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Ливийский котел: новые приправы для острого блюда, - М.Вальковский
21:59 20.12.2019

Ливийский конфликт на время пропал из фокуса медиа. Но последние события в этой стране вернули его на первые строчки новостей.
Ультиматум для правительства
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара потребовала от вооруженных формирований, лояльных признанному мировым сообществом Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, в течение 72 часов покинуть города Триполи и Сирт.

Чем вызван этот ультиматум и есть ли у ЛНА силы, чтобы его воплотить в жизнь?
Ведь наступление на Триполи войска фельдмаршала начали 4 апреля, в боях погибли сотни человек, тысячи покинули свои разрушенные дома, а переломных побед так и не случилось. Очередную решающую атаку ведут с 12 декабря, но успех ее пока не просматривается.
Расстановка сил
После гибели Каддафи и продолжительной гражданской войны сегодня в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА.
Анализ вооруженных формирований противостоящих сторон не в полной мере отражает их реальные силы. Ближний Восток- дело тонкое: надо смотреть, какие внешние игроки кого поддерживают и почему.

И здесь картина вырисовывается весьма колоритная.
У ПНС один союзник, который стоит многих - Турция. Региональный лидер, который стремится использовать ситуацию в Ливии, чтобы выйти на следующий уровень - глобальный.

На днях турецкий парламент утвердил подписанное в конце ноября соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия Ливии (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем. В котором подразумевается оказание военной помощи. Турция уже приступила к переброске в Триполи спецназа, военной техники и инструкторов, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Что сказалось на темпах наступления Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которого Эрдоган не считает законной властью в Ливии.

Здесь его позиция расходится с позицией Москвы. Но стороны находятся в тесном контакте, главы государств обсуждают ситуацию в Сирии и Ливии, как по телефону, так и во время очных контактов. Скорее всего, будет достигнута договоренность о разделе сфер влияния в этой стране после установления мира. Ведь вопрос о создании российской военно-морской базы в Средиземноморье не снят с повестки дня.

Решится ли Анкара пойти ва-банк и ввести войска, станет известно уже в ближайшие дни. Что это не буде легкая прогулка, свидетельствуют кадры сбитого ударного БПЛА Bayraktar TB2 и сожженных ББМ Kirpi II подразделений ПНС, ранее поставленных Турцией, которые показывают арабские телеканалы.

О мотивах и интересах

Вмешательство Турции объясняется желанием обеспечить силой реализацию ключевого соглашения, заключенного с Триполи - меморандума о взаимопонимании относительно демаркации морских зон между двумя странами.
Фактически Турция и Ливия поделили Средиземное море, начхав на интересы Кипра, Израиля, Ливана, Египта, Греции и других стран.
Этот документ позволяет Турции не только добывать углеводороды на морском шельфе, но и контролировать транзит ливийской нефти и газа в ЕС, а также взять под контроль средиземноморский маршрут миграции беженцев.
Во все времена из голодной и раздираемой конфликтами Африки люди бежали в спокойную сытую Европу. Но не добегали... Плотиной на пути человеческому потоку стояла Ливия Каддафи. Беженцы, которые попадали в руки ливийских спецслужб, после возвращения на родину рассказывали такие ужасы, что надолго отбивало охоту к перемене мест у всего племени.

На стороне Турции прочное правовое преимущество, она поддерживает признаваемую ООН власть. И география: логистика снабжения союзников в Триполи, переброски собственных войск не представляет больших сложностей. К тому же Турция уже решила в Сирии свои основные задачи по сдерживанию курдов, у нее развязаны руки.
У союзников фельдмаршала таких преимуществ нет. Как нет и согласия между ними. Франция и Италия преследую свои цели, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия - свои. И они не то что не совпадают- кардинально расходятся. Тот же Египет не скрывает намерения стать старшим партнером Ливии, и, так и быть, присоединить к себе оазис Джагбуб. У арабских шейхов из СА и ОАЕ помимо религиозных мотивов просматриваются и меркантильные - нефть и пути ее транспортировки.

Финансовая, военно-техническая и политическая поддержка такого "колхоза" союзников Хафтара позволяет фельдмаршалу чувствовать себя достаточно уверенно. И даже выдвигать ультиматумы.
Но чем завершится это очередное обострение в Ливии точно предсказать сложно.

Мих. Вальковский

Источник - zen.yandex.ru
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