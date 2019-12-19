Малайзия созвала мусульманский саммит, - Владимир Скосырев

09:05 21.12.2019

Встречу в Куала-Лумпуре бойкотирует Саудовская Аравия



Владимир Скосырев

19.12.2019



В Куала-Лумпуре открылась конференция исламских стран. Обращаясь к ней, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад сказал, что мусульманский мир охвачен кризисом. На форуме присутствуют президенты Турции, Ирана, эмир Катара. Но от участия уклонились король Саудовской Аравии и глава правительства Пакистана.

По словам Махатхира, исламские страны в нынешнем состоянии "беспомощны и недостойны своей великой религии". Нужно дать отпор распространению исламофобии, разобраться в причинах упадка исламской цивилизации и провести реформы управления в мусульманских государствах. Прежде созывалось немало подобных конференций. Но ничего не менялось. Задача состоит в том, чтобы перейти от слов к делу – таков основной посыл обращения многоопытного государственного деятеля.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как передало агентство Reuters, выступил в аналогичном ключе. Он призвал говорить прямо и открыто о таких проблемах, как терроризм, внутренние конфликты, раздирающие Ближний Восток. Не упоминая названия Организации исламского сотрудничества (ОИС), объединяющей 57 государств и имеющей центр в Саудовской Аравии, Эрдоган упрекнул ее в бездействии. Ничего не было сделано для продвижения дела Палестины, для защиты природных ресурсов от расхищения.

Впрочем, еще суровей турецкий лидер обошелся с ООН. Следует реформировать Совет Безопасности. Мир больше, чем пять постоянных членов СБ (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания). Нужно, чтобы в совете был представлен исламский мир, насчитывающий 1,7 млрд человек.



Президент Ирана Хасан Рухани подверг сокрушительной критике политику США. "Долларизация экономик многих государств и глобальной экономики позволила США осуществлять гегемонию посредством санкций и экономического терроризма", – сказал он. Президент предложил и рецепт борьбы с американской гегемонией. Мусульманским странам нужно заключать взаимные торговые соглашения, основанные на использовании валюты каждого государства, и создать механизм банковского и финансового сотрудничества.

Махатхир заверил присутствующих, что саммит не ставит целью кого-либо изолировать. Но, как передает AFP, тот факт, что Саудовская Аравия отсутствует, породил среди наблюдателей спор: не намерены ли участники форума противодействовать влиянию королевства на мусульманскую общину? Может быть, даже замышляется сколотить конкурирующий блок?



Во всяком случае, генеральный секретарь ОИС распространил заявление, в котором осуждаются попытки созывать встречи или саммиты за рамками этой организации. "Любое ослабление платформы ОИС означает ослабление ислама и мусульман", – говорится в заявлении.

В кулуарах форума дискутируется также вопрос о том, почему Имран Хан, глава правительства Пакистана – одной из крупнейших мусульманских стран, – в последний момент отменил поездку в Малайзию. Характерно, что незадолго до конференции Хан посетил Саудовскую Аравию. Есть предположение, что шаг пакистанского премьера стал результатом нажима со стороны Эр-Рияда.

В беседе с "НГ" Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО, отметил, что Махатхир – один из выдающихся политических деятелей современности. Вернувшийся к власти в 92 года, он помимо решения экономических проблем своей страны поставил задачу сплотить мусульман и созвал ради этого мусульманский саммит. Саудовская Аравия была тоже приглашена. Она отказалась, заявив, что форум подменяет ОИС.



Махатхир это отрицает, "говорит, что решения саммита будут переданы в ОИС. Пригласили и представителей российских мусульман, они на форуме присутствуют. Это также отражает линию Махатхира на то, что мусульмане должны объединиться, – сказал эксперт. – Встреча в Малайзии не альтернатива ОИС. Но эта организация сейчас сонная, при саудовцах она созывается по поводу определенных событий, принимает решения, но их никто не выполняет. Махатхир хочет немного подогреть ОИС".

Иной точки зрения придерживается старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай Сурков. Отсутствие саудовской делегации и ее ближайших союзников на саммите в Малайзии отражает накопившиеся политические разногласия между мусульманскими странами, сказал он "НГ".



"Показательно, что на саммит в Куала-Лумпур приехали основные соперники Саудовской Аравии – лидеры Турции, Катара и Ирана. Если раньше основной раскол в мусульманском мире проходил по суннитско-шиитской линии, Саудовская Аравия – Иран, то теперь еще наблюдается противостояние среди суннитских стран. Считается, что Турция и Катар не только бросили вызов Эр-Рияду на Ближнем Востоке, но и включились в негласное соперничество за статус лидера мусульман", – подчеркнул эксперт.



Саудовская Аравия очень болезненно реагирует на любые попытки оспорить ее доминирование в мусульманском мире, которое основано на контроле паломничества и щедрой благотворительности, отметил эксперт. В начале 1980-х годов саудовский монарх даже принял титул "хранителя двух святынь", чтобы подчеркнуть свой особый статус. Не случайно и то, что штаб-квартира ОИС располагается именно в саудовской Джидде.



"Новый раскол в исламском мире помешает мусульманским странам выступать единым фронтом и сообща решать многочисленные проблемы, среди которых экстремизм, экономическая отсталость и гуманитарные кризисы", – полагает Сурков.