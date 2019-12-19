Что будет если мусульманин съел свинину

00:10 21.12.2019

Николай Сыромятников



На этот продукт, его производные, а также на ряд других кулинарных ингредиентов в исламе наложен харам (запрет). Причем даже предметы, имеющие отношение к пище, так или иначе контактировавшие с "нечистым" продуктом, тоже становятся греховными, оскверняются.



Отдел фетв Муфтията Республики Дагестан приводит толкование книги имама Джалялуддина Мухаммада ибн Ахмада аль-Махалли "Канз ар-Рагибин шарх Минхадж ат-талибин", в которой разъясняется, как должен поступать мусульманин, если узнал о том, что поел из посуды, где была свинина (или любая другая пища-харам). Такую посуду перед использованием надо просто помыть водой.



Однако существует более строгое требование – при твердом убеждении в осквернении свининой тарелок, вилок-ложек, ножей и т. п. следует семикратно промыть посуду водой, при этом единожды добавив в нее землю. Только после такой тщательной гигиенической процедуры мусульманину разрешается пользоваться всеми вышеперечисленными вещами. Если же верующий не знал об осквернении посуды свининой, то по Корану в том, что он с нее ел, греха нет.



В Суре 5, Аль-Маида (Трапеза), переведенной на русский известным азербайджанским религиоведом и исламоведом Эльмиром Кулиевым, сказано, что помимо свинины мусульманам запрещается вкушать мертвечину, вообще любую пищу, над которой не произносилось имя Аллаха, мясо задушенных или забитых до смерти животных, плоть растерзанных другими животными.



В Суре говорится, что Аллах простит, если все это поедалось из нужды, голодающим мусульманином – но только до той поры, когда будет найдена халяльная (дозволенная исламом) пища, разъясняет другой азербайджанский религиовед Айдын Алиев. Прощается также употребление пищи-харам по незнанию.



Что если все же съел? По мнению имама Самарской Соборной мечети? Иршата-хазрата Сафина, ответ в данном случае универсален для всех грешников – нужно покаяться. Мусульманин, узнавший о попадании продукта-харам в желудок, должен незамедлительно очистить его любым доступным способом.



Если же пища к тому моменту, когда верующий смог узнать о ее запретных ингредиентах, успела перевариться, то Коран предписывает, помимо покаяния, совершение некоего доброго дела во имя Аллаха.