Гражданина США Мартинеса приговорили к 15 годам л/с за сожжение... "радужного" флага ЛГБТ

10:13 21.12.2019

В США мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за преступление на почве ненависти. Он сжег флаг ЛГБТ



В США жителя штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что он похитил из церкви и сжег флаг ЛГБТ. Суд установил, что Мартинес сделал это из-за ненависти к гомосексуалам. Об этом сообщает Associated Press.



Мартинес получил еще год за неосторожное обращение с огнем и 30 дней - по обвинению в сексуальных домогательствах.

Американца арестовали в июне. Сообщалось, что около полуночи посетители клуба Dangerous Curves жаловались на угрозы со стороны Мартинеса. Когда на место прибыла полиция, его вывели из здания. После этого мужчина направился в церковь, унес оттуда флаг ЛГБТ и поджег его около клуба, используя жидкость для горения.



Также Мартинес угрожал поджечь местный бар.

В интервью телеканалу KCCI Мартинес рассказывал, что сорвал флаг ЛГБТ, который висел в местной церкви и сжег его, потому что выступает против гомосексуальности. "Для меня было честью сделать это, это благословение господа. Я просто сжег их гордость", - заявил мужчина в интервью, которое было использовано в суде как улика против него.