаться от нового иска к российской монополии на $12 млрд. По словам источника, переговоры по основным энерговопросам продолжатся 20 декабря в Минске. Накануне Москва и Киев в течение девяти часов обсуждали заключение соглашения о транзите через Украину и другие газовые темы. По итогам встречи стороны "достигли принципиальных договоренностей", но никаких конкретных документов подписано не было.



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Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд по итогам рассмотрения споров компаний по условиям поставки российского газа на Украину и его транзите через территорию страны. "Газпром" отказался выплачивать эту сумму и обжаловал решение инстанции. При этом, как напомнил в четверг на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин, сама Украина обязана выплатить России аналогичную сумму - $3 млрд по решению суда Лондона. "Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - $3 млрд как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется",- сказал он.

Речь идет о суверенных еврооблигациях Украины на $3 млрд, которые были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых. В конце 2015 года Киев допустил дефолт по этому долгу, и Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона. Тот в марте 2017 года встал на сторону Москвы, Украина обжаловала решение в апелляции и также проиграла. Сейчас спор рассматривает Верховный суд Великобритании, который 12 декабря завершил слушания и удалился для принятия решения.



Итоговое постановление суда, отмечали в Минфине, может быть принято в середине 2020 года.

Ольга Мордюшенко

"Коммерсантъ" от 20.12.2019,