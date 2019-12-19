Каким богам поклонялись монголо-татары

00:46 21.12.2019

Орынганым Танатарова



Все мы знаем красивую легенду о том, как князь Владимир выбирал веру для Руси. А между тем, в Золотой Орде тоже был правитель, определивший духовную судьбу своего народа. Речь о хане Узбеке, правившем в 1313-1341 годах, при котором ислам стал официальной религией государства Джучидов. Мало кто знает, что в истории Золотой Орды был период, когда христиан среди жителей было заметно больше, чем мусульман. Затем православие уступило свои позиции.



Веротерпимые язычники



Доктор исторических наук Герман Федоров-Давыдов, как и многие другие исследователи, отметил веротерпимость, которую проявляли монголо-татарские завоеватели в покоренных странах. Работа ученого "Религия и верования в городах Золотой Орды" была опубликована в сборнике статей "Историческая археология. Традиции и перспективы" (Москва, 1998 г.).



Изначально будучи язычниками, правители государства Джучидов и их подданные лояльно относились к православным, католикам, мусульманам и представителям других конфессий. В золотоордынских городах строились храмы и мечети, проповедовали миссионеры из разных стран. Христиане мирно уживались рядом с мусульманами. Впрочем, большинство монголо-татар, населявших степные просторы, в XIII-XIV веках еще сохраняли верность язычеству.



По сути, Золотая Орда стала своеобразной ареной борьбы за умы и сердца людей между представителями ислама и православия. Что касается католиков, то у них изначально не было особых перспектив из-за географической удаленности Ватикана.



"... в золотоордынских городах Поволжья были католические священники. Но их роль была незначительной. Именно русские, именно православная церковь не допустили католичество в золотоордынское Поволжье. Оно было сильно в западных частях Золотой Орды, особенно в Крыму, но не в центральном ее районе", – считает Г. А. Федоров-Давыдов.



Православие в Золотой Орде



Руководитель отдела церковной истории и канонизации святых Пермской епархии РПЦ, монахиня Сергия (в миру – Вера Викторовна Королева) написала научную работу "От Золотой Орды до Верного", которая была опубликована в июне 2010 года информационно-аналитической службой "Русская народная линия". Автор рассказала, как строилась работа представителей православной церкви среди язычников.



Митрополит Киевский и всея Руси Кирилл II в 1267 году получил из рук хана Менгу-Тимура ярлык (официальный документ), подтверждающий его полномочия. Имущество и права православного духовенства были защищены законами завоевателей.



"Как видно, золотоордынские ханы в XIII-ХIV веках ставили русских митрополитов и Русскую Православную Церковь в особое положение. Ярлыки выдавались как митрополитам, так и князьям, что фактически уравнивало их. Но митрополиты имели право свободно связываться с Константинополем, чего не разрешалось князьям. Духовная власть ставилась ханами выше светской. Церковь стала самостоятельной политической силой в русском обществе", – отметила монахиня Сергия.



По ее мнению, христианизация Золотой Орды была вполне реальна, и такая цель стояла перед священнослужителями. Например, епископ Сарайский и Придонский Феогност в 1276 году получил у Патриаршего синода в Константинополе разрешение крестить пожелавших принять православную веру татар… песком. А всe из-за отсутствия достаточного количества воды в степных условиях.



То есть, церковные иерархи были готовы поступиться одной из незыблемых основ таинства крещения – святой водой, лишь бы привлечь на свою сторону как можно больше жителей Золотой Орды.



И такая политика принесла свои плоды. Православие приняли многие язычники, в том числе и представители аристократии.



Петр Ростовский – царевич Ордынский



Во французском местечке Бюсси-ан-От расположена Покровская женская обитель, насельницей которой долгие годы была монахиня Таисия (в миру – Татьяна Юрьевна Карцова). Она написала книгу "Русские святые: 1000 лет русской святости", которая была опубликована в Санкт-Петербурге в 2000 году. В ней говорится и о правнуке Чингисхана, память которого РПЦ чтит 29 июня.



Монахиня Таисия называет два имени этого святого: Петр Ростовский и Даир Кайдагул сын Орда-Ичинов Чингизов. Он приходился племянником ханам Батыю и Берке. Большое влияние на молодого человека оказал епископ Ростовский Кирилл, который исцелил его двоюродного брата – сына хана Берке. Даир Кайдагул настолько проникся проповедями представителя православной церкви, что отправился вместе с ним в Ростов. Там царевич принял крещение под именем Петра.



Потомок Чингисхана на собственные средства основал Петровский монастырь (современная Ярославская епархия), расположенный на озере Неро. Петр Ордынский всю жизнь прожил в Ростове, он женился на местной татарке, которая родила ему много детей. Царевич умер в 1290 году, приняв перед кончиной монашеский постриг. Канонизирован в лике преподобного.



Многие знатные жители Золотой Орды и простые кочевники крестились. Например, сын хана Батыя, которого звали Сартак, воспитанный сирийцами, был приверженцем несторианства (учения, основанного на христианской религии).



"Впоследствии приняли святую веру многие другие знатные ордынцы: князь Беклемиш, сын князя Бахмета, крестился в Мещере со множеством других ордынцев, получил имя Михаил и построил церковь во имя Преображения Господня. Он стал родоначальником князей Мещерских. Царевич Берка, который приехал в 1301 году из Большой Орды и принял крещение в Москве от митрополита Петра с именем Иоанникия – родоначальник Аничковых… Чет-Мурза, пришедший из Орды в 1330 году к великому князю Иоанну Даниловичу Калите и названный в крещении Захарием – родоначальник Сабуровых и Годуновых, стал основателем Костромского Ипатьевского монастыря", – написала в своей работе монахиня Сергия.



Она отметила, что христианская община Золотой Орды в XIII веке была более многочисленной, чем мусульманская.



Распространение ислама



К кочевникам приезжали и исламские миссионеры. Причем, действовали они довольно активно, с каждым годом их проповеди слушало все больше людей.



Первым мусульманином, правившим Золотой Ордой, был хан Берке (1209-1266 гг.). Этот представитель монгольской знати принял ислам под влиянием среднеазиатских проповедников. Правда, тогда мусульман среди ордынцев было сравнительно немного.



"Мощное религиозное влияние на Золотую Орду оказывал Египет. Берке через своих послов в Каире присягнул халифату, основанному Бейбарсом. Халиф сам провозгласил благословение Аллаха на хана Берке и приказал сделать то же самое с мимбаров Каира, Мекки, Медины и Иерусалима. За Берке по указанию султана совершили хадж и потом рассказали о нем хану. Берке получил из Египта религиозные реликвии", – отметил Г. А. Федоров-Давыдов.



Разумеется, продвигая свою религию, арабы преследовали собственные стратегические цели. Внушающая ужас армия Золотой Орды могла быть серьезным союзником на геополитической арене того времени. Поэтому проповедники, восхваляющие учение пророка Мухаммеда, всe приезжали и приезжали, а средства на строительство мечетей и медресе всегда находились.



Помимо Средней Азии и арабских стран еще одним проводником ислама в Золотой Орде являлась Волжская Булгария, население которой в XIII веке было преимущественно мусульманским.



Буквально за несколько десятилетий XIV века представители ханафитского и шафиитского религиозных течений стали преобладать среди монголо-татарской знати и жителей городов Поволжья, Северного Кавказа и Крыма.



Мотивы хана Узбека



В своей научной работе монахиня Сергия написала: "Русь проиграла миссионерское состязание с мусульманами, несмотря на то, что в XIII веке христиан в Орде было неизмеримо больше, чем мусульман. Причиной тому была явная слабость русского народа, упадок народного духа, его разобщенность, нарушение внутриэтнической солидарности".



То есть, одной из причин победы ислама явились постоянные распри русских князей, свидетелями которых жители Золотой Орды становились довольно часто. И такое понимание "братства", демонстрируемое православными, вызвало неприятие среди кочевников. Впрочем, при выборе государственной религии хан Узбек (около 1283-1341 гг.) руководствовался и другими соображениями.



Автор книги "Энциклопедия ислама" (издательство И. В. Мельникова, 2012 г.), Александр Ханников, считает, что распространению мусульманской религии в Золотой Орде способствовали следующие факторы:



- доминирование булгарских земель в составе нового государства;

- необходимость союза с халифом Египта для борьбы с иранскими Хулагидами в Закавказье;

- законы кочевников, запрещающие чинить какие-либо препятствия представителям любой конфессии.



Арабские и среднеазиатские миссионеры активно пользовались лояльным отношением властей Золотой Орды ко всем религиозным деятелям.



Кроме того, хан Узбек всю свою жизнь последовательно боролся с наиболее реакционными, по его мнению, представителями ордынской элиты, которые все еще оставались приверженцами языческой веры предков. Да, и другие потомки Чингисхана, правившие в Средней Азии, к тому времени уже были мусульманами.