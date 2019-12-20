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ГазБандерПром. Киев и Москва согласовали новый транзит-контракт
00:05 21.12.2019

Газом их богато
Россия и Украина договорились о продлении транзита

После шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лету. Стороны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже: ранее стало известно, что российская компания готова выплатить Украине около $3 млрд, а "Нафтогаз" готов отказаться от нового иска к российской монополии на $12 млрд. Действующий контракт на транзит газа истекает 1 января 2020 года, до этого времени Москве и Киеву еще предстоит подписать новый документ.

После длительных консультаций в Берлине и Минске Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и по урегулированию взаимных требований, сообщил 20 декабря представитель "Газпрома" и подтвердили в офисе президента Украины, пообещав раскрыть подробности 21 декабря. Как сообщил "РИА Новости" вице-премьер Дмитрий Козак, договор будет продлен на пять лет, подписание контракта ожидается до конца этого года.
Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 1 января 2020 года.

Протокол договоренностей не обладает юридической силой для продолжения транзита, поэтому сторонам до конца года уже в рабочем порядке предстоит подписать обязывающие документы.

В последние два месяца Россия и Украина активизировали переговоры по газу, впервые за три года перейдя на двухсторонний формат. При этом стороны диаметрально противоположно оценивали шансы на заключение транзитного соглашения до момента окончания действующего договора 1 января 2020 года. Так, если "Газпром" называл результаты переговоров позитивными, то в "Нафтогазе" говорили, что шансы успеть договориться до нового года "стремятся к нулю". Предыдущий раунд российско-украинских переговоров по газу с участием крупнейшего потребителя российского газа в ЕС - Германии - и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича состоялись 19 декабря в Берлине. На встрече стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который 20 декабря в Минске должны были утвердить на высшем уровне. Накануне переговоров источник "Ъ" в российской делегации сообщал, что частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.
В свою очередь, Киев был готов отказаться от нового иска к российской монополии на $12 млрд.

Юрий Барсуков о новом транзитном контракте с Украиной
Одним из ключевых препятствий для заключения нового соглашения между Киевом и Москвой были многомиллиардные судебные споры по действующим условиям поставок газа на Украину и транзита через территорию страны. Помимо этого "Нафтогаз" и ЕС рассчитывали на десятилетний транзитный контракт с ежегодным объемом от 60 млрд кубометров, в то время как "Газпром" предлагал заключить его сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Также российская сторона требовала, чтобы обе стороны отказались от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.

Директор департамента аудиторских услуг Deloitte Александр Губарев считает, что транзит и перепродажа газа на внутреннем рынке для Киева является серьезным источником дохода, жертвовать им даже в угоду политическим амбициям невыгодно для самой же Украины. Кроме того, приостановки транзита газа Украиной могли привести к дестабилизации энергосистемы Европы, что существенно осложнило бы взаимоотношения с Евросоюзом.

Татьяна Дятел, Ольга Мордюшенко
20.12.2019

Источник - kommersant.ru
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