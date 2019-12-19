 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.12.2019
00:55  Как штурмовали Кабульский дворец Амина (история), - И.Тараненко
00:50  Импичмент Трампа: Уроки и последствия для России
00:46  Каким богам поклонялись монголо-татары
00:44  Раздутый мандарин: долги Китая стали главной угрозой мировой экономике
00:10  Что будет если мусульманин съел свинину
00:05  ГазБандерПром. Киев и Москва согласовали новый транзит-контракт
Пятница, 20.12.2019
21:59  Ливийский котел: новые приправы для острого блюда, - М.Вальковский

15:46  За чей счет банкет? Российский "Газпром" лихо обтяпывает газо-транзитные дела с Укр-партнерами
15:43  Новая стратегия США: бросить Афганистан, раскачать Среднюю Азию и Китай?
15:35  NYT: Трамп целенаправленно подрывает кибербезопасность перед выборами?
15:34  Битва при Левунионе: как исчезли печенеги
15:31  Через афганский плацдарм: Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
15:29  Бузи, рванина! В Казахстане вводят уведомительный принцип организации митингов
15:26  Пропажа золотого запаса Маньчжурии: за что расстреляли маршала Худякова
15:23  КазКорруп. Директора Департамента добропорядочности Сабирбаева уличили во лжи
15:00  Рухани опасается распада Ирана, - С.Тарасов
13:08  Исчезновение моряков "Святого Павла": нераскрытая тайна русской Аляски, - Тимур Сагдиев
12:55  Наследие Храпунова: власти Алматы через суд будут сносить дома в центре города
12:04  США не могут отказаться от Турции, - Тунджа Бенгин
11:51  Почему в Киргизии не разгонят своих "фашистов"? - И.Джорбенадзе
11:26  Блеск и нищета. Почему Ливан не может выбраться из политического кризиса, - К.Светлова
11:20  Как Россия боролась с Цинской империей за "северные земли", - Чжэнь Бэйдоу
10:19  Лидером Кыр-партии "Республика" стал Мирлан Жеенчороев. Бабанов ушел "добровольно"
09:56  Торговое противостояние США и Китая отложено до "после выборов"? - В.Павленко
09:30  КырГКНБ задержал Сыргака Кенжебаева (муж Ширин Айтматовой) за мошенничество
08:24  Узбекский Мавроди "принял" от граждан $40 миллионов. Ахмадбая посадили на 14
07:46  В России вынесли первый приговор за пиратство в интернете
00:57  В Украине опять готовятся к внеочередным выборам, - Т.Ивженко
00:53  В атаках на Израиль нашли "турецкий след", - И.Субботин
00:46  Почему Меркель вцепилась в путинский трубопровод? - Bild
00:34  США и Индия сложили два плюс два, - С.Строкань
00:33  УзбМВД реально закрывает печально известную тюрьмы "Жаслык"
00:06  Гибель школьника придала новый импульс протестам в Грузии, - Ю.Рокс
Четверг, 19.12.2019
23:00  УзЛиДеП внесла в свою предвыборную программу пункт о вступлении Узба в ЕАЭС
22:06  Путин назвал фундаментальную ошибку СССР
21:22  Как нападение Гитлера на СССР спасло Турцию
21:20  Как хану Батыю удалось так легко покорить Русь
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра
18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах
15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Импичмент Трампа: Уроки и последствия для России
00:50 21.12.2019

Почему выстроенная Путиным политическая система выглядит слабее американской

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Александр Асафов
Андрей Дмитриев
Леонид Крутаков

Минувшей ночью Дональд Трамп потребовал немедленного начала судебного разбирательства в Сенате США по делу о своем импичменте. Так себя может вести только очень уверенный в себе политик. Его визави в России - Владимир Путин тоже уверен в себе. Но есть ли для этого основания?

"На самом деле, у них (демократов - авт.) нет никаких доказательств, они никогда не появятся. Они хотят отстраниться. Я требую немедленного суда!" - написал президент. Он отметил, что демократам при голосовании об импичменте в Конгрессе США не удалось заполучить ни одного голоса республиканцев.

Несмотря на то, что импичмент по статье "превышение полномочий" поддержали 230 конгрессменов против 197, Трампа вряд ли ждут серьезные политические последствия. Сенат, где у республиканцев большинство, это решение скорее всего не поддержит. А саму попытку отстранения его от власти президент США назвал "самоубийством Демократической партии".

Последствия сложившейся ситуации не замедлили проявиться. Администрация президента США "выступает решительно против" введения нового пакета санкций против России, узнали СМИ. Речь идет о "санкциях из ада" - "акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля", пакет которых только что одобрил комитет по международным делам Сената.

В документе Госдепа, критикующем законопроект, сказано, что пакет санкций "рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам". Пострадают американские банки, работающие в России. Беспокойство новыми санкциями выразили также Торговая палата США и Американский институт нефти. Может их теперь снимут?

Но при всей важности снижения санкционного давления на российскую экономику, история с попыткой вынести Трампу импичмент интересна в первую очередь как краш-тест американской политической системы, испытание ее на устойчивость. Происходящее за океаном дает возможность сравнить ее с российской и сделать выводы. А выводы эти, увы, не в пользу России.

Несмотря на то, что против Трампа развязали самую настоящую войну на политическое уничтожение, никакого серьезного паралича жизни рядовых американцев в США не наблюдается. Во всяком случае страна продолжает жить, экономика работает, индекс Доу Джонса растет, безработица падает, а американские войска по-прежнему контролируют полмира.

В России на полностью зачищенной политической поляне царит тишина и стабильность. При этом президент, как показала вчерашняя пресс-конференция, отвечает буквально за все. От внешней политики и экономики до ремонта больниц и уборки мусора. Если бы в российской политической системе велась столь же серьезная борьба, как в США, страна бы просто встала.

В этой связи возникают сомнения в благотворном влиянии политической стабильности, больше похожей на застой, достигнутой за 20 лет президентства Путина. Длительное отсутствие живой конкуренции делает нашу политическую систему хрупкой и слабо подготовленной к серьезным испытаниям. Любая случайность может привести к ее разбалансировке, а вместе с ней и всей страны.

- Никакого импичмента в классическом понимании, то есть отстранения Трампа от власти не произошло, - подчеркивает политолог Александр Асафов. - То, что произошло в Конгрессе США можно описать русским словом "недоверие". Конгрессмены выразили Трампу недоверие и теперь это требует дополнительного обсуждения в Сенате США. А там две третьих республиканцы. И они настроены протрамповски.

Учитывая, что сами слушания во многом вызывали вопросы, возможность импичмента сомнительна. Поэтому Трамп чувствует свою силу и зная, что не был допрошен ни Байден, ни его сын, ни представители украинской стороны и все строится на очень шатких показаниях, он понимает, что все это можно будет в суде разгромить. Поскольку даже Зеленский сказал, что давления не было…

Юридически и практически, думаю, эта история окончена. Конечно, бывает всякое, но ни одному президенту США еще не удавалось прийти к полноценному импичменту. Даже Никсон с его "уотергейтом" сделал это по собственному желанию.

"СП": - Какими могут быть последствия для России всей этой истории с импичментом Трампа?

- Поскольку для демократов принципиальна привязка Трампа к России, они будут настаивать на "санкциях из ада", но учитывая внутриполитический конфликт, возможно и потепление. Хотя Трампу это не выгодно - это подчеркивает некоторую его слабость, он может пойти не на отмену санкций, а на невведение нового их пакета. Но нашу страну это не должно сильно касаться, поскольку в эпоху усиления напряженности между основными международными акторами конкуренция будет только усиливаться.

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков уверен, что несмотря на изоляционизм Трампа Соединенные Штаты останутся грозной силой на мировой арене.

- Я не сомневаюсь, что Трамп выйдет из истории с импичментом победителем и переизберется на второй срок. То ожесточенное сопротивление, которое ему сейчас оказывают, - это отмирание старого порядка. Но "deep state", среднее звено управленцев, которые участвуют в этом сопротивлении, - это исполнители, клерки. Решения принимают другие люди. Если в демократии один человек - один голос, то в Америке один доллар - один голос. Именно так там все устроено. И этими людьми принято решение о смене формата развития и распространения влияния США в мире, которое Трамп реализует.

То, что предлагает Трамп - America first, Америка превыше всего - это по сути национализм. Можно также назвать это изоляционизмом. Было ясно, что Вашингтон уже не может себя вести в мире как раньше. Теперь происходит перегруппировка сил. Американцы "строят редуты", "подтягивают тылы", "организуют полевые кухни" и т. п. И смотрят, думают, где, в каких регионах мира и в какой форме они в дальнейшем смогут действовать. Не факт, что это хорошо для России и мира. Возможно, если бы в 2016 году победила старушка Клинтон, Соединенные Штаты выдохлись бы раньше. Но в любом случае мы получили передышку.

По мнению лидера петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрея Дмитриева, при всех проблемах Трампа американский политический ландшафт смотрится более здоровым и отвечающим национальным интересам своей страны, чем российский.

- Прошедшая большая пресс-конференция Владимира Путина оставляет - и уже не в первый раз - ощущение скуки и рутины. Президенту с возрастом, видимо, все более комфортно выступать в амплуа школьного завуча, разъясняя неразумным детям, как все должно быть устроено: вплоть до ремонта Боткинской больницы в Петербурге. Никаких прорывов, новых горизонтов, свершений, сверхзадач для нации и государства - усталый патернализм, который, кажется, может длиться вечно. Тем более при до блеска зачищенной и вылизанной политической поляне, где отсутствуют и намеки на реальную политическую конкуренцию.

"СП": - Политическое существование Путина комфортнее, чем у Трампа…

- У Дональда Трампа в этом смысле ситуация противоположная - весь президентский срок как на вулкане, сейчас вот даже дошло дело до импичмента. Но как ни парадоксально все это идет ему на пользу, и, как представляется, у него хорошие шансы выиграть выборы. Во-первых, он показал себя стойким политическим бойцом. Во-вторых, сплотил вокруг своей фигуры республиканцев, хотя ранее в партии наблюдался разброд и шатание. В-третьих, экономическое положение США укрепляется: патерналистские меры и торговые войны дают свой эффект.

Вот приняли рекордный военный бюджет размером - на минуточку - в 738 млрд долларов, за него республиканцы и демократы голосовали вполне солидарно. Это новые ракеты, авианосцы, а также расходы на сдерживание России, санкции против "Северного потока-2" и военную помощь Украине. Потенциальный противник никуда не делся и накачивает мощь усиленными темпами. Так что насчет "нашего Дональда" я бы не обольщался. И вообще в данном контексте не суть важно, кто сидит в Белом доме.

"СП": - Да, лучше беспокоиться об интересах своей собственной страны, чем смотреть с надеждой за океан…

- А вот насчет долгосрочных перспектив России возникает большой знак вопроса. При усталом патернализме часть населения тупо верит в мессианство Путина, который предотвратил мировую войну (своими ушами такое слышал от одного из его избирателей) и без которого страна якобы погибнет. Другая же часть населения, причем активная и молодая, все больше раздражается и смотрит в сторону уличной либеральной оппозиции. То есть - или постепенное загнивание при пожилом завуче во главе государства или немедленная и безоговорочная капитуляцией перед Западом в случае прихода либерального отличника, условного Навального-Жукова… Хреновый, прямо скажем, выбор.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576878600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли
- Расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №877
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2019 года №887
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года №898
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года №903
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №912
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №914
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года №918
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  