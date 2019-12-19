Импичмент Трампа: Уроки и последствия для России

00:50 21.12.2019

Почему выстроенная Путиным политическая система выглядит слабее американской



Сергей Аксенов

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Александр Асафов

Андрей Дмитриев

Леонид Крутаков



Минувшей ночью Дональд Трамп потребовал немедленного начала судебного разбирательства в Сенате США по делу о своем импичменте. Так себя может вести только очень уверенный в себе политик. Его визави в России - Владимир Путин тоже уверен в себе. Но есть ли для этого основания?



"На самом деле, у них (демократов - авт.) нет никаких доказательств, они никогда не появятся. Они хотят отстраниться. Я требую немедленного суда!" - написал президент. Он отметил, что демократам при голосовании об импичменте в Конгрессе США не удалось заполучить ни одного голоса республиканцев.



Несмотря на то, что импичмент по статье "превышение полномочий" поддержали 230 конгрессменов против 197, Трампа вряд ли ждут серьезные политические последствия. Сенат, где у республиканцев большинство, это решение скорее всего не поддержит. А саму попытку отстранения его от власти президент США назвал "самоубийством Демократической партии".



Последствия сложившейся ситуации не замедлили проявиться. Администрация президента США "выступает решительно против" введения нового пакета санкций против России, узнали СМИ. Речь идет о "санкциях из ада" - "акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля", пакет которых только что одобрил комитет по международным делам Сената.



В документе Госдепа, критикующем законопроект, сказано, что пакет санкций "рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам". Пострадают американские банки, работающие в России. Беспокойство новыми санкциями выразили также Торговая палата США и Американский институт нефти. Может их теперь снимут?



Но при всей важности снижения санкционного давления на российскую экономику, история с попыткой вынести Трампу импичмент интересна в первую очередь как краш-тест американской политической системы, испытание ее на устойчивость. Происходящее за океаном дает возможность сравнить ее с российской и сделать выводы. А выводы эти, увы, не в пользу России.



Несмотря на то, что против Трампа развязали самую настоящую войну на политическое уничтожение, никакого серьезного паралича жизни рядовых американцев в США не наблюдается. Во всяком случае страна продолжает жить, экономика работает, индекс Доу Джонса растет, безработица падает, а американские войска по-прежнему контролируют полмира.



В России на полностью зачищенной политической поляне царит тишина и стабильность. При этом президент, как показала вчерашняя пресс-конференция, отвечает буквально за все. От внешней политики и экономики до ремонта больниц и уборки мусора. Если бы в российской политической системе велась столь же серьезная борьба, как в США, страна бы просто встала.



В этой связи возникают сомнения в благотворном влиянии политической стабильности, больше похожей на застой, достигнутой за 20 лет президентства Путина. Длительное отсутствие живой конкуренции делает нашу политическую систему хрупкой и слабо подготовленной к серьезным испытаниям. Любая случайность может привести к ее разбалансировке, а вместе с ней и всей страны.



- Никакого импичмента в классическом понимании, то есть отстранения Трампа от власти не произошло, - подчеркивает политолог Александр Асафов. - То, что произошло в Конгрессе США можно описать русским словом "недоверие". Конгрессмены выразили Трампу недоверие и теперь это требует дополнительного обсуждения в Сенате США. А там две третьих республиканцы. И они настроены протрамповски.



Учитывая, что сами слушания во многом вызывали вопросы, возможность импичмента сомнительна. Поэтому Трамп чувствует свою силу и зная, что не был допрошен ни Байден, ни его сын, ни представители украинской стороны и все строится на очень шатких показаниях, он понимает, что все это можно будет в суде разгромить. Поскольку даже Зеленский сказал, что давления не было…



Юридически и практически, думаю, эта история окончена. Конечно, бывает всякое, но ни одному президенту США еще не удавалось прийти к полноценному импичменту. Даже Никсон с его "уотергейтом" сделал это по собственному желанию.



"СП": - Какими могут быть последствия для России всей этой истории с импичментом Трампа?



- Поскольку для демократов принципиальна привязка Трампа к России, они будут настаивать на "санкциях из ада", но учитывая внутриполитический конфликт, возможно и потепление. Хотя Трампу это не выгодно - это подчеркивает некоторую его слабость, он может пойти не на отмену санкций, а на невведение нового их пакета. Но нашу страну это не должно сильно касаться, поскольку в эпоху усиления напряженности между основными международными акторами конкуренция будет только усиливаться.



Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков уверен, что несмотря на изоляционизм Трампа Соединенные Штаты останутся грозной силой на мировой арене.



- Я не сомневаюсь, что Трамп выйдет из истории с импичментом победителем и переизберется на второй срок. То ожесточенное сопротивление, которое ему сейчас оказывают, - это отмирание старого порядка. Но "deep state", среднее звено управленцев, которые участвуют в этом сопротивлении, - это исполнители, клерки. Решения принимают другие люди. Если в демократии один человек - один голос, то в Америке один доллар - один голос. Именно так там все устроено. И этими людьми принято решение о смене формата развития и распространения влияния США в мире, которое Трамп реализует.



То, что предлагает Трамп - America first, Америка превыше всего - это по сути национализм. Можно также назвать это изоляционизмом. Было ясно, что Вашингтон уже не может себя вести в мире как раньше. Теперь происходит перегруппировка сил. Американцы "строят редуты", "подтягивают тылы", "организуют полевые кухни" и т. п. И смотрят, думают, где, в каких регионах мира и в какой форме они в дальнейшем смогут действовать. Не факт, что это хорошо для России и мира. Возможно, если бы в 2016 году победила старушка Клинтон, Соединенные Штаты выдохлись бы раньше. Но в любом случае мы получили передышку.



По мнению лидера петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрея Дмитриева, при всех проблемах Трампа американский политический ландшафт смотрится более здоровым и отвечающим национальным интересам своей страны, чем российский.



- Прошедшая большая пресс-конференция Владимира Путина оставляет - и уже не в первый раз - ощущение скуки и рутины. Президенту с возрастом, видимо, все более комфортно выступать в амплуа школьного завуча, разъясняя неразумным детям, как все должно быть устроено: вплоть до ремонта Боткинской больницы в Петербурге. Никаких прорывов, новых горизонтов, свершений, сверхзадач для нации и государства - усталый патернализм, который, кажется, может длиться вечно. Тем более при до блеска зачищенной и вылизанной политической поляне, где отсутствуют и намеки на реальную политическую конкуренцию.



"СП": - Политическое существование Путина комфортнее, чем у Трампа…



- У Дональда Трампа в этом смысле ситуация противоположная - весь президентский срок как на вулкане, сейчас вот даже дошло дело до импичмента. Но как ни парадоксально все это идет ему на пользу, и, как представляется, у него хорошие шансы выиграть выборы. Во-первых, он показал себя стойким политическим бойцом. Во-вторых, сплотил вокруг своей фигуры республиканцев, хотя ранее в партии наблюдался разброд и шатание. В-третьих, экономическое положение США укрепляется: патерналистские меры и торговые войны дают свой эффект.



Вот приняли рекордный военный бюджет размером - на минуточку - в 738 млрд долларов, за него республиканцы и демократы голосовали вполне солидарно. Это новые ракеты, авианосцы, а также расходы на сдерживание России, санкции против "Северного потока-2" и военную помощь Украине. Потенциальный противник никуда не делся и накачивает мощь усиленными темпами. Так что насчет "нашего Дональда" я бы не обольщался. И вообще в данном контексте не суть важно, кто сидит в Белом доме.



"СП": - Да, лучше беспокоиться об интересах своей собственной страны, чем смотреть с надеждой за океан…



- А вот насчет долгосрочных перспектив России возникает большой знак вопроса. При усталом патернализме часть населения тупо верит в мессианство Путина, который предотвратил мировую войну (своими ушами такое слышал от одного из его избирателей) и без которого страна якобы погибнет. Другая же часть населения, причем активная и молодая, все больше раздражается и смотрит в сторону уличной либеральной оппозиции. То есть - или постепенное загнивание при пожилом завуче во главе государства или немедленная и безоговорочная капитуляцией перед Западом в случае прихода либерального отличника, условного Навального-Жукова… Хреновый, прямо скажем, выбор.